Bel âge dévoile son nouveau site web : une transformation numérique qui révèle le nouveau visage des 50+

Le magazine Bel âge, une référence au Québec depuis près de 40 ans, annonce le lancement de son tout nouveau site web, conçu sur mesure pour les 50+. Avec cette nouvelle plateforme dynamique, moderne et interactive, adaptée aux besoins d'une génération plus active, plus curieuse et plus influente que jamais, Bel âge démontre sa connaissance fine d'un lectorat en pleine transformation.

« Le profil des personnes préretraitées et retraitées d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 25 ans. Les baby-boomers et la génération X se sont complètement approprié les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, ils contribuent de façon active à la société et sont à la recherche de contenus pertinents en adéquation avec cette période productive de leur vie. Nous avons donc choisi de leur offrir un site qui leur ressemble et qui nous permet d'être encore plus proches de leurs réalités », souligne Lili Boisvert, journaliste, autrice, animatrice et rédactrice en chef numérique de Bâ.

Bâ: un nouveau nom pour une nouvelle destination numérique

Sous cette nouvelle identité plus directe qui reprend les initiales de la marque, Bâ s'impose comme un carrefour essentiel d'information et d'inspiration pour les 50+. On y retrouve notamment :

des contenus exclusifs, allant de l'actualité au mieux-être, en passant par la culture, la sexualité, les finances personnelles et les voyages;

des dossiers de fond portant sur la lutte contre l'âgisme, la défense des droits des aînés et le rôle exigeant de proche aidant;

des fonctionnalités interactives (quiz, sondages, vidéos, balados);

un design renouvelé et une approche visuelle percutante.

Une génération qui s'affirme

Le lancement du nouveau site Bâ s'inscrit dans la foulée d'un mouvement social majeur : en effet, jamais les médias n'ont mis autant de l'avant les personnes qui ont passé la cinquantaine, et jamais celles-ci n'ont eu autant de visibilité dans l'espace public ni un tel pouvoir d'achat dans une économie en pleine mutation. « Nous devons toutefois toujours veiller à lutter contre les préjugés et les représentations négatives ou condescendantes », souligne Lili Boisvert.

Bâ assume fièrement l'âge de son lectorat dans ses contenus et prises de position, et met de l'avant des personnalités inspirantes, tant sous forme de portraits écrits que d'entrevues vidéo.

Quelques extraits choisis pouvant être consultés en ce moment sur le site Bâ :

« Je ne veux pas que ma pensée vieillisse. Je veux qu'elle continue d'évoluer. »

- Pénélope McQuade, animatrice en vedette sur Bâ et dans l'édition d'octobre du magazine

« Je m'en vais vers les 50 ans, donc je me prépare. Mes conseils s'appliquent de plus en plus à moi-même! »

- Pierre-Yves McSween, chroniqueur financier, qui a livré ses conseils sur la retraite aux lecteurs de Bâ en septembre dernier

« Vieillir, pour moi, c'est la joie, la curiosité, savourer la vie! »

- Marina Orsini, comédienne, animatrice et personnalité qui a maintes fois collaboré avec la marque

Un média incontournable

Avec son tout nouveau site web, ses dix éditions annuelles tirées à 75 000 exemplaires chacune et une communauté active de plus de 51 000 abonnés à son infolettre, Bel âge consolide sa place comme média de référence pour les 50 ans et plus d'aujourd'hui.

À propos de Bel âge

Édité par Publications Senior en partenariat avec Bayard Presse Canada et TVA Publications, Bel âge est le média québécois de référence pour les 50+ depuis 1987. À travers ses éditions imprimées, son site web renouvelé et ses formats numériques (vidéos, balados, infolettres), Bel âge se distingue par son offre éditoriale riche, variée et actuelle qui accompagne ses lecteurs dans leur épanouissement et leur évolution.

