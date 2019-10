Bentley Systems et Topcon Positioning Systems lancent leur co-entreprise Digital Construction Works pour combler le fossé de l'avancement du constructioneering

Une nouvelle entreprise internationale introduit des services d'intégration numérique, faisant progresser les workflows numériques innovants des constructeurs.

SINGAPOUR, 30 octobre 2019 /CNW/ - Conférence Year in infrastructure - Bentley Systems, le premier fournisseur mondial de solutions logicielles complètes et de cloud de jumeaux numériques servant à innover dans la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures, et Topcon Positioning Systems, un leader mondial dans la technologie du positionnement pour les secteurs des levés et de la construction, ont annoncé aujourd'hui que leur nouvelle co-entreprise - Digital Construction Works - est ouverte aux affaires, avec un personnel mondial complet composé d'experts en construction numérique provenant à la fois de Bentley Systems et Topcon. Digital Construction Works fournit des services d'automatisation, d'intégration et de "twinning" numériques autour d'une gamme de logiciels et de services de cloud adaptés, de Topcon, Bentley et d'autres fournisseurs de logiciels, afin de concrétiser le potentiel révolutionnaire du constructioneering, pour l'industrialisation de la construction.

Bentley Systems et Topcon se sont associés en 2016 pour développer conjointement une intégration améliorée entre leurs services de cloud respectifs MAGNET et ProjectWise, afin que les workflows d'ingénierie et de construction puissent être intégrés pour améliorer la qualité et la performance des projets. Depuis lors, Bentley et Topcon ont continuellement introduit de nouvelles innovations "4D" dans les domaines des levés, de la modélisation de l'existant, de la planification et de la logistique, des lots de travaux, du contrôle des machines et de l'assurance progressive pour la construction. En 2017, ils ont ouvert ensemble les Académies de constructioneering, notamment dans les installations "sandbox" de Topcon dans le monde entier, pour permettre aux professionnels de la construction de découvrir en direct de nouvelles meilleures pratiques numériques. En 2018, les sociétés ont assimilé les acquisitions SYNCHRO de Bentley et ClearEdge3D de Topcon dans des offres de constructioneering.

Aujourd'hui, Digital Construction Works est chargée d'intégrer ses experts dans les principales équipes de projet des constructeurs afin de faire progresser et d'optimiser les processus de constructioneering et d'obtenir de meilleurs résultats en matière de conception et de construction. Grâce à ses services d'intégration numérique, pour connecter et automatiser les processus existants des constructeurs à l'aide du constructioneering, Digital Construction Works peut améliorer les meilleurs projets tout en aidant à institutionnaliser ces workflows numériques dans l'ensemble du portefeuille de projets d'un constructeur.

Dans le même temps, les expériences acquises par Digital Construction Works aideront Bentley Systems et Topcon à hiérarchiser leurs investissements en développement de logiciels de constructioneering. Digital Construction Works est dirigée par le PDG Ted Lamboo, ancien vice-président senior des partenariats stratégiques de Bentley Systems, et par le directeur général Jason Hallett, ancien vice-président de la construction numérique et du développement commercial de Topcon.

Greg Bentley, PDG de Bentley Systems, a déclaré : « Lorsque Topcon et nous avons reconnu l'opportunité du constructioneering d'enfin industrialiser la réalisation de projet de capital, nous nous sommes engagés respectivement à répondre à ses exigences en matière de logiciels. En effet, nos nouvelles fonctionnalités logicielles permettent aux jumeaux numériques de construction de converger le contexte numérique, les composants numériques et la chronologie numérique. En passant au numérique pour la construction d'infrastructures, il reste au personnel et aux processus des constructeurs de tirer parti de la technologie. Topcon et nous avons tour à tour mobilisé beaucoup de nos meilleures ressources, des professionnels expérimentés dans le domaine de la construction et des logiciels, pour travailler en équipe dans le domaine des casques virtuels, afin d'améliorer de manière innovante l'intégration numérique requise. La co-entreprise Digital Construction Works bénéficie de l'engagement total de nos deux sociétés en matière de gestion et capital, multipliant ainsi ses points forts uniques pour aider à concrétiser le potentiel du constructioneering permettant de combler le fossé de l'infrastructure mondiale. »

Ray O'Connor, président et directeur général de Topcon Positioning Systems, a déclaré : « Ce que Topcon et Bentley Systems ont initié ces dernières années avait pour but de faire évoluer les mentalités et les processus sur notre approche de la construction, et cette collaboration a conduit au développement de cette co-entreprise. La création de Digital Construction Works s'inscrit parfaitement dans notre objectif d'aider le secteur à répondre aux exigences de l'infrastructure grâce à des innovations technologiques. Grâce à cette nouvelle organisation, les entreprises auront la possibilité d'intégrer des fonctionnalités matérielles et logicielles afin d'adopter plus rapidement et plus efficacement de nouvelles technologies et d'améliorer plus rapidement leur productivité. Grâce à des services personnalisés pour répondre aux besoins individuels d'une entreprise, l'adoption généralisée et les améliorations technologiques peuvent être réalisées plus facilement. Nous sommes ravis d'accompagner Bentley Systems dans cette évolution du secteur. »

À propos de Digital Construction Works

Fondée en 2019, Digital Construction Works fournit des services d'automatisation, d'intégration et de « twinning » numériques autour de logiciels et de services de cloud adaptés, de Topcon Positioning Systems, Bentley Systems et d'autres fournisseurs de logiciels, afin de concrétiser le potentiel révolutionnaire du constructioneering, pour l'industrialisation de la construction. Digital Construction Works est une co-entreprise de Bentley Systems et Topcon Positioning Group.

www.digitalconstructionworks.com

À propos de Topcon Positioning Group

Topcon Positioning Group, toujours avec une longueur d'avance en matière de technologie et d'avantages pour les clients, est un leader du secteur dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions de mesure de précision et de workflow pour les marchés mondiaux de la construction, de la géospatiale et de l'agriculture. Le siège social de Topcon Positioning Group se situe à Livermore, Californie, États-Unis ( topconpositioning.com , LinkedIn , Twitter , Facebook ). Son siège européen se situe à Capelle a/d IJssel, aux Pays-Bas. Topcon Corporation ( topcon.com ), fondée en 1932, est cotée à la Bourse de Tokyo (7732).

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems est le leader mondial en matière de solutions logicielles pour la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures destinées aux ingénieurs, architectes, professionnels des technologies géospatiales, constructeurs et propriétaires-exploitants, dont les travaux publics, les services publics, les usines industrielles et les villes numériques . Les applications de modélisation ouverte basées sur MicroStation de Bentley et ses applications de simulation ouvertes accélèrent l'intégration de conception ; ses offres ProjectWise et SYNCHRO accélèrent la réalisation de projet ; et ses offres AssetWise accélèrent les performances des actifs et du réseau . S'étendant à l'ingénierie d'infrastructure, les services iTwin de Bentley font fondamentalement évoluer le BIM et le GIS vers des jumeaux numériques 4D.

Bentley Systems compte plus de 3 500 collaborateurs, atteint un chiffre d'affaires annuel de 700 millions de dollars dans 170 pays, et a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le développement et les acquisitions depuis 2014. Depuis sa création en 1984, l'entreprise est restée majoritairement détenue par les cinq frères fondateurs Bentley. www.bentley.com

Bentley, le logo Bentley, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim, iTwin, iTwin Services, MicroStation, ProcureWare, ProjectWise, ProjectWise 365 et SYNCHRO sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service appartenant à Bentley Systems, Incorporated ou d'une de ses filiales à part entière directe ou indirecte. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

