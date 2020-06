Besoin d'un remontant? La Tour CN accueillera de nouveau ses visiteurs à partir du 15 juillet 2020

TORONTO, le 24 juin 2020 /CNW/ - La Tour CN a annoncé qu'elle accueillera à nouveau ses visiteurs aux niveaux d'observation à compter du 15 juillet 2020.

Comme toute entreprise, la Tour CN est confrontée à des défis uniques et a déterminé sa date d'ouverture pour permettre la mise en place des mesures de sécurité nécessaires.

« La santé et la sécurité de notre personnel et de nos visiteurs sont notre priorité absolue », a déclaré Peter George, chef de l'exploitation de la Tour CN. « Nous nous efforçons de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour respecter ou dépasser les lignes directrices en matière de santé publique et offrir une expérience sécuritaire, agréable, enrichissante et exaltante pour tous. » Les billets à heure déterminée seront en vente en ligne le 1er juillet sur le site Web de la Tour CN à www.cntower.ca.



Afin de respecter ou de dépasser les recommandations des autorités sanitaires et du gouvernement de l'Ontario, la Tour CN a évalué le bâtiment de fond en comble et a apporté les ajustements nécessaires pour assurer une distance physique partout dans le bâtiment et d'un bout à l'autre de l'expérience pour sa clientèle. La circulation des visiteurs, y compris la capacité de nos ascenseurs, a été revue afin d'éviter les goulots d'étranglement partout où ils peuvent se produire.

Parmi les mesures que nous avons prises, on peut citer :

Le nettoyage, la désinfection et le traitement de l'ensemble de nos installations, y compris les zones publiques et réservées au personnel ainsi que notre système de ventilation, avec un bouclier anti-microbes

Le nettoyage et la désinfection renforcés des points souvent touchés, à l'aide d'un système de pulvérisation électrostatique de désinfectant, ainsi que la désinfection à la main des zones souvent touchées et difficiles à nettoyer

L'introduction d'un programme de nettoyage et d'assainissement continu considérablement amélioré

La reconfiguration ou l'élimination des files d'attente pour permettre l'éloignement physique

L'installation d'autocollants sur le plancher et de signalisation dans l'ensemble du bâtiment et de la propriété pour renforcer l'éloignement physique

La réduction de la capacité globale

Le passage aux billets à heure déterminée seulement

La mise en œuvre d'une politique de port obligatoire d'un masque ou d'un couvre-visage par toute personne qui entre dans le bâtiment

Les billets à heure déterminée pour la réouverture de la Tour CN seront en vente le 1er juillet. Rendez-vous à www.cntower.ca pour obtenir des mises à jour et réserver des billets.

À propos de la Tour CN

D'une hauteur de 553,33 mètres (1 815 pi, 5 po), la Tour nationale du Canada est une merveille d'ingénierie, une destination primée pour sa cuisine et son divertissement, et une attraction incontournable de Toronto depuis plus de quatre décennies. L'an dernier, plus de 1,98 million de personnes ont visité la Tour CN. Pour en savoir plus www.cntower.ca

À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada est une société d'État fédérale autofinancée qui se spécialise en immobilier, en aménagement et en gestion d'attractions. Depuis 1995, la Société immobilière du Canada a enrichi les collectivités et les expériences canadiennes en exploitant le plein potentiel des propriétés qu'elle possède et exploite. La SIC est un chef de file dans le domaine de la gestion d'attractions grâce à son exploitation de la Tour CN et du Parc Downsview à Toronto, en plus du Vieux-Port de Montréal et du Centre des sciences de Montréal.

La Société immobilière du Canada s'efforce d'accroître la valeur économique, sociale et environnementale pour les Canadiens. Depuis sa création, elle a apporté plus d'un milliard de dollars en avantages économiques au Canada.

Pour en savoir plus www.clc.ca

SOURCE La Tour CN

Renseignements: Jennifer Paige, Directrice, Marketing et communications, Tour CN, 416 601-4750, [email protected]; Jodie Hunt, Gestionnaire, Communications, Tour CN, 416 601-1539, [email protected]

Liens connexes

www.cntower.ca