Cette acquisition assoit la position de Béton Provincial en tant que chef de file dans le marché nord-est américain du béton et du ciment, en plus de renforcer sa capacité logistique et l'intégration verticale de ses activités.

QUÉBEC, le 14 mai 2024 /CNW/ - Béton Provincial Ltée, la plus importante entreprise à propriété canadienne de l'industrie du béton et du ciment, est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la conclusion d'une transaction avec Groupe CRH Canada Inc., laquelle porte sur l'acquisition de plusieurs actifs situés au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans l'État de New York.

Grâce à son réseau étendu de points de contact stratégiques, Béton Provincial opère désormais l'un des plus vastes réseaux de distribution de l'est de l'Amérique du Nord. En renforçant l'intégration verticale de ses activités, l'entreprise diversifie son offre de produits et se dote d'un meilleur contrôle sur sa chaîne d'approvisionnement, au bénéfice de ses clients.

La transaction s'inscrit positivement dans le paysage économique de l'est de l'Amérique du Nord, alors qu'elle consolide le leadership d'une entreprise québécoise dans la chaîne d'approvisionnement du renouvellement des infrastructures et dans la construction de structures résilientes. En combinant les avantages de l'intégration des industries du ciment et du béton, elle renforce également la capacité de Béton Provincial à mettre en œuvre des projets novateurs en matière de béton vert, contribuant par le fait même à la transition vers une industrie plus durable et responsable.

« L'atteinte de cet important jalon de notre croissance met en lumière tout le chemin parcouru par Béton Provincial depuis sa fondation à Matane en 1960. Nous sommes très fiers de voir qu'une entreprise à propriété 100% québécoise se taille aujourd'hui une place aux côtés des grands joueurs multinationaux de son industrie. Cet accomplissement n'aurait pu être possible sans la confiance et le soutien continu de nos partenaires, clients et employés, qui témoignent de notre engagement commun envers l'excellence, l'innovation et la durabilité », affirme André Bélanger, président-directeur général de Béton Provincial.

Béton Provincial procède donc à l'achat de la cimenterie Ash Grove de Joliette, ainsi que de toutes les activités de Demix Béton et de certaines activités de Demix Agrégats. L'entreprise devient propriétaire des actifs suivants :

La cimenterie Ash Grove à Joliette , ainsi que 6 terminaux de ciment, dont 3 à Terre-Neuve-et- Labrador , 2 dans le Grand Montréal et 1 à Solvay dans l'État de New York ;

, ainsi que 6 terminaux de ciment, dont 3 à Terre-Neuve-et- , 2 dans le Grand Montréal et 1 à Solvay dans l'État de ; 9 usines de béton prêt à l'emploi, incluant 7 dans le Grand Montréal et 2 dans la région de Québec;

2 carrières dans le Grand Montréal, soit 1 à Saint-Jacques-le-Mineur et 1 à Mirabel .

L'ensemble des activités de ciment seront dorénavant opérées sous la dénomination Ciment St-Laurent / St. Lawrence Cement, ravivant une marque historique reconnue au Québec et dans l'est de l'Amérique du Nord.

À propos de Béton Provincial

Fondée en 1960 à Matane (Québec), Béton Provincial est la plus importante entreprise à propriété canadienne de l'industrie du béton et du ciment au Canada. Dirigée et détenue à part entière par André Bélanger, l'entreprise opère l'un des réseaux de distribution les plus vastes de l'est de l'Amérique du Nord et emploie plus de 2 700 personnes. Son parc d'installations comprend 94 usines de béton prêt à l'emploi, 5 usines de béton préfabriqué, 1 cimenterie, 21 usines de béton bitumineux (asphalte), en plus de maintes installations spécialisées dans les bitumes et les granulats et d'une flotte de 700 bétonnières. Résolument engagée dans la transition durable de son industrie, Béton Provincial place l'innovation, la création de valeur à long terme et l'adoption de pratiques responsables au cœur de ses activités.

SOURCE Béton Provincial

Renseignements: Loïc Philibert, (514) 971-0176, [email protected], SYRUS Réputation