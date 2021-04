Photos du nouveau concept de Benny&Co. disponibles ici.

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Benny&Co., la plus grande chaîne de rôtisseries familiale québécoise, est maintenant présente au centre-ville de Montréal avec l'ouverture de sa 66e rôtisserie qui marque le lancement du nouveau concept de ses restaurants. Entièrement développé par la relève de la 3e génération de la famille Benny, ce concept a nécessité plus de deux ans et demi de travail et propose une expérience client renouvelée à l'image de la vision d'avenir de Benny&Co.

Le nouveau concept dévoilé aujourd'hui présente une évolution du restaurant original de la bannière créé en 2006 et sera déployé à travers la chaîne. Il favorisera l'expansion des rôtisseries Benny&Co. dans les centres urbains, au Québec et en Ontario, contrairement au modèle précédant des restaurants qui convenait davantage aux grands espaces en banlieue.

« Ce concept inédit devait proposer initialement une expérience renouvelée seulement à la clientèle des grands centres urbains, où les espaces dans les bâtiments sont plus restreints. La pandémie nous aura alloué une année supplémentaire pour compléter une introspection, repenser le projet et réviser nos plans. Ce qui devait être au départ un concept urbain est devenu le concept d'avenir de Benny&Co. avec une toute nouvelle image », a précisé Elisabeth Benny, vice-présidente Marketing et relations publiques de Benny&Co.

Participer à la relance du centre-ville

Benny&Co. est fière de participer à la relance du centre-ville et propose une toute nouvelle destination pour savourer le poulet rôti authentique de la famille Benny. L'ouverture des trois restaurants à Montréal représente un investissement de 4,5 M$ et la création de 100 emplois. Le Benny&Co. Ville-Marie, situé au 1175, boul. Robert-Bourassa, offre dès maintenant le service au comptoir et le service de livraison. Le Benny&Co. Rosemont, établi au 450, rue Beaubien Est, et le Benny&Co. St-Jacques, localisé au 201, rue St-Jacques, ouvriront au cours de l'été 2021.

« La pandémie de la COVID-19 a durement frappé le centre-ville de Montréal, mais elle n'a en rien altéré son attractivité, comme le démontre la décision de Benny&Co. d'ouvrir deux nouvelles rôtisseries au centre-ville. La relance économique de Montréal et de son centre-ville s'amorce et nous sommes confiants, grâce à l'apport de partenaires comme Benny&Co., de pouvoir en faire un succès », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Nous sommes très heureux que Benny&Co., une entreprise familiale québécoise, ait choisi le centre-ville de Montréal pour dévoiler son nouveau concept et sa vision en matière de restauration. Une preuve supplémentaire que, malgré la pandémie, le centre-ville demeure l'endroit par excellence où investir. Le projet et le modèle d'affaires innovant de Benny&Co. contribueront assurément au dynamisme du centre-ville », a ajouté Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

« Refléter l'identité de Benny&Co. dans un espace plus petit, tout en améliorant l'ambiance et l'expérience client en salle à manger représentait tout un défi que nous avons su relever. C'est une adaptation importante de notre modèle d'affaires qui nous ouvre la porte à de nouvelles opportunités », ont indiqué Nicolas Filiatrault et Jean-Christophe Benny, respectivement vice-président Finances et administration et directeur Développement des marchés de Benny&Co.

Une nouvelle expérience client dans une ambiance plus mature

Ainsi, Benny&Co. propose une salle à manger moderne et épurée intégrant un espace-bar au cœur d'une ambiance sonore et d'un éclairage qui seront adaptés au cours de la journée. Aussi, un nouveau comptoir offrira des repas prêts à manger pour emporter, ce qui est idéal pour les clients pressés.

Benny&Co. a poursuivi sa collaboration avec ses partenaires locaux, dont Drumco Construction pour l'exécution des travaux dans le bâtiment, Pic-Bois Design pour la création du nouveau mobilier sur mesure, et les agences AX Design et Ogilvy Montréal pour l'élaboration du concept.

« Nous nous sommes inspirés des valeurs de la famille Benny et cela donne un concept au caractère résolument sympathique, chaleureux et authentique ! L'utilisation de matériaux naturels et écologiques tels que les tables de bois, le béton, les murs de briques ainsi que les luminaires de fabrication artisanale et locale feront de l'endroit l'un des plus conviviaux en ville » a précisé Annie Giroux, présidente et fondatrice d'AX Design, qui travaille avec l'entreprise familiale depuis plus de 20 ans.

« Notre collaboration avec nos partenaires locaux se poursuit tant au chapitre de la conception que sur le plan de l'approvisionnement. Notre menu demeure le même, mais proposera une nouvelle présentation des plats en salle à manger. Nous l'appelons notre service confortable, c'est-à-dire que le client choisit de commander au comptoir ou à la table grâce à son téléphone intelligent, puis un serveur assurera le service. Nous avons très hâte à la réouverture des salles à manger pour faire découvrir cette toute nouvelle expérience à notre clientèle », a ajouté Marc-Antoine Benny, vice-président Approvisionnement de Benny&Co.

En plus des deux autres restaurants qui ouvriront prochainement à Montréal, de nouveaux restaurants verront le jour à Drummondville, Magog et Terrebonne en 2021.

À propos de Benny&Co.

Benny&Co., la plus importante rôtisserie familiale québécoise, forte de son réseau de 66 succursales au Québec et en Ontario, excelle dans la cuisson du poulet rôti grâce à sa technique exclusive de cuisson lente de trois heures mise au point par le cofondateur Gilles Benny. Maître Rôtisseur depuis 1960, l'entreprise de 4e génération est toujours détenue à 100 % par les membres de la famille Benny et emploie plus de 2 100 personnes. Benny&Co. vend plus de neuf millions de repas de poulets rôtis par année et est reconnue par le programme Aliments du Québec au menu. Pour en savoir plus : www.benny-co.com.

SOURCE Benny&Co.

Renseignements: Martine Robert, [email protected], 514 212-7812; Laura-Michelle Marcogliese, [email protected], 514 515-0115

Liens connexes

https://www.benny-co.com/