SHIRLEY, Massachusetts, le 30 avril 2026 /CNW/ - Bemis Associates, Inc. (« Bemis »), le chef de file mondial du collage et de l'innovation matérielle, annonce aujourd'hui la nomination de Christina Chen au poste de présidente et directrice de l'exploitation.

Chen succède à Michael Johansen, qui continuera d'occuper le poste de chef de la direction, en mettant l'accent sur la stratégie d'entreprise, l'innovation, les partenariats mondiaux et la croissance à long terme, tout en travaillant en étroite collaboration avec Chen alors que Bemis amorce sa prochaine phase d'accélération.

Bemis Associates, Inc., un chef de file mondial du collage et de l’innovation matérielle, annonce aujourd’hui la nomination de Christina Chen au poste de présidente et de directrice de l’exploitation.

« Cette progression pour Christina et l'organisation Bemis ouvre la prochaine phase de croissance et de succès pour Bemis », déclare Johansen. « Christina est l'une des dirigeantes les plus expérimentées avec qui j'ai travaillé de toute ma carrière. Au cours de près de deux décennies de collaboration, nous avons établi un partenariat solide, et je suis convaincu qu'elle sera une présidente exceptionnelle qui aidera Bemis à atteindre de nouveaux sommets. »

Chen possède plus de 25 ans d'expérience en leadership commercial à l'échelle mondiale dans divers secteurs, dont la fabrication de semiconducteurs, le matériel informatique, les services de mise à l'essai et de certification commerciales, les solutions d'image de marque de détail et la fabrication de bandes.

Elle est un membre clé de l'équipe de direction de Bemis depuis son arrivée en 2019. Elle occupait jusqu'à tout récemment le poste de directrice de l'exploitation et de présidente de la région Asie-Pacifique, après avoir occupé le poste de vice-présidente exécutive, Asie-Pacifique. Au cours de son mandat, Chen a dirigé l'expansion de la présence mondiale de Bemis, la régionalisation de la chaîne d'approvisionnement, le renforcement du leadership en Asie-Pacifique et la gestion des principaux défis liés à la chaîne d'approvisionnement et au commerce.

En tant que présidente et directrice de l'exploitation, Chen dirigera l'équipe de direction de Bemis pour accélérer sa croissance à l'échelle mondiale. Elle agira également à titre de membre clé de l'équipe de direction du chef de la direction, responsable de l'harmonisation et de l'exécution de la stratégie à l'échelle de l'entreprise.

« Je suis honorée d'assumer la fonction de présidente et de directrice de l'exploitation de Bemis », déclare Christina Chen. « Je suis totalement en phase avec l'objectif de Bemis d'améliorer la vie des gens et les valeurs de Bemis. Je suis consciente de l'héritage mondial que l'entreprise a bâti au cours des 115 dernières années. En tant que directrice de l'exploitation et présidente pour l'Asie-Pacifique, j'ai eu le privilège de travailler avec les équipes mondiales de Bemis et de constater par moi-même la valeur formidable que l'équipe de Bemis peut générer. Je trouve passionnant que l'entreprise se trouve à un moment charnière de son histoire. Alors que nous entamons notre prochaine phase d'accélération, je me réjouis à l'idée de diriger cette incroyable équipe afin d'accroître notre valeur et notre impact pour nos clients, nos partenaires, les membres de notre équipe et les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités partout dans le monde. »

À propos de Bemis Associates

Bemis Associates, Inc. est un chef de file mondial des adhésifs et des solutions de collage. L'entreprise s'associe à des marques de vêtements, d'appareils électroniques grand public et industrielles de premier plan pour améliorer la performance et l'esthétique des produits. Créée en 1910, l'entreprise combine une expertise technique, une envergure mondiale et une culture axée sur les valeurs pour offrir des solutions novatrices. Nous développons et fabriquons les adhésifs Sewfree®, des ornements, des rubans à coutures, des bandes de renfort et des solutions liées à valeur ajoutée. Nous disposons de bureaux, d'installations de fabrication et de centres de conception et d'application Co-Lab partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez bemisworldwide.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2968182/Bemis_Associates_Christina_Chen.jpg

SOURCE Bemis Associates Inc

CONTACT : Stuart Samuelson, [email protected], +1 503 729-2299