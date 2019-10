Bentley Systems renforce ses offres de villes numériques avec les acquisitions des technologies géospatiales de Citilabs et Orbit

Faire progresser les jumeaux numériques de mobilité grâce aux workflows de cartographie mobile automatisés d'Orbit GT (contexte numérique) et aux simulations CUBE de Citilab (composants numériques) pour les scénarios de transport prédictifs (chronologie numérique).

SINGAPOUR, 30 octobre 2019 /CNW/ - Conférence Year in infrastructure 2019 - - Bentley Systems, Incorporated, le premier fournisseur mondial de solutions logicielles complètes et de cloud de jumeaux numériques servant à innover dans la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Citilabs, fournisseur mondial de logiciels de simulation de la mobilité (CUBE) d'analyse (Streetlytics), ainsi que d'Orbit Geospatial Technologies (Orbit GT), fournisseur mondial de logiciels de cartographie 3D et mobile. Les nouvelles technologies acquises, associées à l'intégration de la conception existante de Bentley et aux offres de villes numériques, permettent des jumeaux numériques de mobilité basés sur l'ingénierie. Les jumeaux numériques de mobilité routière font converger le contexte numérique des villes (y compris les levés 4D facilitées par Orbit GT pour la cartographie de drone et mobile montée sur véhicule), et les composants numériques (y compris les applications d'ingénierie OpenRoads de Bentley) avec les simulations CUBE pour modéliser et garantir une capacité de rendement réelle pour les actifs routiers proposés et existants. Les données de trafic Streetlytics seront de plus en plus disponibles via les services de cloud de Bentley pour étalonner et valider les connexions numériques mobiles.

Robert Mankowski, vice-président pour les villes numériques de Bentley Systems, a déclaré : « La mobilité est une opportunité prioritaire pour les jumeaux numériques de la ville, car trop souvent, les efforts de planification et de simulation existants sont déconnectés de la réalité technique de l'infrastructure. En tant que leaders des logiciels de conception de routes, nous sommes très enthousiastes à l'idée d'être les premiers à mettre en œuvre les jumeaux numériques de mobilité d'ingénierie. Grâce à ces acquisitions, nous pouvons désormais regrouper les simulations de trafic, grâce au logiciel CUBE respecté et polyvalent dirigé par l'ingénieur de la circulation Michael Clarke, qui est devenu un leader du marché--avec des workflows de cartographie mobiles automatisés pour la modélisation de l'existant des routes, comme prévu et réalisé par Peter Bonne et sa famille, en dirigeant l'équipe derrière Orbit GT. Cela permettra aux communautés et aux régions de concevoir, tester et optimiser la résilience de leur infrastructure de mobilité. »



À propos de Citilabs

Le logiciel de simulation CUBE de Citilab fournit une technologie de transport prédictive, aidant les ingénieurs et les planificateurs à concevoir et optimiser des systèmes de mobilité sûrs, performants, efficaces et respectueux de l'environnement. Streetlytics de Citilab fournit des données et des analyses de mobilité sur la population en mouvement aux États-Unis et au Canada aux planificateurs, ingénieurs et gestionnaires d'actifs d'infrastructure afin de prendre des décisions éclairées par les données sur les tendances du transport.

Michael Clarke, président et directeur général de Citilabs, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire partie de Bentley Systems. Nos clients et partenaires auront l'occasion d'intégrer pleinement la planification, la conception et l'exploitation de systèmes de transport multimodaux. Chez Citilabs, notre mission a été de permettre à nos clients d'exploiter les données géographiques, les modèles comportementaux et l'apprentissage des machines par le biais de nos produits afin de comprendre et de prévoir les mouvements dans nos villes, régions et pays. L'annonce d'aujourd'hui réunira véritablement une connaissance approfondie des voyages actuels et prévus afin d'améliorer la conception et le fonctionnement des systèmes de mobilité de demain. »



À propos des technologies géospatiales Orbit

Les offres d'Orbit GT aident les utilisateurs à gérer, traiter et partager de manière efficace de très grandes quantités d'images, de nuages de points et de données cartographiques 3D (mobiles, obliques, terrestres, UAS, intérieures) à utiliser avec la modélisation de l'existant et les jumeaux numériques. La technologie Orbit GT s'ajoute aux offres existantes de villes numériques, de modélisation de l'existant et de traitement de nuages de points de Bentley, notamment ContextCapture et Pointools.

