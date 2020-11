La plus grande chaîne de rôtisseries familiale québécoise poursuit sa croissance

et demeure tournée vers l'avenir

BOIS-DES-FILION, QC, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Benny&Co., la plus importante chaîne de rôtisseries familiale québécoise, est fière du chemin parcouru depuis l'ouverture du premier restaurant de la famille Benny à Joliette, en 1960. À l'aube d'une nouvelle décennie, l'entreprise entrevoit toujours une croissance de son modèle d'affaires malgré la pandémie. En outre, en plus de planifier l'ouverture de six restaurants au Québec au cours des prochains mois, Benny&Co. devient partenaire stratégique d'AecopaQ et signe une entente majeure avec Hydroserre.

Benny&Co. est une marque de plus en plus forte qui a su se tailler une place de choix dans une industrie très concurrentielle en valorisant un service rapide et décontracté. Depuis 2006, les rôtisseries issues de la famille Benny ont adopté progressivement l'enseigne de Benny&Co. afin de se retrouver ensemble pour perpétuer la vision des cofondateurs. Ces 10 dernières années, l'entreprise est passée de 12 à 63 restaurants et a connu une augmentation de son chiffre d'affaires de 670 %. Aujourd'hui, l'entreprise à contrôle familial emploie plus de 1 800 personnes, dont 36 sont membres de la famille Benny, et vend plus de huit millions de repas de poulets rôtis par année.

« Nous sommes convaincus depuis le premier jour de la qualité supérieure du produit que nous offrons et du potentiel de notre modèle d'affaires qui mise d'abord sur l'approvisionnement local. Malgré tout notre enthousiasme et notre vision, nous n'aurions pu nous imaginer un tel succès et une telle croissance continue, rendus possibles grâce à notre fidèle clientèle. Le succès de notre longévité a aussi été rendu possible grâce à une gestion efficace du repreneuriat. Dès leur plus jeune âge, les membres de la 3e génération de la famille Benny ont été impliqués dans la gestion des restaurants et dans la création de l'identité de Benny&Co. », précise Jean Benny, président-directeur général et copropriétaire de Benny&Co.

Fière de compter 63 restaurants au Québec et en Ontario, la chaîne ouvrira une nouvelle rôtisserie à Saint-Hyacinthe d'ici la fin de l'année et planifie d'ouvrir sept nouvelles rôtisseries au cours de la prochaine année, dont une à Valleyfield, Magog et Drummondville, ce qui représente un investissement de 16 M$ et la création de près de 200 emplois. Les résultats des ventes en ligne sont éloquents. Du 16 mars au 1er novembre 2020, Benny&Co. aura vu son service de livraison augmenter de près de 40 % et ses commandes sur son site Internet à plus de 200 %.

« Benny&Co. est un leader et fait partie des éléments rassembleurs dans l'industrie de la restauration au Québec. L'entreprise a su prendre les bonnes décisions pour maintenir le cap depuis le début de la pandémie, ce qui ne l'empêche pas de joindre ses efforts aux nôtres pour faire porter notre voix », déclare David Lefebvre, vice-président, Affaires fédérales et Québec, Restaurants Canada.

Faire le pari du centre-ville de Montréal en 2021

Benny&Co. annonce l'ouverture de trois restaurants à Montréal en 2021, dont un au centre-ville. La pandémie a légèrement retardé leur arrivée dans la métropole. Toutefois, cette période leur a permis de revoir le design intérieur de leurs restaurants pour s'adapter à la nouvelle réalité. Ce nouveau concept sera déployé en premier à Montréal et va bénéficier par la suite aux autres restaurants situés en région.

« Benny&Co. croit au centre-ville de Montréal et, en tant qu'entre entrepreneurs, il faut se soutenir et savoir prendre des risques mesurés. Nous avons su ces dix dernières années choisir les bons marchés pour ouvrir nos restaurants. Certes, la pandémie a un peu retardé certains de nos plans, mais nous avons su nous adapter rapidement grâce à notre relève. À court terme, nous miserons sur la livraison pour desservir ce nouveau territoire », Yves Benny, vice-président Développement des marchés et copropriétaire de Benny&Co.

Benny&Co. investit dans un nouvel emballage vert unique au Canada

Dans son désir de soutenir l'entrepreneuriat québécois et de poser des gestes concrets pour l'environnement, Benny&Co. devient actionnaire de l'entreprise AecopaQ, une startup québécoise qui propose le meilleur produit sur le marché en matière d'emballage alimentaire vert au Canada. Son investissement de 300 000 $ lors de la première campagne de financement servira à lancer la production.

« Choisir Benny&Co. comme partenaire financier et stratégique fut tout naturel. Nous avons une culture d'entreprise semblable, familiale et agile. Benny&Co. est une entreprise à échelle humaine qui permettra à AecopaQ d'adapter sa production à court terme en augmentant ses parts de marché. Notre carnet de commandes est complet pour les 18 prochains mois et les projets avec notre partenaire Benny&Co. sont des plus prometteurs », ajoute Michel Aufoujal, président et chef de la direction d'AecopaQ.

D'ici trois ans, la production des emballages alimentaires verts d'AecopaQ permettra de réduire l'émission de CO2 d'au moins 1 200 tonnes métriques. Les premières barquettes en fibres de bois créées pour Benny&Co. se retrouveront dès le début de l'année 2021 dans toutes les rôtisseries. À noter que les emballages de Benny&Co. sont déjà 100 % compostables ou recyclables.

