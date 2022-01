Bell diffuse des évictions de personnes vulnérables - des groupes communautaires se mobilisent

MONTRÉAL, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Des groupes communautaires demandent la fin de la production et de la diffusion de l'émission Huissiers. Ils ont tenu aujourd'hui un évènement virtuel, et ont acheminé à Bell une pétition comptant plus de 2000 signatures.

L'émission Huissiers, coproduite par Bell et diffusée sur les ondes de Noovo depuis 5 saisons, montre des évictions de locataires, dont plusieurs vivent de la détresse psychologique ou ont des problèmes de santé mentale.

Marion Duval, du Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, explique : « Une expulsion ce n'est pas un spectacle, c'est un pas vers l'itinérance. Mettre en scène des événements aussi dramatiques, sans même en expliquer les causes et les conséquences désastreuses pour la personne est tout simplement irresponsable. »

Une membre de l'organisme Projet PAL, un des groupes organisant l'évènement, a été filmée par l'émission Huissiers alors qu'elle était en crise et se faisait évincer de son logement, sans comprendre que ces images seraient diffusées. Carole Lévis, du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, dit : « Quand on vit de la détresse, on a besoin de soutien. Pas d'une caméra qui vient bouleverser davantage nos vies. »

L'évènement s'est tenu à l'approche de la journée Bell Cause pour la cause, où Bell verse de l'argent à des initiatives liées à la santé mentale. Doris Provencher, de l'Association des groupes d'intervention en défense de droit en santé mentale du Québec, déclare : « La belle image que veut se donner Bell se fissure. C'est indigne de cette grande compagnie ! »

« Le logement et l'accès à un revenu décent sont des droits, et les chemins menant à l'itinérance ne devraient en aucun cas être un spectacle. », rappelle Catherine Marcoux, du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, qui appelle également à la fin de l'émission Huissiers

À la clôture de l'évènement, Anne-Marie Gallant, de Projet PAL, a déclaré : « Bell, aujourd'hui, des partenaires majeurs en terme de logement, de santé mentale, d'itinérance et de droits sociaux vous disent : Huissiers, ça suffit. »

Pour en savoir plus : https://www.change.org/p/bell-mettons-fin-%C3%A0-l-%C3%A9mission-huissiers/u/30048982

