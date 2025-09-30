Béton Provincial a utilisé des scabs, conclut le ministère du Travail

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Alors qu'un lock-out sévit depuis dix mois aux installations de Béton Provincial situées à LaSalle et à Longueuil, un rapport d'enquête dévoilé aujourd'hui par le ministère du Travail conclut que l'entreprise a utilisé des briseurs de grève, en contravention avec les dispositions du Code du travail.

C'est à la suite d'une plainte déposée par le syndicat représentant les 50 opérateurs de bétonnière, mécaniciens et hommes de cour qu'une enquête pour utilisation de briseurs de grève a été initiée par le ministère du Travail en juillet dernier. Le rapport publié aujourd'hui est sans équivoque : au moins trois personnes ont accompli, au site de Longueuil, des travaux d'entretien normalement effectués par les travailleurs, mis en lock-out le 5 décembre 2024 par Béton Provincial.

« Nous sommes confrontés à un employeur qui refuse de négocier depuis des mois et qui n'hésite pas à contourner la loi pour parvenir à ses fins », déplore le président du syndicat, Gilles Marleau. « Béton Provincial voudrait geler nos salaires pendant quatre ans, mettre fin à notre régime de retraite et charcuter nos assurances. On a été très clairs : cette proposition est inacceptable, que la compagnie vienne s'assoir pour négocier ! »

Après avoir acheté l'entreprise Demix en avril 2024, Béton Provincial, propriété de l'homme d'affaires André Bélanger, a déposé une offre financière au syndicat qui représente les employés de LaSalle et Longueuil : un gel salarial de quatre ans, suivi d'augmentations annuelles de 2 % en 2028 et 2029. L'employeur exige aussi la fin de sa contribution au régime de retraite, laquelle correspond à 5,5 % du salaire gagné, pour la remplacer par une « prime » de 0,50 $ l'heure travaillée. Béton Provincial souhaite également réduire sa contribution au régime d'assurance collective pour le substituer par un nouveau régime modulable.

« Il est tout à fait inacceptable que Béton Provincial, qui se targue d'être le chef de file de l'industrie du béton, contrevienne ainsi aux lois qui régissent les relations de travail », d'affirmer la présidente de la CSN, Caroline Senneville. « Après 10 mois de lock-out, il est temps que l'employeur revienne à la table de négociation et convienne d'un règlement satisfaisant. »

Le Syndicat des travailleurs de Demix (LaSalle-Longueuil)-CSN représente les 50 chauffeurs, mécaniciens et hommes de cour de ces deux sites. Il est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), au Conseil central de la Montérégie-CSN et au Conseil central du Montréal métropolitain-CSN. Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

