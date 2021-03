« Je suis reconnaissant envers Emlyn et toute l'équipe de Skyservice de leur accueil chaleureux et de l'occasion d'établir un partenariat pour accélérer la croissance de notre Société et sa position de chef de file de l'aviation d'affaires », a déclaré Ben Murray, président et chef de la direction. « Ensemble, nous canaliserons nos forces et notre image de marque exceptionnelle pour continuer de réussir, de construire notre plateforme et d'assurer l'excellence de notre service. »

M. Murray compte plus de 20 ans d'expérience en direction et exploitation dans l'aviation d'affaires en Amérique du Nord, avec des rôles successifs aux responsabilités croissantes chez NetJets Inc., la plus importante société d'aviation privée du monde, notamment celui de président et chef de la direction de sa filiale Executive Jet Management, dont il a doublé le chiffre d'affaires en moins de deux ans, accru l'envergure et la qualité des services et renforcé la rentabilité et le positionnement sur le marché. M. Murray a également occupé les fonctions de président de la Gestion d'avions et du Nolisement de Landmark Aviation, amenant cette entreprise à devenir la deuxième plus grande société de gestion d'avions aux États-Unis. Avant son arrivée chez Skyservice en novembre 2020, M. Murray a fondé et a été membre de l'équipe de direction de North Star Solutions, LLC, une société de services-conseils en aviation répondant aux besoins de transport aérien et de mobilité de clients internationaux de premier ordre.

« Au nom du conseil d'administration, je remercie Emlyn de sa contribution à Skyservice, notamment pour avoir piloté la croissance de la Société depuis 14 ans et avoir joué un rôle déterminant dans la création d'un premier centre d'aviation d'affaires de premier ordre du Canada à l'aéroport international Pearson de Toronto », a indiqué Gregory J. Smith, président et chef de la direction d'InstarAGF Asset Management Inc. « Nous sommes enchantés qu'Emlyn continue de conseiller Skyservice et son conseil d'administration quant aux projets d'expansion et à la stratégie opérationnelle de la Société. »

« Depuis quatre mois, Ben et moi-même avons travaillé en étroite collaboration à cette transition, qui positionne la Société en vue d'un brillant avenir », a indiqué Emlyn David, ancien chef de la direction de Skyservice. « Je suis enthousiaste à l'idée de continuer à travailler avec Ben et avec le conseil d'administration pour étendre l'empreinte de Skyservice, notamment aux États-Unis, et de travailler avec InstarAGF sur d'autres initiatives nouvelles. »

À propos de SkyserviceMC

Skyservice est le chef de file canadien de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière de sécurité et de service. Avec plus de 30 ans d'expérience, Skyservice est un meneur du secteur de l'aviation d'affaires au Canada, avec des établissements de premier ordre à Toronto, Calgary, Ottawa, Montréal et Muskoka. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site skyservice.com/fr/.

