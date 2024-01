Bello réinvente l'hydratation et annonce un investissement record suivi d'une reconnaissance internationale

MONTRÉAL, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Bello est ravie d'annoncer le lancement prochain de son purificateur et infuseur d'eau, qui se prépare à transformer notre manière de s'hydrater. Avec un investissement phare et un début international très réussi, Bello mène le mouvement vers le futur de l'hydratation à domicile.

1. Investissement historique de "Dans L'œil du Dragon"

Bello en représentation au CES 2024 de Las Vegas (Groupe CNW/Bello)

Dans une réalisation remarquable en mai dernier dans l'émission télévisée " Dans L'œil du Dragon ", Bello a reçu l'un des plus gros investissements jamais vus avec l'investisseur renommé Georges Karam qui a injecté plus de 1,5 million CAD dans l'entreprise, reflétant une grande confiance dans l'approche innovante de Bello en matière de solutions d'hydratation à domicile. Ce soutien financier significatif témoigne de la position unique de Bello sur le marché et de son potentiel de croissance considérable.

2. Récompensés au CES de Las Vegas

Bello revient tout juste du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, où l'équipe a présenté son produit phare au monde entier. Bello Home, un filtre à eau et infuseur de saveurs, a été salué par la critique, remportant plusieurs prix de médias de premier plan. Notamment, USA Today , BNN , CNET et des médias québécois ont honoré Bello avec le prix du "Meilleur Produit du Salon", reconnaissant son innovation et son impact dans l'industrie technologique.

Présentation de Bello Home

Bello Home est bien plus qu'un simple filtre à eau (ce qu'il fait en profondeur, en éliminant les contaminants tels que certains micro-plastiques, les métaux lourds et les traces de chlore), mais peut également infuser des saveurs et bénéfices.

Le système d'infusion breveté permet de personnaliser chaque verre d'eau à l'aide de capsules contenant de vrais fruits et ingrédients naturels. Bello propose une gamme de plus de 10 saveurs, telles que matcha, mangue curcuma, citron gingembre, infusion de thé ou boissons 0 calories. Chaque capsule en verre est capable de fournir jusqu'à 50 portions, offrant ainsi une solution rentable et durable par rapport aux alternatives en bouteilles.

De plus, le Bello arbore un design élégant, facile à placer sur votre plan de travail ; c'est un système d'hydratation complet conçu pour le mode de vie moderne, parfait pour tout foyer ou bureau.

Lancement à venir été 2024

La combinaison d'un soutien financier important et d'une reconnaissance internationale marque un tournant pour Bello. Alors que la marque se prépare pour son lancement de produit très attendu à l'été 2024, Bello Home est prêt à redéfinir l'hydratation à domicile, fusionnant technologie, durabilité et style.

Bello est maintenant disponible en précommande avec une offre de lancement à 269$ CAD au lieu de 399$ CAD, les premières livraisons débuteront cet été.

