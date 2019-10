Bentley Systems axe ses efforts sur l'ingénierie des infrastructures pour les villes numériques

Progression des BIM et des SIG grâce aux jumeaux numériques en 4D

SINGAPOUR, 30 octobre 2019 /CNW/ - Conférence Year in Infrastructure 2019 - Bentley Systems, Incorporated, leader mondial en matière de logiciels complets et de services de cloud pour jumeaux numériques visant à faire évoluer la conception, la construction et l'exploitation des infrastructures, a présenté aujourd'hui ses nouvelles initiatives dans les villes numériques, via l'utilisation de jumeaux numériques afin d'augmenter l'efficacité des opérations urbaines et régionales et les doter d'infrastructures plus connectées et résilientes. Les jumeaux numériques font converger les actifs' 4D analysés et les représentations techniques pour permettre aux planificateurs et ingénieurs chargés des travaux publics, des services publics, de la gestion et du développement des biens, ainsi qu'aux parties prenantes au sein des villes, de bénéficier de workflows numériques collaboratifs. Les services de cloud pour jumeaux numériques offrent un environnement 4D intuitif et immersif en faisant converger le contexte numérique et les composants numériques avec la chronologie numérique pour les jumeaux numériques d'infrastructure « durables » au cours du cycle de vie des actifs. Pour les professionnels de l'infrastructure, la modélisation BIM et les systèmes d'information géographique (SIG) sont effectivement perfectionnés grâce aux jumeaux numériques 4D.

Greg Bentley, PDG de Bentley Systems, a déclaré que « Bentley Systems a joué un rôle majeur dans l'évolution des jumeaux numériques dans tous les domaines d'infrastructure. Cette solution permet enfin aux propriétaires d'utiliser leurs technologies et données d'ingénierie auparavant « obscures », pour une utilisation conjointe des technologies de l'information (IT) traditionnelles et des technologies d'exploitation (OT) récemment connectées. En conséquence, comme les opportunités de bénéfices sont si attrayantes, notre principale initiative organisationnelle est notre nouveau groupe progrès des produits dans les villes numériques. La charte de notre groupe villes numériques vise à faire progresser les jumeaux numériques d'ingénierie des infrastructures à l'échelle de la ville, tout en facilitant le passage au numérique via les points d'entrée existants dans tous les services d'ingénierie de toutes les municipalités. »

« Chez Bentley Systems, nous sommes forts d'une longue et riche expérience en technologie géospatiale (SIG) et en applications BIM destinées aux coûts d'exploitation (OPEX) et aux dépenses en capital (CAPEX) des infrastructures municipales », a déclaré Robert Mankowski, vice-président pour les villes numériques. « Aujourd'hui, je pense que nous sommes le leader en matière d'innovation dans le domaine de la modélisation de la réalité, mais aussi de la modélisation géotechnique et de la gestion des données. Grâce à nos nouveaux services iTwin basés sur le cloud, les jumeaux numériques des villes et des campus offrent désormais une opportunité immédiate d'aider les villes et les régions à résoudre un large éventail de défis et de problèmes, en améliorant les performances de leurs infrastructures et la « qualité de vie » de leurs concitoyens.

Jumeaux numériques d'infrastructures pour les villes numériques

Les jumeaux numériques à l'échelle des villes sont lancés et mis à jour via l'analyse 4D et la modélisation de l'existant par ContextCapture et Orbit GT, afin de dériver des modèles 3D tels qu'exploités par photogrammétrie (y compris à partir d'UAV) et/ou nuages de points. La modélisation de l'existant fournit un contexte réel et précis en termes de planification, de conception, de construction et d'exploitation. Les utilisateurs d'applications open source de Bentley (OpenBuildings, OpenSite, OpenRoads, OpenRail, OpenUtilities) peuvent exploiter ce contexte numérique pour modéliser des objets nouveaux et améliorés, tels que bâtiments, routes, systèmes de transport, tunnels, ponts, services publics, etc.

