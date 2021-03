Benny&Co. devient partenaire majeur du Monde de Benjamin

Réunis également par leur passion pour la nourriture et la restauration, Benny&Co. et Le monde de Benjamin désirent encourager les familles à passer plus de temps ensemble et motiver les jeunes à aller au bout de leur potentiel.

« Benjamin est inspirant et attachant. La mission que Le monde de Benjamin s'est donnée, de sensibiliser la population sur les possibilités qu'offre l'inclusion des enfants ayant des différences, fait partie de nos valeurs familiales au cœur notre entreprise. Ce partenariat a donc été tout naturel, sans compter que Benjamin est un grand amateur du poulet rôti », précise Elisabeth Benny, vice-présidente Marketing et relations publiques de Benny&Co.

« S'associer avec une entreprise familiale québécoise qui a déjà à cœur la cause de la différence, c'est la meilleure nouvelle qui pouvait arriver pour Le monde de Benjamin. La collaboration de Benny&Co. va nous aider à atteindre notre objectif de sensibiliser le public à l'importance de l'intégration des personnes autistes, qu'on appelle affectueusement les personnes différentes, autant sur le marché du travail que dans les milieux sociaux et les sports. Avec un partenaire comme ça, on peut voir grand », souligne Mathieu Gratton, père de Benjamin.

Toute l'équipe de Benny&Co. félicite Benjamin et sa famille pour leur capacité à normaliser les défis associés au trouble de l'autisme, l'originalité de leurs idées, leur implication sociale ainsi que leur très grande générosité.

À propos de Benny&Co.

Benny&Co., la plus importante rôtisserie familiale québécoise, forte de son réseau de 64 succursales au Québec et en Ontario, excelle dans la cuisson du poulet rôti grâce à sa technique exclusive de cuisson lente de trois heures mise au point par le cofondateur Gilles Benny. Maître Rôtisseur depuis 1960, l'entreprise de 4e génération est toujours détenue à 100 % par les membres de la famille Benny et emploie plus de 1 800 personnes. Benny&Co. vend plus de huit millions de repas de poulets rôtis par année et est reconnue par le programme Aliments du Québec au menu. Pour en savoir plus : www.benny-co.com.

À propos du Monde de Benjamin

Le monde de Benjamin a été créé afin de sensibiliser la population à la cause de l'autisme ainsi qu'à la différence en général. Divertir en sensibilisant se veut le mandat de sa page Facebook depuis sa création en mars 2017. Le monde de Benjamin transmet des valeurs telles que le partage, l'acceptation, la famille, la persévérance, la confiance en soi, le positivisme et le plaisir. Avec les années, l'objectif est également devenu d'inciter les familles à passer du temps ensemble ainsi qu'à développer l'autonomie des enfants dans différents chapitres de la vie quotidienne.

SOURCE Benny&Co.

Renseignements: Pour Benny&Co., veuillez communiquer auprès de : Martine Robert, [email protected], 514 212-7812; Pour Le monde de Benjamin, veuillez communiquer auprès de : Catherine Poirier, [email protected], 514 244-7202

Liens connexes

https://www.benny-co.com/