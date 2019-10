Bentley Systems annonce la sortie des nouveaux services de cloud iTwin pour les jumeaux numériques d'ingénierie des infrastructures

Keith Bentley, fondateur et directeur des technologies, a déclaré : « Aujourd'hui, on peut dire qu'une "ère des jumeaux numérique" est en marche et que son rythme s'accélère tous les jours. Les premiers utilisateurs avec lesquels nous avons travaillé occupent déjà des postes de direction dans la nouvelle économie des jumeaux numériques, à la faveur d'innovations à la fois dans leurs processus et leurs modèles d'entreprise. Les avantages obtenus en remplaçant les flux et produits de travail sur papier, déconnectés et vieux de plusieurs décennies, par des jumeaux numériques ouverts, vivants, fiables et durables sont immenses. Ajoutons à cela à un écosystème d'innovation via des plateformes open source, et nous obtenons une force imparable de changement des infrastructures. « Je ne me souviens pas d'un moment plus excitant pour les professions liées aux infrastructures ou pour Bentley Systems. »

Nouveaux services de cloud pour jumeaux numériques

iTwin Services permet aux sociétés d'ingénierie de créer, de visualiser et d'analyser des jumeaux numériques issus de projets et d'actifs d'infrastructures. iTwin Services fédère le contenu d'ingénierie numérique à partir d'outils de conception BIM et de sources de données multiples, permet la « visualisation 4D » des jumeaux numériques et l'enregistrement des modifications d'ingénierie pendant toute la durée de vie d'un projet/actif, afin de fournir un enregistrement comptable des modifications apportées. Les équipes d'ingénieurs utilisent iTwin Services dans le domaine de la conception pour effectuer des révisions, valider des données et générer des aperçus. Les utilisateurs d'applications de conception de Bentley peuvent faire appel au service iTwin Design Review pour des révisions de conception ad hoc, et les équipes de projet utilisant ProjectWise peuvent ajouter le service iTwin Design Review à leurs flux de travail numériques afin de simplifier les jumeaux numériques du projet.

PlantSight est une offre développée conjointement par Bentley Systems et Siemens, qui permet aux propriétaires exploitants et à leurs ingénieurs de créer des jumeaux numériques vivants et durable des conditions d'exploitation dans les usines de production. PlantSight permet aux services des opérations, de maintenance et d'ingénierie d'accéder de façon immersive à des données de jumeaux numériques fiables et précises, y compris les P&ID, les modèles 3D et les données IoT. Il offre une vue unique et vraie grâce à la modélisation validée de l'information, afin de faciliter l'intelligence situationnelle, la visibilité directe et la visibilité contextuelle. PlantSight a été développé conjointement par Bentley et Siemens à l'aide de iTwin Services. Il est commercialisé par l'une ou l'autre des entreprises.

Le service iTwin Immersive Asset permet aux propriétaires exploitants utilisateurs d'AssetWise d'aligner les données de performances des actifs et les analyses opérationnelles dans leur contexte de jumeau numérique. Ainsi, les données d'ingénierie sont rendues accessibles à un plus grand nombre d'usagers par le biais d'expériences utilisateur immersives et intuitives. Le service iTwin Immersive Asset affiche les « hotspots » d'activité et les changements d'état des actifs au fil du temps, ce qui permet une prise de décision plus rapide et mieux informée tout en contribuant à l'amélioration des performances des actifs et du réseau.

Les jumeaux numériques deviennent monnaie courante

La réalité physique en constante évolution d'un actif tel qu'exploité a été auparavant difficile à capturer numériquement et à garder à jour. En outre, les informations techniques correspondantes et leur lot de formats de fichiers incompatibles et de modifications constantes, ont généralement constitué des « données obscures », généralement indisponibles ou inutilisables. Grâce aux services de cloud pour jumeaux numérique, Bentley aide les utilisateurs à créer et à gérer des jumeaux numériques afin d'améliorer le fonctionnement et la maintenance des actifs physiques mais aussi des systèmes et des processus de construction, grâce à un environnement immersif à la fois pour la visualisation 4D et la visibilité analytique.

