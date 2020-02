Bernard Bolduc désigné président du conseil d'administration de CRCD par ses pairs

MONTRÉAL, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, lors de la réunion du conseil d'administration de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD), les administrateurs ont nommé Bernard Bolduc, administrateur (2019) et membre d'un comité d'investissement de CRCD (2016), à titre de nouveau président du conseil.

M. Bolduc, résident de Saint-Georges, est président de la firme Altrum, spécialisée dans le marché des cadeaux pour les transactions financières et la reconnaissance des employés. Après avoir acquis l'entreprise familiale, M. Bolduc a contribué à son expansion pour la faire passer de 30 à plus de 250 employés à travers le Canada, les États-Unis, l'Europe et l'Asie. M. Bolduc est aussi engagé dans sa région à titre de membre de plusieurs conseils d'administration d'entreprises et d'organismes à but non lucratif.

« Je suis très fier de poursuivre ma contribution auprès de CRCD et de son conseil d'administration et suis honoré de la confiance témoignée par mes collègues. C'est un privilège pour moi de présider un conseil composé d'administrateurs qui mettent au service de notre fonds leur expertise et leurs compétences diversifiées, souligne M. Bolduc. Pour le bénéfice de nos actionnaires et des entrepreneurs québécois, CRCD continuera de prendre une part active dans le développement économique de toutes les régions du Québec en appuyant la croissance et la pérennité des entreprises d'ici. »

Pour sa part, Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Capital, gestionnaire du fonds CRCD, est d'avis que « cette nomination s'inscrit sous le thème de la continuité pour le CA puisque Bernard est impliqué avec CRCD depuis quatre ans. Il est un entrepreneur à succès reconnu par ses pairs qui représente bien l'entrepreneuriat régional. Je suis convaincu qu'il saura guider le conseil d'administration afin de poursuivre la vision de CRCD, réaliser les priorités stratégiques et atteindre les ambitions fixées. »

Pour connaître les membres du conseil d'administration

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec plus de 109 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 308 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi que CRCD appuie la croissance de près de 530 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 80 000 emplois. (www.capitalregional.com)

SOURCE Capital régional et coopératif Desjardins

Renseignements: À l'intention des journalistes uniquement : Richard Lacasse, Capital régional et coopératif Desjardins, 418 835-8444 ou 1 866 835-8444, poste 5563163, [email protected]; À l'intention des investisseurs : Service des relations avec les actionnaires, 1 888 522-3222