Peter Bonne, PDG d'Orbit GT, a déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui offre à notre équipe, à nos partenaires et à nos clients une occasion unique de faire un grand pas en avant pour répondre aux besoins actuels en matière d'utilisation des jumeaux numériques de plus en plus précise, polyvalente, gérable et intégrée. L'avancée du paradigme de cartographie 3D a toujours été au cœur des activités d'Orbit GT. En plus des offres de Bentley en matière de villes numériques, nous élargirons conjointement la gamme de solutions et proposerons des possibilités sans précédent de collaboration entre les plates-formes. J'ai hâte de construire cet avenir ensemble avec de grandes équipes chez Bentley Systems. En effet, nous allons maintenant faire évoluer la cartographie 3D vers des jumeaux numériques 4D sous-jacents ! »

Image reproduite avec l'aimable autorisation de Bentley Systems.

À propos des offres de villes numériques de Bentley Systems

Bentley Systems s'engage à faire progresser la BIM et le GIS par le biais de jumeaux numériques d'ingénierie d'infrastructure 4D pour les villes numériques . Les ingénieurs, les professionnels géospatiaux et les propriétaires d'infrastructures bénéficient d'applications et de services de cloud de jumeaux numériques qui font progresser la modélisation de l'existant (ContextCapture et Orbit GT) ; la planification, la conception et les opérations des systèmes d'eau, d'eaux usées et d'eaux pluviales (OpenFlows) ; la planification et la visualisation géospatiale des villes (OpenCities Map et OpenCities Planner) ; la gestion des informations géotechniques (OpenGround) ; et la simulation et l'analyse de la mobilité (LEGION et CUBE).



En 2018 et 2019, Microsoft a nommé Bentley Systems partenaire de l'année dans sa catégorie CityNext. En 2019, l'étude de marché réalisée par ARC Advisory Group Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM a classé Bentley n° 1 dans la distribution de l'eau et des eaux usées.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems est le leader mondial en matière de solutions logicielles pour la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures destinées aux ingénieurs, architectes, professionnels des technologies géospatiales, constructeurs et propriétaires-exploitants, dont les travaux publics, les services publics, les usines industrielles et les villes numériques . Les applications de modélisation ouverte basées sur MicroStation de Bentley et ses applications de simulation ouvertes accélèrent l'intégration de conception ; ses offres ProjectWise et SYNCHRO accélèrent la réalisation de projet ; et ses offres AssetWise accélèrent les performances des actifs et du réseau . S'étendant à l'ingénierie d'infrastructure, les services iTwin de Bentley font fondamentalement évoluer le BIM et le GIS vers des jumeaux numériques 4D.

Bentley Systems compte plus de 3 500 collaborateurs, atteint un chiffre d'affaires annuel de 700 millions de dollars dans 170 pays, et a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le développement et les acquisitions depuis 2014. Depuis sa création en 1984, l'entreprise est restée majoritairement détenue par les cinq frères fondateurs Bentley. www.bentley.com

Bentley, le logo Bentley, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim, iTwin, iTwin Services, MicroStation, ProcureWare, ProjectWise, ProjectWise 365 et SYNCHRO sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service appartenant à Bentley Systems, Incorporated ou d'une de ses filiales à part entière directe ou indirecte. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

SOURCE Bentley Systems, Incorporated

Renseignements: Jennifer Maguire, +1 610 458 2695, jennifer.maguire@bentley.com, http://www.bentley.com