Lors de la conférence Year in Infrastructure 2019 de Bentley, des progrès en matière de jumeaux numériques ont été présentés dans 24 projets finalistes de 15 catégories provenant de sites de projets dans 14 pays et allant des transports, des réseaux hydriques et des usines de traitement aux centrales électriques, en passant par la sidérurgie et le bâtiment. Dans l'ensemble, 139 nominations dans 17 catégories citaient des objectifs de jumeaux numériques pour les innovations utilisées dans leurs projets, soit une augmentation significative de 29 nominations de ce type en 2018.

Idées de jumeaux numériques d'infrastructures en action

Lors de son discours d'ouverture technologique à la conférence, Keith Bentley a été rejoint par des représentants de Sweco et Hatch, qui ont présenté des idées de jumeaux numériques d'infrastructures en action.

Sweco a intégré numériquement un projet de système de métro léger sur neuf kilomètres pour la ville de Bergen en Norvège. L'extension du système existant a été entièrement gérée par le biais de modèles BIM en 3D, partant d'études alternatives jusqu'à une conception technique détaillée. L'utilisation des services iTwin a permis à Sweco de suivre automatiquement les modifications et de minimiser les erreurs, facilitant ainsi la visualisation 4D.

Hatch a achevé les phases de pré-faisabilité, de faisabilité et d'ingénierie détaillée d'une installation d'acide sulfurique en République démocratique du Congo. Le logiciel de conception d'usine de Bentley a permis à l'équipe de projet de concevoir un jumeau numérique complet et intelligent au niveau de détail le plus fin, en déplaçant les processus de qualité d'ingénierie en amont dans le cadre de l'effort de modélisation 3D par rapport aux processus de qualité traditionnels basés sur la mise en plan. Hatch a été en mesure de réduire la montée en production après la mise en service à chaud, de six mois à une semaine.

Microsoft réalise des prototypes de jumeaux numériques dans son complexe de Singapour, son siège social en Asie, et sur son campus de Redmond. Le groupe Immobilier et sécurité de Microsoft met en œuvre une approche du cycle de vie numérique des bâtiments afin d'optimiser les performances, la rentabilité, la satisfaction des employés, la productivité et la sécurité des bâtiments. Les efforts de Microsoft pour créer des représentations numériques d'actifs physiques, tels que des bâtiments, s'appuient sur Microsoft Azure Digital Twins, un service IoT qui aide les entreprises à créer des modèles numériques complets d'environnements physiques. Azure Digital Twins a été présenté publiquement en avant-première en 2018 et est désormais adopté par les clients et partenaires de Microsoft à l'échelle mondiale, notamment par Bentley pour ses services iTwin. Les deux entreprises travaillent ensemble pour créer un jumeau numérique des nouvelles installations Microsoft à Singapour.

Écosystème jumeau numérique

Les services iTwin et PlantSight ont été développés avec la plateforme open source iModel.js pour les jumeaux numériques, lancée pour la première fois en octobre 2018 et qui a franchi l'étape de sa version 1.0 en juin 2019. L'une des principales raisons du lancement de la bibliothèque iModel.js en open source est de favoriser un écosystème d'innovation destinés aux développeurs de logiciels jumeaux numériques des propriétaires et des ingénieurs et aux intégrateurs numériques.

L'un de ces développeurs de logiciels d'écosystème est vGIS Inc. qui a fait appel à iModel.js pour intégrer une solution de réalité mixte (XR) dans un jumeau numérique d'infrastructure de transport. Leur application mobile de réalité mixte fusionne visuellement les modèles de conception de projet avec la réalité sur le terrain, en temps réel. Les utilisateurs sur le terrain peuvent visualiser les installations souterraines de service public, telles que les gaines et les câbles, fusionnées dans leur orientation réelle. Il suffit aux utilisateurs de pointer les objets avec leurs périphériques mobiles pour voir les éléments de conception de projet dans ce contexte.

D'après Alec Pestov, fondateur et PDG de vGIS, « La plate-forme iModel.js est une excellente ressource pour le développement et l'intégration d'outils et de services à valeur ajoutée, tels que la réalité augmentée avancée et la solution de réalité mixte proposée par vGIS. Nous apprécions son interopérabilité transparente avec iTwin Services et sa trajectoire de développement sans heurt pour parvenir à une intégration intégrée et homogène. C'est pourquoi nous sommes impatients d'étendre notre potentiel de collaboration grâce à iTwin Services. »

Images reproduites avec l'aimable autorisation de Bentley Systems

Usine d'acide sulfurique à Katanga, République démocratique du Congo. La firme d'ingénierie Hatch a mis à profit le jumeau numérique pour apporter des stratégies d'approvisionnement alternatives afin de diminuer les coûts d'approvisionnement en matériaux et de réduire le calendrier de plusieurs mois. Avec l'aimable autorisation de Hatch.

