Prévu du 30 mars au 1er avril 2026, au China National Convention Center à Beijing, La 12e International Irrigation Technology Expo et le World Irrigation Technology Congress de Beijing se tiendront parallèlement à l'International Modern Protected Agriculture Expo de Beijing.

Reconnue comme l'événement le plus professionnel et le plus important de Chine dans son domaine, l'exposition sert de plaque tournante de l'innovation reliant les technologies d'agriculture et d'irrigation intelligentes mondiales et nationales. Il offre une couverture complète dans l'ensemble de la chaîne industrielle, avec une agriculture intelligente, une agriculture protégée et une technologie d'irrigation.

Avec une surface d'exposition de 30 000 mètres carrés, l'événement présentera des équipements et des technologies de pointe de 800 entreprises de 33 pays et régions. Les entreprises participantes comprennent 20 chefs de file mondiaux de l'industrie, dont des sociétés figurant au palmarès Fortune 500 et des sociétés cotées en bourse.

L'événement devrait attirer plus de 35 000 acheteurs professionnels, comprenant des entités d'approvisionnement de base comme les ministères provinciaux de l'Agriculture et des Affaires rurales, des groupes de remise en état agricole et des centres d'exploitation de districts d'irrigation de grande à moyenne taille de toute la Chine. L'exposition accueillera également des groupes de délégations d'institutions internationales de renom, dont l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), des organisations de recherche scientifique et de transfert de technologies de calibre mondial, ainsi que des institutions financières et des investisseurs agricoles de premier plan.

En ce qui concerne la coopération internationale, l'exposition comprendra des événements clés comme la « Séance spéciale de promotion internationale des systèmes d'irrigation agricole » et la « Conférence mondiale sur le jumelage en matière d'approvisionnement ». Ces séances réuniront des délégations de pays agricoles de premier plan à l'échelle mondiale, qui aideront les entreprises à élargir leurs partenariats internationaux et à répondre aux demandes d'approvisionnement à l'étranger.

L'événement comprendra plusieurs séances simultanées de haut niveau pendant le congrès. Des participants distingués, dont des hauts fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, des universitaires de l'Académie chinoise d'ingénierie, des experts de premier plan de l'industrie, et des représentants d'organisations internationales ont été invités à partager leurs points de vue sur l'avenir de la technologie agricole.

Les possibilités de réservation d'espace d'exposition, d'inscription au forum et de publicité sont maintenant offertes. Au plaisir de vous voir au salon ITE 2026.

