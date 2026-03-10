Benny&Co. lance Mon B&CO., sa nouvelle plateforme de loyauté

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Dans un contexte où les pressions inflationnistes continuent de peser sur le portefeuille des ménages et où les consommateurs recherchent une valeur tangible, Benny&Co. annonce aujourd'hui le lancement officiel de Mon B&CO., sa nouvelle plateforme numérique de loyauté. Avec plus de 80 restaurants à travers le Québec, l'entreprise se dote d'un canal numérique direct pour renforcer la proximité avec sa clientèle, approfondir sa connaissance des habitudes d'achat et offrir une expérience plus pertinente et avantageuse.

Benny&Co. est la seule bannière à déployer un programme de cette envergure dans le secteur de la rôtisserie au Québec. Plutôt que de complexifier l'expérience avec des récompenses liées à des produits spécifiques, l'entreprise a fait le choix d'une formule simple et généreuse : les points appartiennent aux membres et peuvent être utilisés librement, que ce soit pour payer leur facture ou accéder à d'autres récompenses.

Un pilier stratégique pour les prochaines années

Ce projet s'inscrit dans une vision claire : faire évoluer la relation avec la clientèle en perpétuant la tradition de proximité et de générosité qui définit la famille Benny depuis 1960. Benny&Co. a investi plusieurs centaines de milliers de dollars dans le développement de Mon B&CO., en collaboration avec Valtech, spécialisée dans l'innovation par l'expérience, et l'agence de marketing de fidélisation stratLX.

« Mon B&CO. est un pilier stratégique appelé à transformer durablement notre façon d'interagir avec nos clients. Nous ne lançons pas simplement une application, nous construisons une relation durable avec nos clients. La plateforme nous permettra de mieux comprendre leurs habitudes d'achat, particulièrement en restaurant et d'offrir des avantages plus pertinents. Nous avons pris le temps de bâtir un outil solide, capable d'évoluer avec nos clients pour les prochaines décennies », affirme Nicolas Filiatrault, directeur général de Benny&Co.

Benny&Co. vise, d'ici janvier 2027, à atteindre 200 000 membres inscrits et estime que la plateforme pourrait générer plus de 20 M$ en chiffre d'affaires.

Faire vivre la générosité au-delà de l'assiette

Dans un marché où les grandes chaînes ont habitué les consommateurs à des programmes complexes ou liés à des produits promotionnels spécifiques, Benny&Co. a choisi une approche différente : simple, flexible et transparente. Au-delà des remises, les membres auront accès à des concours, des expériences ainsi qu'à des privilèges et la possibilité de contribuer à la Fondation Benny&Co. en convertissant leurs points en dons.

« Les consommateurs veulent économiser, être reconnus et vivre une expérience qui leur ressemble. Mon B&CO. répond à ces trois réalités. Nous avons bâti cette plateforme autour d'un principe fondamental simple : plus un membre participe, plus il bénéficie de la générosité de Benny&Co. L'application devient un espace personnel où les offres s'adaptent aux habitudes d'achat de chacun. Le programme comprend également un parcours de progression permettant de débloquer des privilèges additionnels à mesure que la fidélité grandit », souligne Gabrielle Gingras, vice-présidente marketing de Benny&Co.

Mon B&CO. repose sur un principe simple et transparent : un dollar dépensé équivaut à un point, et 50 points correspondent à un dollar de remise. Aucun frais d'adhésion. Aucun seuil minimal d'achat. L'application Mon B&CO. est disponible dès maintenant sur l'App Store et Google Play.

À propos de Benny&Co.

Inspirée par la vision des huit frères Benny, cofondateurs de l'entreprise familiale en 1960, Benny&Co. a officiellement été lancée comme marque en 2006 grâce à l'initiative de Jean Benny. Aujourd'hui, Benny&Co. est fière d'être la plus grande chaîne de rôtisseries familiale au Québec, portée par quatre générations de la famille Benny, dont 35 membres sont toujours activement impliqués au sein de l'organisation.

Avec l'appui de plus de 2 850 employés, l'entreprise poursuit sa croissance et compte maintenant plus de 80 restaurants à travers la province. Au-delà de ses restaurants, Benny&Co. propose également une vaste gamme de produits en épicerie, tout en collaborant étroitement avec de nombreux producteurs locaux. Pour en savoir plus, visitez le www.benny-co.com.

SOURCE Benny&Co.

Renseignements : Martine Robert, [email protected], 514-212-7812; Anne-Marie Bellavance, [email protected], 438-873-2314