La fonctionnalité de révision de conception iTwin permet d'accélérer les sessions de révision de conception et de faciliter la coordination multidisciplinaire.

Définition des jumeaux numériques

Les jumeaux numériques sont des représentations numériques d'actifs et de systèmes physiques au sein de leur environnement, convergeant avec leurs données d'ingénierie, visant à comprendre et à modéliser leurs performances. À l'instar des actifs réels qu'ils représentent, les jumeaux numériques sont en constante évolution. Ils sont continuellement mis à jour à partir de sources multiples, provenant notamment de capteurs et de drones, afin de représenter l'état de fonctionnement ou les conditions de travail des actifs physiques réels de l'infrastructure. En effet, en combinant le contexte numérique et les composants numériques avec la chronologie numérique, les jumeaux numériques font progresser les BIM et les SIG via la 4D.

Avantages des jumeaux numériques

Les jumeaux numériques permettent aux utilisateurs de visualiser l'actif dans son ensemble - dans un navigateur Web, sur une tablette ou avec un casque de réalité mixte - d'en vérifiez l'état, de l'analyser et d'en générer un aperçu afin de prévoir et d'optimiser les performances de cet actif. Les utilisateurs peuvent construire numériquement avant de construire physiquement et ainsi planifier et supprimer les risques liés aux activités de maintenance avant de les effectuer dans le monde réel. Ils disposent désormais de logiciels pour envisager des centaines de scénarios, tirer parti de l'apprentissage des machines pour comparer des alternatives de conception ou des stratégies de maintenance et optimiser l'ensemble des paramètres. La visualisation et la contextualisation des données d'ingénierie permettent de prendre des décisions mieux informées et d'impliquer les parties prenantes tout au long du cycle de vie des actifs.

À propos d'iTwin Services par Bentley

Les services iTwin permettent aux équipes de projet et aux propriétaires exploitants de créer, de visualiser et d'analyser les jumeaux numériques d'actifs d'infrastructure. Grâce aux services iTwin, les gestionnaires d'information numériques peuvent incorporer des données d'ingénierie créées par différents outils de conception dans un jumeau numérique vivant, et de les aligner avec la modélisation de l'existant et d'autres données associées sans perturber leurs outils ou processus actuels. Les utilisateurs peuvent visualiser et suivre les modifications techniques tout au long de la chronologie du projet, ce qui permet d'enregistrer les aspects qui ont changé et à quel moment. ITwin Services facilite des aperçus exploitables pour les décisionnaires tout au long de l'organisation et du cycle de vie des actifs. Les utilisateurs prennent des décisions plus éclairées, anticipent et évitent les problèmes avant qu'ils ne surviennent et réagissent plus rapidement et en toute confiance, ce qui se traduit par des économies, une meilleure disponibilité des services, un impact environnemental moindre et une sécurité accrue.

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems est le leader mondial en matière de solutions logicielles pour la conception, la construction et l'exploitation d'infrastructures destinées aux ingénieurs, architectes, professionnels des technologies géospatiales, constructeurs et propriétaires-exploitants, dont les travaux publics, les services publics, les usines industrielles et les villes numériques . Les applications de modélisation ouverte basées sur MicroStation de Bentley et ses applications de simulation ouvertes accélèrent l'intégration de conception ; ses offres ProjectWise et SYNCHRO accélèrent la réalisation de projet ; et ses offres AssetWise accélèrent les performances des actifs et du réseau . S'étendant à l'ingénierie d'infrastructure, les services iTwin de Bentley font fondamentalement évoluer le BIM et le GIS vers des jumeaux numériques 4D.

Bentley Systems compte plus de 3 500 collaborateurs, atteint un chiffre d'affaires annuel de 700 millions de dollars dans 170 pays, et a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le développement et les acquisitions depuis 2014. Depuis sa création en 1984, l'entreprise est restée majoritairement détenue par les cinq frères fondateurs Bentley. www.bentley.com

