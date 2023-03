Beneva et TELUS Santé : une collaboration de taille pour des soins accessibles et humains

QUÉBEC, le 22 mars 2023 /CNW/ - Beneva s'allie à TELUS Santé (auparavant Solutions Mieux-être LifeWorks) afin d'offrir divers services d'aide à ses assurés en assurance collective, notamment le programme d'aide aux employés (PAE). Cette collaboration permettra à Beneva de bonifier l'expérience client de ses promoteurs de régimes et de ses assurés partout au Canada en élargissant le type de soins et d'aide auxquels ils peuvent accéder pour améliorer leur santé physique, mentale et financière. Ce choix de l'assureur est aligné avec sa volonté d'offrir une expérience humaine et bienveillante en proposant des produits et des services modernes, simplifiés et accessibles.

« Opter pour cette collaboration, c'est favoriser la santé mentale et le mieux-être de nos assurés. TELUS Santé préconise un accompagnement qui répond aux préférences de la personne en privilégiant les consultations en cabinet ou virtuelles, selon le choix de l'assuré. D'ailleurs, 49 % des travailleurs canadiens préfèrent obtenir du soutien psychologique en personne. Leur vision est tout à fait alignée à nos valeurs et à notre ambition d'offrir un service personnalisé », a déclaré Éric Trudel, vice-président exécutif et leader de l'assurance collective chez Beneva.

« Cette collaboration avec Beneva est un parfait exemple de la façon dont TELUS Santé travaille avec des clients dans le monde entier pour créer des communautés plus saines et des lieux de travail adaptés aux besoins uniques de chaque organisation », a indiqué Martin Bélanger, directeur général en chef, Solutions pour les payeurs, TELUS Santé. « Grâce à cette approche, plus de gens auront accès à des professionnels qui offrent une gamme de services en personne et en virtuel. La flexibilité unique offerte par les services de TELUS Santé répond aux besoins bien réels des travailleurs d'aujourd'hui quant à leur santé et leur mieux-être. »

TELUS Santé deviendra officiellement le fournisseur de Beneva le 1er mai 2023.

L'actif le plus important des entreprises d'aujourd'hui : les ressources humaines

De récentes statistiques démontrent que 77 % des Canadiens présentent un risque modéré ou élevé de problèmes de santé mentale. De plus, 34 % des Canadiens déclarent que les avantages sociaux et les services en santé et mieux-être qui leur sont offerts constituent le facteur le plus important dans le choix de leur employeur1. C'est donc naturel pour Beneva d'opter pour un service d'aide qui se distingue par la diversité et l'efficacité de ses interventions effectuées par des gens compétents appartenant tous à un ordre professionnel. La clientèle peut bénéficier d'interventions en santé mentale, de services pour concilier la vie professionnelle et la vie personnelle ou encore de l'aide pour les enfants ou les aînés.

Quelques chiffres

Selon une étude de Benefits Canada portant sur les soins de santé2,

49 % des Canadiens affirment que leur employeur aide efficacement à gérer la dépression, l'anxiété ou d'autres problèmes de santé mentale.

27 % ont connu des niveaux de stress quotidiens élevés ou extrêmement élevés.

45 % qualifient leur santé mentale d'excellente ou très bonne dans les milieux de travail qui favorisent la santé mentale contre 23 % pour ceux qui n'ont pas un tel soutien.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'informations, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

