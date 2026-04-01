Marque patrimoniale emblématique, Bertolli® continue d'offrir aux cuisines canadiennes une qualité irréprochable, une transparence constante et un art de vivre authentiquement méditerranéen. Depuis 160 ans, la marque inspire nos repas grâce à des ingrédients simples et naturels.

TORONTO, le 1er avril 2026 /CNW/ - Reconnue par BRANDSPARK® comme la marque d'huile d'olive la plus digne de confiance au Canada, Bertolli® consolide son leadership dans la catégorie qui s'appuie sur 160 ans d'héritage et d'expertise méditerranéens. Animée par un engagement constant envers la qualité, la transparence et un art de vivre enraciné dans la tradition méditerranéenne, Bertolli® continue de répondre aux besoins évolutifs des passionnés de cuisine partout au pays.

Salade Méditerranéenne (Groupe CNW/Bertolli Canada)

Depuis plus d'un siècle et demi, la marque puise dans un riche savoir-faire empreint de simplicité pour offrir des produits faits d'ingrédients simples et naturels, contribuant à rehausser nos repas de tous les jours. Reconnue pour ses formats d'huile d'olive pensés pour toutes les occasions en cuisine, Bertolli® demeure un incontournable des garde-manger et des habitudes culinaires des Canadiens et Canadiennes.

Fidèle à la tradition et à l'innovation, Bertolli® continue de créer des produits qui permettent d'apprécier des saveurs riches, d'intégrer des choix santé au quotidien et de simplifier la préparation des repas. Portée par sa volonté de répondre aux attentes des consommateurs canadiens, Bertolli® est fière de lancer le nouveau format Dress & Drizz, doté d'un design novateur conçu en plastique recyclé à 100 %, qui facilite plus que jamais l'assaisonnement et la touche finale des plats, tout en rehaussant leur goût grâce à son huile d'olive signature. Ce format est pratique et permet d'assaisonner une grande variété de plats, des salades aux légumes grillés en passant par les pâtes et plus encore, tout en offrant qualité et simplicité au quotidien.

Les fondations que Bertolli a établies au Canada, ancrées dans la qualité et la confiance, guident ce que nous faisons aujourd'hui et la manière dont nous innovons pour l'avenir », affirme CJ Body, directeur général de Deoleo Canada. « Nos 160 ans d'héritage continuent d'orienter le développement de produits fiables, tout en faisant évoluer notre offre, notamment avec Dress & Drizz, pour accompagner les nouvelles façons de cuisiner. Nous sommes fiers d'être la marque d'huile d'olive la plus digne de confiance au Canada et d'apporter davantage de choix et de simplicité aux repas du quotidien partout au pays. »

La bouteille Bertolli® Dress & Drizz est maintenant offerte dans les magasins Loblaw et Longo's partout au Canada, notamment en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Prix de détail suggéré à partir de 10,99 $, variant selon la province.

Recette :

SALADE MÉDITERRANÉENNE

Ingrédients :

4 tasses de laitue

1 tasse de tomates cerises

1 concombre, coupé en dés

1 morceau de fromage feta

Pois chiches épicés :

200 g de pois chiches (poids égoutté)

¼ c. à thé de sel et de poivre

1 c. à thé de cumin

1 c. à thé de paprika

1 c. à soupe d'huile d'olive extra vierge Bertolli®

Vinaigrette :

Huile d'olive extra vierge Bertolli® Dress & Drizz, au goût

1 c. à soupe de jus de citron

1 c. à soupe de moutarde

Sel et poivre, au goût

Portions : 2

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Durée totale : 15 minutes

Rincer et bien sécher les pois chiches. Les mélanger avec les épices et l'huile d'olive. Faire cuire les pois chiches dans une poêle à feu moyen pendant environ 10 minutes, avec le couvercle, puis réserver.

Dans un bol à salade, mélanger la laitue, les tomates, le concombre et les pois chiches épicés. Ajouter le fromage feta émietté.

Arroser d'huile d'olive extra vierge Bertolli® Dress & Drizz, ajouter le jus de citron et la moutarde, puis saler et poivrer au goût. Mélanger délicatement et servir.

À propos de l'huile d'olive Bertolli

Fondée en Toscane en 1865, Bertolli est devenue la marque d'huile d'olive numéro un au monde*. Vendue dans plus de 40 pays, la marque est reconnue pour ses huiles d'olive nutritives de grande qualité, qui s'intègrent naturellement à la cuisine de toute la famille. Sa gamme diversifiée comprend des huiles d'olive, des vinaigres, une variété d'olives ainsi que des huiles et vinaigres en vaporisateur, répondant à une multitude de goûts et de besoins culinaires. Fidèle à son héritage méditerranéen, Bertolli apporte une touche authentique à chaque repas. Pour en savoir plus, visitez https://bertolli.ca/

À propos de Deoleo

Deoleo est une entreprise alimentaire multinationale espagnole et le groupe à l'origine des huiles d'olive les plus vendues au monde*. Présente dans plus de 65 pays sur cinq continents, l'entreprise exploite des usines en Espagne et en Italie, ainsi que des bureaux commerciaux dans 15 pays. Son portefeuille comprend des marques mondiales de premier plan telles que Bertolli, Carapelli, ainsi que les marques espagnoles Carbonell, Maestros de Hojiblanca et Koipe. Pour en savoir plus, visitez Deoleo.com.

(*) Valeur des ventes au détail, Euromonitor 2024

* ÉLUE MARQUE D'HUILE D'OLIVE LA PLUS DIGNE DE CONFIANCE PAR LES CONSOMMATEURS CANADIENS, SELON L'ÉTUDE SUR LA CONFIANCE DES CANADIENS MENÉE PAR BRANDSPARK® EN 2026.

SOURCE Bertolli Canada

Personne-ressource: Kristine Moshonas, [email protected]