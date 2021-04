L'anneau de protection pour AirTag de Belkin est le dernier né de la gamme d'accessoires de la société, conçu exclusivement pour les produits Apple. Disponible en deux variantes, avec porte-clés ou avec cordon , cet anneau de protection Belkin est équipé d'une fermeture innovante à verrouillage rotatif pour maintenir votre AirTag en place en toute sécurité, tout en le protégeant des rayures grâce à ses bords surélevés. Il est disponible en quatre couleurs : noir, blanc, rose et bleu, pour satisfaire tous les goûts. Que vous attachiez votre AirTag à vos clés de voiture ou à votre sac à dos, l'anneau de protection Belkin vous permettra de le maintenir en place et de le protéger.

« Chez Belkin, nous avons à cœur de concevoir des produits au plus proche des envies et des besoins de chacun. C'est pourquoi nous sommes ravis de lancer sur le marché une nouvelle technologie révolutionnaire pour nos clients », a déclaré Steve Malony, PDG de Belkin. « L'anneau de protection Belkin est un moyen pratique et élégant d'utiliser la dernière innovation d'Apple. Nous sommes convaincus que nos clients apprécieront l'expérience inégalée de l'AirTag, qui leur offrira une plus grande tranquillité d'esprit. »

L'anneau de protection pour AirTag de Belkin sera disponible à la vente vendredi 23 avril sur Apple.com au prix de 12.95 $.

À propos de Belkin

La marque Belkin est leader du marché des accessoires et offre des solutions d'alimentation, de protection, de productivité et de connectivité à toute une gamme d'appareils électroniques destinés au grand public et aux entreprises. Conçus en Californie du Sud, les produits Belkin sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde, connectant les gens à la technologie qu'ils aiment, et ce qu'ils soient à la maison, au travail ou en déplacement. En 2018, Belkin International ( Belkin® , Linksys® , Wemo® , Phyn® ) fusionne avec Foxconn Interconnect Technology pour renforcer son influence mondiale et rester à jamais inspiré par les gens et la planète sur laquelle nous vivons.