Une laitue frisée québécoise fait son entrée chez Benny&Co.

Benny&Co. maintient son engagement à choisir des ingrédients de qualité provenant de producteurs québécois et a conclu une entente majeure avec Hydroserre, connue pour sa production de laitues Boston et de spécialités sous la marque Mirabel. Benny&Co. pourra offrir une laitue frisée québécoise nouvellement arrivée sur le marché dans l'ensemble de ses rôtisseries, toute l'année. L'approvisionnement en produits québécois atteint désormais 80 % chez Benny&Co., soit 10 % de plus qu'en juillet 2020. La famille Benny est très heureuse de s'associer à une autre entreprise familiale québécoise qui a développé une expertise unique de culture de légumes en serre depuis plus de 33 ans.

« Il est très difficile de vendre nos laitues dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions au Québec, car nos concurrents aux États-Unis et au Mexique offrent des prix extrêmement bas. Benny&Co. est notre premier client important dans le secteur de la restauration et nous sommes heureux de collaborer entre entreprises familiales québécoises pour offrir notre plus récent produit, une laitue frisée croquante pleine de fraîcheur en raison de sa proximité, tout en créant des emplois ici. Bon 60e anniversaire de fondation à la famille Benny et longue vie à nos projets avec Benny&Co. », indique Sylvain Terrault, président d'Hydroserre.

De la ferme à la table : l'histoire de la famille Benny

À l'automne 1947, l'histoire a commencé un peu par hasard dans la région de Lanaudière. L'un des huit frères Benny a reçu d'un ami 1500 coqs. Ne connaissant rien aux poussins, il a tout de même décidé d'en faire l'élevage. Ses autres frères, bien que trouvant sa décision ambitieuse, ont décidé d'embarquer dans l'aventure et de l'aider en construisant une éleveuse dans la localité de Sainte-Mélanie.

Quelques aventures plus tard et souhaitant maintenant devenir aviculteur sur une base annuelle, notre jeune agriculteur a construit avec ses frères le plus grand poulailler sur deux étages jamais réalisés au Québec. Constatant le succès obtenu, ces derniers ont tous fait le saut pour se concentrer à plein temps dans l'élevage de volailles : ils deviennent les plus grands producteurs de volailles de la région.

Le dimanche, la grande famille Benny organisait religieusement des rassemblements autour d'un bon repas. C'est lors d'un de ces repas que Gilles Benny, le cadet des huit frères, machiniste de profession, ayant conçu lui-même dans son atelier un four pour faire rôtir le poulet leur fit découvrir la saveur du meilleur poulet rôti de leur vie. Il venait de créer le premier four à cuisson lente de trois heures qui fait encore aujourd'hui la renommée du poulet rôti de Benny&Co. Préoccupés par l'instabilité des prix de la volaille à cette époque, les huit frères Benny décident de s'aventurer dans la restauration grâce à l'invention de leur frère. Confiants et visionnaires, les huit frères sont prêts à se lancer en affaires et ouvrent leur première rôtisserie à Joliette en 1960.

« Enfants, nous nous réunissions la nuit pour discuter de nos plans et nous rêvions de conquérir le monde avec notre poulet rôti. Nous sommes extrêmement fiers du chemin parcouru et de faire honneur à la mémoire de notre père et de ses frères. Ceux-ci ont eu à cœur la préparation de leur relève afin qu'elle puisse un jour, à son tour, poursuivre la gestion et l'expansion des rôtisseries familiales. L'esprit entrepreneurial ancré dans notre famille nous a démontré que tout est possible si l'on y met la passion et les efforts », ajoutent Jean, Yves et Vincent Benny, copropriétaires de Benny&Co.

Faits marquants sur six décennies

1959 : Gilles Benny confectionne le premier four à cuisson lente

1960 : Fondation du premier restaurant à Joliette

1970 : Atteinte des 10 premiers restaurants

1981 : Jean Benny prend la relève de son père à son restaurant de Montréal-Nord

1984 : Yves et Vincent Benny ouvrent leur première succursale à Saint-Félix-de-Valois

1993 : Premier service au volant à Terrebonne

2006 : Création de la marque Benny&Co.

2010 : Incorporation de l'entreprise Benny & Frères inc.

2013 : Inauguration de la Fondation Benny&Co.

2014 : Arrivée des voitures de livraison hybrides et implantation des bornes de recharge électriques

2019 : Ouverture des premiers restaurants en Ontario dans la région d'Ottawa

2020 : Dépassement des 60 restaurants Benny&Co. au Québec

À propos de Benny&Co.

Benny&Co., la plus importante rôtisserie familiale québécoise, forte de son réseau de 63 succursales au Québec et en Ontario, excelle dans la cuisson du poulet rôti grâce à sa technique exclusive de cuisson lente de trois heures mise au point par le cofondateur Gilles Benny. Maître Rôtisseur depuis 1960, l'entreprise de 4e génération est toujours détenue à 100 % par les membres de la famille Benny et emploie plus de 1 800 personnes. Benny&Co. vend plus de huit millions de repas de poulets rôtis par année et est reconnue par le programme Aliments du Québec au menu. Pour en savoir plus : www.benny-co.com.

