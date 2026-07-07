Béliveau Éditeur amorce un nouveau chapitre sous la direction d'Amélie McNicoll et Alexandre Vézina

QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Béliveau Éditeur entame une nouvelle phase de son développement avec l'acquisition de la maison par Amélie McNicoll et Alexandre Vézina. Cette transition marque le début d'une relance ambitieuse visant à repositionner l'entreprise dans le paysage éditorial québécois et à redonner un rôle central au livre dans un contexte où le domaine de l'édition est en pleine mutation.

Alexandre Vézina et Amélie McNicoll, propriétaires de Béliveau Éditeur

Forte de plus de 50 ans d'histoire, Béliveau Éditeur s'appuie sur un héritage bien établi dans la croissance personnelle, l'expertise, le savoir et le roman. Les nouveaux propriétaires souhaitent faire évoluer la maison. Leur ambition est claire : bâtir des œuvres solides, pleinement portées par leurs auteurs, et mieux réfléchir à chaque projet afin de lui donner un positionnement clair, un rayonnement cohérent et une stratégie de commercialisation bien définie.

Cette relance s'appuie sur une approche à la fois stratégique et engagée du développement des ouvrages. Amélie McNicoll, stratège d'affaires reconnue pour sa capacité à structurer et optimiser les entreprises, et Alexandre Vézina, stratège entrepreneurial, conférencier et auteur spécialisé dans la croissance des organisations, unissent leurs expertises afin d'accompagner les projets éditoriaux de manière plus proactive et rigoureuse.

« Reprendre Béliveau, c'est aussi choisir de travailler autrement avec les auteurs. Nous voulons bâtir des relations plus directes et plus transparentes, où les attentes sont claires dès le départ et où chaque projet bénéficie d'un accompagnement réfléchi, de la première idée jusqu'à sa commercialisation. Pour nous, un livre mérite qu'on lui consacre le temps, l'attention et les efforts nécessaires pour lui donner toutes les chances de trouver son public », affirme Amélie McNicoll.

« Je l'ai vécu moi-même comme auteur : un livre peut avoir une portée qui dépasse largement sa publication. Il peut traverser le temps, nourrir une idée, provoquer une prise de conscience ou accompagner quelqu'un à un moment charnière. C'est cette capacité d'influencer, de transmettre et de laisser une trace qui nous motive à poursuivre l'aventure de Béliveau », ajoute Alexandre Vézina.

À propos de Béliveau Éditeur

Depuis 1975, Béliveau Éditeur évolue dans le domaine de l'édition québécoise et s'est fait connaître par ses ouvrages de croissance personnelle, d'expertise et de savoir, ainsi que par ses romans. Aujourd'hui, elle amorce un nouveau chapitre avec l'ambition de proposer une édition plus humaine, plus structurée et plus connectée aux réalités contemporaines, où les livres sont conçus comme de véritables vecteurs d'impact.

SOURCE Béliveau Éditeur

Source : Jenna Dubé, TACT, Cellulaire : 581 996-3023, [email protected]