Les matériaux d'emballage sont 100 % recyclables, conformément à l'engagement de Belkin de réduire les plastiques à usage unique.

LOS ANGELES, le 17 septembre 2021 /CNW/ - Belkin, leader mondial de l'électronique grand public, lance aujourd'hui deux offres de protections d'écran conçues pour l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 Pro Max, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini. Les protections UltraGlass et Anti-Reflet rejoignent la vaste gamme de protections d'écran de Belkin conçues pour iPhone.

Dans le cadre de l'engagement récent de Belkin de réduire de 25 % le plastique à usage unique d'ici à la fin de 2025, les protections d'écran UltraGlass et Anti-Reflet présenteront un tout nouvel emballage fabriqué à partir de bouteilles d'eau en plastique 100 % recyclées et de papier certifié FSC. En plus de son emballage, Belkin met également à jour son processus d'application de la protection d'écran en magasin, en actualisant toutes les enveloppes de protections d'écran par du papier kraft, des doublures en plastique végétal et de l'encre à base de soja.

« Nous sommes fiers de proposer des accessoires pour la dernière gamme d'iPhone 13, tout en prenant des mesures modérées, mais significatives en faveur d'emballages et de produits durables », a déclaré Steve Malony, PDG de Belkin. « En tant qu'entreprise inspirée par les gens, nous nous engageons à devenir plus responsables de l'environnement, et nous avons hâte de créer des produits qui non seulement complètent la dernière technologie, mais réduisent également notre empreinte carbone sur la planète. »

Protection d'écran UltraGlass

L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro sont dotés d'un design à bords plats qui, associé à la façade Ceramic Shield, plus résistante que n'importe quel verre de smartphone, offre une durabilité et une résistance aux chutes étonnantes. Le protecteur d'écran UltraGlass de Belkin est constitué d'un verre d'aluminosilicate de lithium (LAS) de fabrication allemande, qui offre encore plus de solidité, de flexibilité et de résistance aux rayures pour protéger les modèles iPhone 13. Renforcé chimiquement par un processus double d'échange d'ions, UltraGlass est deux fois plus résistant que le verre trempé et offre les meilleures performances de sa catégorie pour une protection supplémentaire contre les chocs et les rayures, tout en maintenant une expérience tactile sans faille.

Protection d'écran Anti-Reflet

Le protecteur d'écran Anti-Reflet de Belkin offre une protection et une visibilité maximales pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro. En réduisant les reflets de la lumière du soleil et de l'éclairage artificiel, il permet aux utilisateurs de voir l'écran Super Retina XDR brillant et immersif, même dans des conditions de forte luminosité. La protection d'écran Anti-Reflet est conçue avec une protection renforcée, un revêtement anti-rayures et un design ultra-fin pour une expérience tactile optimale.

Prix et disponibilités

La protection d'écran UltraGlass peut être commandée aujourd'hui au prix de 39,95 $ dans certains Apple Store et sur apple.com.

La protection d'écran Anti-Reflet peut être commandée dès aujourd'hui au prix de 19,95 $ dans certains Apple Store et sur apple.com.

À propos de Belkin

La marque Belkin est leader du marché des accessoires et offre des solutions de chargement, de protection, de productivité et de connectivité à toute une gamme d'appareils électroniques destinés au grand public et aux entreprises. Conçus en Californie du Sud, les produits Belkin sont vendus dans plus de 50 pays, connectant les gens à la technologie qu'ils aiment, qu'ils soient à la maison, au travail ou en déplacement. En 2018, Belkin International fusionne avec Foxconn Interconnect Technology pour renforcer son influence mondiale et rester à jamais inspiré par les gens et la planète sur laquelle nous vivons.

Jen Wei, Vice-présidente Global Communications, [email protected]

