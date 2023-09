Besrey présente une gamme de produits essentiels pour le sommeil de bébé répondant aux différents besoins des parents

HAMBOURG, Allemagne, 14 septembre 2023 /CNW/ - Besrey , marque vouée à fournir aux parents des produits de première qualité pour les nourrissons et les enfants, est ravie de présenter sa plus récente gamme de produits essentiels au sommeil conçus avec soin. Chacun de ces produits est conçu dans le but d'assurer la sécurité, le confort et la commodité tant pour le bébé que pour ses parents. Spécialiste des solutions de sommeil pour bébés, Besrey prend en compte des facteurs comme l'âge, les exigences fonctionnelles et les contraintes d'espace pour aider ses clients à choisir le produit le mieux adapté.

Consultez la version complète du communiqué multicanal interactif au https://www.multivu.com/players/English/9199651-besrey-introduces-baby-sleeping-essentials-tailored-diverse-parenting-needs/ .

Berceau portatif Besrey : Berceau à bascule compact, pliable et portable, offrant un sommeil paisible aux nouveau-nés.

Un nid douillet spécialement conçu pour permettre aux nouveau-nés de dormir paisiblement. Ajout d'un mode à bascule en plus du mode stationnaire du berceau traditionnel ainsi que deux hauteurs réglables. Sa conception compacte et pliable assure un rangement sans effort et un transport facile. Même lorsqu'il est placé dans la chambre de votre bébé, il prend peu d'espace, ce qui en fait le choix idéal pour les parents à la recherche d'une solution facile à assembler et portable.

Bassinette de chevet Besrey : La couchette mobile ajustable renforce le lien parent-enfant, et favorise le sommeil de tous.

Conçu pour renforcer le lien entre les parents et leurs enfants, en particulier ceux qui préfèrent la proximité de leur bébé. S'appuyant sur le concept du berceau, cette bassinette comprend un côté appelé co-dormeur et peut être facilement ajustée à 9 hauteurs différentes pour convenir à différentes hauteurs de lit. De plus, ses roues pivotantes à 360 degrés permettent une mobilité sans effort, offrant une commodité inégalée aux parents en déplacement.

Bassinette 3 en 1 Besrey : Bassinette polyvalente dotée de parois en maille respirante sur quatre côtés, de roues surdimensionnées et d'un porte-jouets.

Une solution polyvalente pour les parents, qui se convertit sans effort en un berceau autonome, un berceau de chevet et un berceau pour bébé pour différentes préférences de sommeil. Ce qui distingue ce berceau, ce sont ses roues surdimensionnées de 40 mm, inégalées sur le marché actuel, qui assurent un mouvement régulier en douceur, même sur les surfaces recouvertes de tapis, tandis que les quatre parois en maille respirante offrent un débit d'air et une visibilité optimaux. De plus, la bassinette est munie d'un support mobile pour les jouets afin de soutenir le développement de votre bébé, pour apaiser et calmer bébé.

Bassinette Besrey 5 en 1 pour bébé : Bassinette tout-en-un, facile à assembler, qui grandit avec bébé pendant 18 mois.

La solution ultime tout-en-un, conçue pour grandir avec votre enfant, intègre un berceau autonome (de 0 à 6 mois), un berceau de chevet (de 0 à 6 mois), un berceau de bébé (de 0 à 6 mois), un berceau portatif (de 6 à 12 mois) et même un parc portatif (de 12 à 18 mois), accompagnant votre bébé de la naissance jusqu'à 18 mois. Une mise à niveau complète a été effectuée sur la base de la bassinette 3 en 1, pour transformer la bassinette confortable en aire de jeu amusante. Nouvelle structure améliorée, assemblage rapide et facile sans outils en seulement 1 min, qui permet de résoudre les problèmes de sommeil de votre bébé dans un environnement inconnu ou à l'extérieur de la maison.

Besrey attache une grande importance à la qualité des produits et à la sécurité des clients. Tous les produits ont obtenu les certifications de qualité et de sécurité pertinentes, comme l'ASTM et la CPSIA, et sont conformes aux normes internationales pour assurer leur sécurité et leur fiabilité.

Déterminée à vous offrir, à vous et à votre bébé, une expérience de sommeil confortable et sécuritaire, Besrey travaille avec vous pour créer un moment de bonheur et de satisfaction en famille. Optez dès maintenant pour le berceau de chevet Besrey et créez un espace de sommeil confortable pour votre bébé.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://www.besrey.com/ ou le magasin Amazon de Besrey .

