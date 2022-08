Le programme « Jouez les héros du retour de l'école », visant à s'attaquer à l'insécurité alimentaire, et le programme de bourses du fonds Une place à la tableMC pour aider les étudiants PANDC à poursuivre leur carrière dans l'industrie alimentaire

BOLTON, ON, le 23 août 2022 /CNW/ - La marque Ben's OriginalMC a annoncé aujourd'hui la mise en œuvre de deux nouveaux projets destinés à soutenir les communautés de l'ensemble du Canada, en prenant des mesures supplémentaires pour créer des possibilités offrant à tous une place à table. Au titre du programme « Jouez les héros du retour de l'école », on va livrer des repas, à concurrence de 200 000, aux familles canadiennes dans le besoin. Pour sa part, le fonds Une place à la tableMC, qui a pour objectif de créer, pour les étudiants s'identifiant comme noirs, autochtones ou personnes de couleur (PANDC), des possibilités égales de poursuivre une carrière dans l'industrie alimentaire, est officiellement ouvert aux demandes de bourses.

Programme « Jouez les héros du retour de l'école »

Depuis plus de 70 ans, les variétés de riz Ben's Original sont la pierre angulaire de la composition de plats faciles à préparer et goûteux pour les soupers pris à table; toutefois, bon nombre de familles dans l'ensemble du pays ne sont pas certaines d'avoir quelque chose à mettre sur la table à l'heure du souper. La marque répond à ce besoin au moyen de programmes de sensibilisation communautaire dans le monde entier, afin de faire en sorte que les communautés sous-représentées aient accès aux repas nutritifs que nous méritons tous.

Au Canada, au cours de la période comprise entre le 15 août et le 10 octobre, pour chaque achat de produit à base de riz Ben's Original, la marque va donner 1 $ à Banques alimentaires Canada, à concurrence de 100 000 $, soit l'équivalent de 200 000 repas, afin d'apporter du soutien à des Canadiens aux prises avec de l'insécurité alimentaire.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Banques alimentaires Canada afin de soutenir les familles dans le besoin, a déclaré le directeur général de Mars Food Canada. Grâce à ce partenariat, nous donnons vie à notre engagement de déployer des efforts pour bâtir un avenir plus équitable et pour créer des possibilités visant à offrir à tous une place à table. »

Selon les données de Banques alimentaires Canada, un Canadien sur cinq déclare souffrir actuellement de la faim, et 23 % des Canadiens affirment manger « moins qu'ils ne le devraient ». Banques alimentaires Canada, le chef de file des organismes de bienfaisance du Canada, concentre ses activités sur des moyens de « mettre fin à la faim » aujourd'hui, tout en prévenant aussi que la faim ne persiste demain, grâce à divers programmes, politiques et activités de sensibilisation, afin de s'attaquer à ce problème.

« Dans la plupart des régions du Canada, les banques alimentaires connaissent un afflux de visiteurs, dont bon nombre font appel à leurs services pour la première fois; le nombre de demandeurs de services offerts par les banques alimentaires a connu une augmentation pouvant atteindre 25 % dans certaines régions, a déclaré Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Le programme « Jouez les héros du retour de l'école » de la marque Ben's Original arrive à un moment clé, alors que des familles de l'ensemble du pays luttent pour composer avec une inflation galopante. »

Les consommateurs peuvent acheter du riz Ben's Original en ligne ainsi que dans les commerces de l'ensemble du pays. Offert dans toute une gamme de saveurs et de formats, y compris le riz prêt à chauffer Bistro EXPRESSMC, le portefeuille de produits propose diverses options pratiques de repas savoureux, prêts en seulement 90 secondes.

Le fonds Une place à la table MC peut maintenant recevoir des demandes

Ben's OriginalMC accepte maintenant les demandes présentées au titre du fonds Une place à la tableMC; ce programme de bourses crée des possibilités pour des étudiants issus de communautés sous-représentées et méritant l'équité, qui aspirent à se bâtir une carrière dans l'industrie alimentaire. Créées dans la foulée de l'engagement de la marque à verser 200 000 $, annoncé à l'automne 2021, les bourses destinées à répondre aux besoins des étudiants PANDC visent à aider ces derniers à surmonter les obstacles financiers et à leur ouvrir la voie vers l'emploi et l'avancement dans l'industrie alimentaire.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'amener le fonds Une place à la tableMC au Canada, afin d'aider des étudiants méritants à réaliser leur plein potentiel et à poursuivre leurs rêves de faire carrière dans l'industrie alimentaire, a conclu Eric Huston. Notre espoir est que ces bourses offrent du financement et soient une source d'inspiration pour les futurs leaders de l'industrie alimentaire au Canada. »

Les bourses versées au titre du fonds Une place à la tableMC sont destinées aux étudiants inscrits à un programme d'art culinaire, de boulangerie, de pâtisserie ou de services de traiteur, ou acceptés dans l'un de ces programmes, dans l'une des institutions suivantes : Vancouver Community College (Colombie-Britannique), Humber College (Ontario), Centennial College (Ontario) et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (Québec). Les candidats admissibles à ces bourses doivent s'identifier comme personnes PANDC et démontrer qu'ils ont besoin d'une aide financière pour poursuivre leurs études. Chacune des institutions susmentionnées va administrer et octroyer chaque année cinq bourses de 5 000 $ au cours des deux prochaines années scolaires, à partir du semestre d'automne 2022. Les étudiants intéressés à bénéficier de ce programme peuvent communiquer avec le service d'aide financière de leur établissement d'enseignement pour connaître les dates ainsi que le processus à suivre pour présenter une demande de bourse.

Pour des renseignements complémentaires sur la marque Ben's OriginalMC, visitez le site Web https://ca.bensoriginal.com/fr-ca.

À propos de Mars Food

Mars Food est un fabricant de produits alimentaires connaissant une croissance rapide qui prépare des repas plus savoureux, plus sains et plus faciles, afin de réunir le monde entier autour de la table. Mars Food a un siège social nord-américain à Chicago (Illinois) et un siège social mondial à Londres; le portefeuille de marques canadiennes comprend la marque phare BEN'S ORIGINALMC. Notre objectif, Une meilleure alimentation aujourd'hui - un monde meilleur demain, pousse notre entreprise à être un chef de file en matière de santé, de bien-être et de durabilité. Mars Food est une division de Mars, Incorporated. Pour plus d'information sur la marque BEN'S ORIGINALMC et les initiatives liées à son objectif, visitez le site https://www.mars.com/ ou https://ca.bensoriginal.com/fr-ca.

