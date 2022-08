SHENZHEN, Chine, 4 août 2022 /CNW/ - Pour fêter ses sept ans d'existence, Besrey , basée en Allemagne, propose aux jeunes familles du monde entier des produits pour bébés de haute qualité. L'événement comprend des offres spéciales sur les produits de la gamme, ainsi que de nombreux prix et cadeaux à distribuer aux heureux gagnants. L'événement de célébration de l'anniversaire se déroulera sur une semaine, du 2 au 8 août.

En mettant l'accent sur un design et une recherche et un développement de haute qualité au cours des sept dernières années, Besrey s'est rapidement développée pour devenir l'une des premières marques mondiales de produits pour bébés. La marque s'engage à fabriquer des produits conçus de manière réfléchie, qui intègrent des améliorations et garantissent la sécurité et le confort du bébé tout en facilitant l'éducation des enfants.

Dans le cadre de cet événement, à partir du 2 août, Besrey offrira une remise en argent de 10 % lorsque les clients dépenseront 50, 100 ou 200 $ sur des produits marqués tels que le lit de bébé, le berceau, la poussette légère et facile à plier, le sac à dos de randonnée pour enfant, le vélo 5-en-1 pour enfant et bien plus encore.

Besrey offrira également 10 porte-bébés Hip Seat aux heureux gagnants qui auront accumulé des codes de réduction tout au long de la semaine, avec la possibilité de s'emparer des prix gratuits à 00h00 le 7 août (GMT-08:00). De plus, du 2 au 8 août, Besrey organisera un concours de loterie. Chaque utilisateur aura une chance par jour de participer au tirage au sort pour gagner des réductions et des cadeaux d'une valeur maximale de 299 euros.

La gamme de produits Besrey se concentre sur trois domaines principaux : l'extérieur, le sommeil et le voyage. Pour répondre aux besoins de tous les enfants, l'entreprise a mis au point des poussettes, des tricycles, des porte-bébés, des sièges auto, des berceaux et bien d'autres produits innovants dans cette gamme. Outre la valeur fondamentale « né avec amour », chaque produit commercialisé respecte les normes industrielles les plus strictes, notamment celles de l'Union européenne, de l'organisme suisse SGS et d'autres encore. L'équipe de Besrey suit six principes de produit : artisanat exquis, expérience pratique et confortable, matériaux sûrs et respectueux de l'environnement, apparence minimaliste, conception scientifique et professionnelle, ainsi qu'un style nouveau et unique.

À propos de Besrey

Fondée en 2015, Besrey (né avec amour) est une marque allemande spécialisée dans la production et la vente de produits haut de gamme pour les nourrissons et les enfants. Depuis sa création, l'entreprise s'est attachée à développer son équipe de recherche et développement, qui compte aujourd'hui plus de 150 experts et s'est vu accorder 79 brevets. En tant que spécialiste des produits pour bébés, Besrey a également été recommandé par de nombreux médias professionnels, tels que verywellfamily et tripsavvy. À l'heure actuelle, Besrey exploite trois parcs industriels modernes et a vendu plus de 30 millions de produits à des familles réparties dans plus de 130 pays et régions.

