Bennett Jones annonce la nomination prochaine de John M. Mercury à titre de président-directeur et de Dominique T. Hussey à titre de cheffe de la direction

TORONTO, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Bennett Jones annonce que ses associés ont élu John M. Mercury en tant que prochain président-directeur du cabinet et Dominique T. Hussey à titre de cheffe de la direction. Ils assumeront leurs nouvelles fonctions à compter du 1ᵉʳ janvier 2024. Ils succéderont à Hugh L. MacKinnon KC, qui agit à titre de président du conseil et chef de la direction depuis 2005.

M. Mercury a occupé plusieurs postes de direction au sein du cabinet, il a notamment passé 11 ans au conseil des associés et à agi à titre d'administrateur principal du conseil et de vice-président du volet Clients et secteurs. Il dirige les initiatives du cabinet et la stratégie internationale pour le volet Clients et secteurs, cultivant une approche d'équipe axée sur l'anticipation des besoins de la clientèle.

Mme Hussey a été élue au conseil des associés en 2017 et est devenue administratrice principale l'année suivante. En 2020, elle a été nommée vice-présidente du conseil et associée directrice du bureau de Toronto. Elle dirige le groupe Litiges en propriété intellectuelle du cabinet depuis 2011 et est cocheffe du groupe Innovation, technologie et image de marque.

« John et Dominique possèdent une grande expérience en matière de direction et font preuve de talent et d'énergie, explique M. Hugh. Ils comptent parmi les meilleurs de leur domaine de pratique et ont la capacité et la détermination nécessaires pour amener Bennett Jones à un niveau supérieur, tout en servant nos clients et en préservant notre culture intemporelle. Le cabinet et nos clients sont entre bonnes mains. »

M. Mercury a mis sur pied un domaine de pratique de premier plan en matière de fusions et acquisitions transfrontalières et de capital-investissement, au service de clients canadiens, américains et internationaux de divers secteurs. Il s'est principalement penché sur la représentation des investisseurs financiers et de leurs sociétés de portefeuille dans le cadre de leurs fusions et acquisitions, de leur financement d'entreprise et d'autres opérations stratégiques.

Il s'est joint au cabinet en 2006 après avoir passé près d'une décennie à New York, où il a pratiqué le droit des sociétés et le droit fiscal américain au sein d'un grand cabinet d'avocats et a travaillé comme spécialiste des services bancaires d'investissement au sein du groupe de fusions et acquisitions de Merrill Lynch.

Mme Hussey est l'une des principales avocates plaidantes et conseillères en propriété intellectuelle au Canada. Sa pratique implique tous les aspects des litiges et du règlement des différends en matière de propriété intellectuelle, avec un accent particulier sur les litiges incluant des brevets et des marques de commerce pharmaceutiques/biotechnologiques et liés à l'énergie. Au cours des sept dernières années, Managing Intellectual Property l'a nommée parmi les 250 meilleures femmes en matière de propriété intellectuelle dans le monde. En 2021, elle a reçu la première distinction à l'intention des dirigeants en cabinet d'avocats de Chambers Canada. Elle est présidente de La Société des plaideurs, une organisation nationale qui compte 5 500 avocats plaidants.

Avant de rejoindre Bennett Jones en 2005, elle a pratiqué dans le domaine des litiges à fort enjeu en matière de brevets pharmaceutiques au sein d'un grand cabinet d'avocats à New York.

M. Mercury et Mme Hussey poursuivront leurs pratiques respectives dans leurs nouvelles fonctions de direction.

Au cours de ses 18 années à titre de président du conseil et chef de la direction, M. MacKinnon a aidé à gérer la croissance de la société et sa position sur le marché en tant que cabinet d'avocats canadien de premier plan spécialisé en droit des affaires. En plus d'avoir considérablement élargi la présence géographique du cabinet et diversifié ses produits et sa clientèle, il est responsable de la formation d'une nouvelle génération de dirigeants diversifiés, axés sur les affaires et la clientèle.

En 2022, Bennett Jones a célébré son 100ᵉ anniversaire de service et de confiance auprès de la clientèle. Le cabinet est depuis longtemps reconnu comme étant le meilleur employeur au Canada et a été reconnu pour une 22ᵉ fois l'année dernière par Kincentric.