Les jumeaux numériques 4D deviennent un référent commun et fédérateur pour des informations précédemment cloisonnées, sans que les systèmes sources n'aient à modifier leurs environnements ou leurs formats de données existants. Le contexte de base de tout jumeau numérique inclut des maillages de réalité, des modèles de terrain, des images et des sources SIG. Les modèles d'ingénierie (de tout logiciel BIM) des bâtiments, rues, systèmes de transport, services publics et autres infrastructures urbaines, à la fois de surface et souterraines, sont sémantiquement alignés et géoréférencés afin d'améliorer la richesse et la pertinence des jumeaux numériques au fil du temps.

Les services de travaux publics, les développeurs de biens, les services publics, les agences de transport, etc. ont désormais accès à une vue contextuelle complète et actuelle de l'environnement construit. Les sociétés d'ingénierie et d'architecture seront en mesure de développer de nouveaux services, notamment la mise à jour et la gestion des actifs numériques tout au long de leur cycle de vie. Ainsi, les villes bénéficieront de jumeaux numériques actualisés de leurs infrastructures et leur environnement.

Jumeaux numériques pour la durabilité et la résilience

Désormais, les villes peuvent combiner leurs analyses et données d'ingénierie de surface et souterraines en jumeaux numériques 4D cohésifs pour garantir au fil du temps la performance de leurs actifs, leur résilience et leur durabilité. Les applications de simulation open source de Bentley peuvent être utilisées pendant tout le cycle de vie des actifs. Par exemple, elles permettent d'évaluer les bâtiments construits en termes de résistance sismique (STAAD), mais aussi l'évacuation des véhicules et des personnes dans les stations, les stades et autres lieux publics à des fins d'analyse et d'optimisation (LEGION et CUBE). Elles permettent par ailleurs de déterminer l'impact des inondations liées aux catastrophes telles que les ouragans (OpenFlood FLOOD) et d'assurer l'adéquation des conditions du sous-sol aux projets urbains (PLAXIS, SoilVision).

Jumeaux numériques géotechniques : Présentation d'OpenGround

Les applications d'ingénierie et d'analyse géotechniques Bentley permettent d'optimiser les jumeaux numériques souterrains, essentiels à l'évaluation et à la gestion des risques dans les projets et les actifs d'infrastructure. Les jumeaux numériques souterrains intègrent la modélisation de l'environnement souterrain, y compris la géologie, l'hydrologie, la chimie, et les propriétés d'ingénierie, rendues possibles par les offres géotechniques de Bentley (PLAXIS, SoilVision, Keynetix et gINT). Pour optimiser davantage les jumeaux numériques souterrains, Bentley a annoncé aujourd'hui le lancement d'OpenGround, un nouveau service de cloud (disponible fin 2019) pour stocker, gérer, signaler et partager des données sur les conditions du sol naturel.

Jumeaux numériques pour les réseaux hydriques

Fort de son expérience approfondie des logiciels hydrauliques et d'hydrologie, Bentley lance OpenFlows WaterOPS pour les opérateurs de services hydriques et de traitement des eaux usées. OpenFlows WaterOPS fournit plusieurs avantages aux services hydriques et de traitement des eaux usées, tels qu'une assistance opérationnelle en temps réel, une planification intelligente des réponses en matière hydrique, des performances optimisées et une veille stratégique, en faisant converger l'informatique (SIG) avec les technologies d'exploitation (télémétrie, instruments SCADA, capteurs) et les technologies d'ingénierie (simulation hydraulique). WaterOPS fournit une aide à la prise de décision opérationnelle en temps réel en étendant le système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) pour aider les utilisateurs à surveiller, maintenir et prévoir divers scénarios de qualité de l'eau et du circuit hydraulique.

