BENNY&CO. POURSUIT SON HISTOIRE FAMILIALE À LONGUEUIL

Inauguration du restaurant Benny&Co. à Saint-Hubert

PHOTOS OFFICIELLES DISPONIBLES ICI

LONGUEUIL, QC, le 28 mars 2022 /CNW/ - Benny&Co., la plus importante chaîne de rôtisseries familiale québécoise, annonce aujourd'hui l'ouverture de son premier restaurant dans la Ville de Longueuil. Présente en Montérégie depuis 1977, Benny&Co. inaugure dans l'arrondissement de Saint-Hubert le 17e restaurant de la région, soit le 72e de la chaîne. La famille Benny tient à souligner l'apport exceptionnel de sa relève dans la croissance de l'entreprise qui est finaliste au concours Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec cette année.

Le Benny&Co. Saint-Hubert est le premier dans la région de la Montérégie qui propose le nouveau design d'intérieur avec un espace-bar. L'ouverture de ce restaurant représente un investissement de 1,4 M$ et la création de 30 emplois. Le Benny&Co. Saint-Hubert, situé au 5050, boulevard Cousineau, offre dès maintenant le service à l'auto et au comptoir pour emporter. Le service de livraison sera quant à lui offert au cours des prochaines semaines.

« Le secteur de la restauration a certainement été l'un des plus touchés au cours des deux dernières années à cause de la pandémie. Notre relève familiale valorise l'excellence, les partenariats avec des entreprises locales et le travail d'équipe afin d'offrir les meilleurs produits à notre clientèle depuis 1960 et ainsi perpétuer la vision des cofondateurs. La famille Benny est heureuse de poursuivre la croissance de son entreprise sur la Rive-Sud de Montréal », affirme Jean Benny, président-directeur général de Benny&Co. et cofranchisé, avec ses enfants, du restaurant Benny&Co. Saint-Hubert.

« Il me fait plaisir de prendre part à l'ouverture de la nouvelle succursale Benny&Co. située sur le boulevard Cousineau, à Saint-Hubert dans mon district. Situé à proximité de la route 116, le nouveau restaurant possède un emplacement stratégique à proximité des grands axes routiers, ce qui le rend accessible à l'ensemble des citoyens de la grande ville de Longueuil. Les deux dernières années furent particulièrement difficiles pour tous les restaurateurs québécois et c'est donc une excellente nouvelle que cette rôtisserie familiale puisse continuer son expansion au sein de la ville de Longueuil », affirme Geneviève Héon, conseillère municipale du district du Vieux-Saint-Hubert-de la Savane et responsable du développement économique.

« La CCIRS est ravie d'accueillir Benny&Co. comme nouveau membre. L'entreprise familiale a su miser sur une relève dynamique et un savoir-faire reconnu pour devenir un de nos beaux fleurons québécois, et nous sommes heureux qu'elle ait choisi d'ouvrir une succursale à Longueuil », indique Stéphanie Brodeur, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud.

Finaliste au concours Les Mercuriades : Une relève qui fait toute la différence

Benny&Co. est fière d'être finaliste dans la catégorie Entrepreneuriat de la 42e édition du concours Les Mercuriades organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec. L'entreprise familiale a su garder le cap grâce à l'implication de sa relève qui a misé, entre autres, sur l'approvisionnement auprès des producteurs locaux.

« Benny&Co. possède une grande relève familiale et sa gestion efficace du repreneuriat lui permet d'avoir de belles perspectives de croissance. Dès leur plus jeune âge, les membres de la 3e génération de la famille Benny, dont je fais partie, ont été impliqués dans la gestion des restaurants et dans la création de l'identité de Benny&Co. Nous sommes fiers d'avoir lancé au cours de la dernière année nos produits en épicerie et notre nouveau concept de design d'intérieur », ajoute Elisabeth Benny, vice-présidente marketing et relations publiques.

Benny&Co a investi plus de 20 M$ en 2021 et a permis la création de plus de 300 emplois à travers la province. Comme la grande majorité de ses employés sont des étudiants à temps partiel, les franchisés de Benny&Co. valorisent la conciliation travail-étude.

À propos de Benny&Co.

Benny&Co., la plus importante chaîne de rôtisseries familiale québécoise, forte de son réseau de 72 succursales au Québec et en Ontario, excelle dans la cuisson du poulet rôti grâce à sa technique exclusive de cuisson lente de trois heures mise au point par le cofondateur Gilles Benny. Maître Rôtisseur depuis 1960, l'entreprise de 4e génération offre désormais une gamme de produits en épicerie et est toujours détenue à 100 % par les membres de la famille. Benny&Co. vend plus de douze millions de repas de poulets rôtis par année, emploie plus de 2 200 personnes et est reconnue par le programme Aliments du Québec au menu. Pour en savoir plus : www.benny-co.com.

SOURCE Benny&Co.

Renseignements: Martine Robert, [email protected], 514-212-7812; Raphaele Bourgault, [email protected], 514-206-0364