Bestar et Bush Furniture Industries forment : eSolutions groupe d'ameublement

Une nouvelle société pour percer le marché international du meuble

SHERBROOKE, QC et LAC-MÉGANTIC, QC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Un an après l'achat de la société américaine Bush Furniture Industries Inc. par la québécoise Bestar, les deux entreprises annoncent aujourd'hui la création d'une nouvelle marque corporative, eSolutions groupe d'ameublement. Le Groupe mettra à profit 130 années d'expérience cumulée pour propulser la vente de mobilier résidentiel et commercial sur le marché international grâce à des solutions de commerce électronique d'avant-garde.

« La fusion des forces et expertises de chaque entreprise nous offre la possibilité d'amener l'ensemble de l'organisation encore plus loin », soutient Mike Evans, président-directeur général du groupe d'ameublement eSolutions. « Nous avons désormais une opportunité unique de devenir un chef de file en Amérique du Nord et de transformer l'industrie en offrant une expérience en ligne incomparable, de l'achat à la livraison, puis de l'assemblage à l'utilisation des produits. »

« L'acquisition de Bush nous a permis d'élargir notre gamme de produits et d'étendre nos capacités de livraison », souligne Edith Trachy, cheffe à l'administration et directrice financière chez Bestar Bush. « La création de eSolutions groupe d'ameublement nous ouvre maintenant de nouveaux horizons pour innover et offrir à nos clients une gamme élargie de produits. » En effet, le Groupe continuera la fabrication des produits des marques Bestar, Bush Business Furniture (BBF), Bush Furniture, kathy ireland® Home by Bush Furniture et Bush Business Furniture Office by kathy ireland®. Les clients peuvent s'attendre à voir les mêmes excellents produits et services disponibles dans chacune de ces marques.

Un siège social québécois

Le siège social du Groupe est localisé à Sherbrooke, au sein des bureaux actuels de Bestar. Les sites de production de meubles se trouvent à Lac-Mégantic et Sherbrooke, ainsi que dans les États américains de New York, Pennsylvanie et Californie, de même qu'en Asie. La gamme de produits comprend des meubles de bureau commerciaux et domestiques, des sièges, des meubles de divertissement à domicile, ainsi que des solutions pour le séjour, la salle de bain, la chambre à coucher et le rangement. Reconnus pour leur sécurité, leur qualité et leur valeur, de même que pour leur design actuel et innovant, les meubles du Groupe sont vendus en ligne sur les sites web des marques, de même que sur les principaux sites de commerce électronique. Ils sont aussi offerts dans les grandes surfaces de fournitures de bureau et sur les marchés commerciaux contractuels.

À propos de Bestar

Bestar a été fondée au Québec il y a 73 ans, en se concentrant sur l'assemblage de meubles artisanaux de qualité, tels que des tables basses, des chaises à bascule en bois massif et des bibliothèques. La marque a beaucoup évolué au fil des ans et propose aujourd'hui une variété croissante de meubles et de lits, en mettant toujours l'accent sur la durabilité et un design réfléchi et moderne.

À propos de Bush

Bush est un important fabricant et distributeur d'articles de rangement et de meubles prêts à monter pour le bureau et la maison, qu'ils soient commerciaux ou résidentiels. La marque, qui existe depuis 62 ans, a forgé sa réputation en fournissant des solutions efficaces, rapides et abordables vendues par le biais du commerce électronique, dans les grandes surfaces de bureau et les marchés commerciaux contractuels.

À propos du groupe eSolutions

Fondé en 2021 et basé à Sherbrooke, eSolutions groupe d'ameublement transforme l'industrie du meuble avec des solutions de commerce électronique d'avant-garde pour les particuliers comme pour les entreprises. Le Groupe intègre à ce jour cinq marques sous sa houlette: Bestar, Bush Business Furniture (BBF), Bush Furniture, kathy ireland® Home by Bush Furniture et Bush Business Furniture Office by kathy ireland®. Pour en savoir plus, visitez le site : http://www.esolutionsfurniture.com/ .

SOURCE eSolutions groupe d’ameublement

Renseignements: Sandrine Clément, CASACOM, [email protected], 514 889-7789