Jumeaux numériques de planification urbaine

Les jumeaux numériques pour les villes comptent de nombreuses parties prenantes, y compris des intervenants qui ne sont pas directement impliqués dans l'ingénierie ou l'infrastructure. Désormais hébergé dans Microsoft Azure, OpenCities Planner offre des connexions numériques basées sur le cloud et à l'échelle des villes pour améliorer l'engagement des parties prenantes et des citoyens et pour simplifier et faciliter le développement urbain. OpenCitiesPlanner permet aux utilisateurs, par le biais d'internet ou de périphériques mobiles, écrans tactiles et panneaux d'affichage numériques, de visualiser et d'explorer de manière intuitive les données 2D, 3D, SIG et autres, alignées sur la modélisation de l'existant dans la ville.

Coentreprises numériques pour villes numériques

(Avec Topcon) Le traitement par photogrammétrie basé sur le cloud, développé par' ContextCapture de Bentley, est intégré au site Topcon MAGNET Collage, un service Web de publication, de partage et d'analyse des données issues de la capture de la réalité. Le service de cloud Bentley ContextCapture permet aux opérateurs de télécharger des images UAV directement sur le Web sans matériel haut de gamme ni contraintes informatiques.

Images reproduites avec l'aimable autorisation de Bentley Systems

La ville d'Helsinki a exploité le logiciel de modélisation de l'existant de Bentley pour générer une représentation en 3D d'Helsinki dans le cadre de son initiative urbaine intelligente, améliorant ainsi les services et processus internes. Avec l'aimable autorisation de la ville d'Helsinki.

Águas do Porto, EM a utilisé la technologie Bentley pour créer un jumeau numérique de gestion de l'approvisionnement en eau, des eaux usées et des eaux pluviales, des plages et des inondations, dans le but d'améliorer la réponse et la résilience. Avec l'aimable autorisation d'Águas do Porto, EM.

À propos des offres Villes numériques de Bentley Systems

Bentley Systems s'engage à faire progresser les BIM et SIG via des jumeaux numériques d'ingénierie des infrastructures 4D pour les villes numériques. Les ingénieurs, les professionnels de la géospatiale et les propriétaires d'infrastructures bénéficient d'applications et de services de cloud pour jumeaux numériques qui font progresser la modélisation de l'existant ( ContextCapture et OrbiGT) ; la planification, la conception et l'exploitation des systèmes hydriques, de traitement des eaux usées et pluviales (OpenFlows) ; la planification et visualisation géospatiale des villes (OpenCities Map et OpenCities Planner), la gestion des informations géotechniques (OpenGround) ainsi que la simulation et l'analyse de la mobilité (LEGION et CUBE).

En 2018 et 2019, Microsoft a nommé Bentley Systems comme partenaire de l'année dans sa catégorie CityNext. En 2019, le cabinet ARC Advisory Group dans son étude de marché intitulée Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure and BIM a classé Bentley comme n°1 de la distribution de l'eau et du traitement des eaux usées.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems est le leader mondial en matière de solutions logicielles pour la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures destinées aux ingénieurs, architectes, professionnels des technologies géospatiales, constructeurs et propriétaires-exploitants, dont les travaux publics, les services publics, les usines industrielles et les villes numériques . Les applications de modélisation ouverte basées sur MicroStation de Bentley et ses applications de simulation ouvertes accélèrent l'intégration de conception ; ses offres ProjectWise et SYNCHRO accélèrent la réalisation de projet ; et ses offres AssetWise accélèrent les performances des actifs et du réseau . S'étendant à l'ingénierie d'infrastructure, les services iTwin de Bentley font fondamentalement évoluer le BIM et le GIS vers des jumeaux numériques 4D.

Bentley Systems compte plus de 3 500 collaborateurs, atteint un chiffre d'affaires annuel de 700 millions de dollars dans 170 pays, et a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le développement et les acquisitions depuis 2014. Depuis sa création en 1984, l'entreprise est restée majoritairement détenue par les cinq frères fondateurs Bentley. www.bentley.com

Bentley, le logo Bentley, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim, iTwin, iTwin Services, MicroStation, ProcureWare, ProjectWise, ProjectWise 365 et SYNCHRO sont des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service appartenant à Bentley Systems, Incorporated ou d'une de ses filiales à part entière directe ou indirecte. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

