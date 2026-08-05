Beedie Capital et Vistara Growth annoncent un partenariat stratégique

Beedie Capital devient l'investisseur principal du nouveau fonds de croissance Vistara de 500 M$ US

VANCOUVER, BC, le 5 août 2026 /CNW Telbec/ - Beedie Capital et Vistara Growth ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à soutenir la prochaine phase de croissance de Vistara. Aux termes de la transaction, Beedie Capital a acquis une participation de 50 % dans Vistara Growth et deviendra l'investisseur principal du Vistara Growth Structured Opportunities Fund, dont le lancement est prévu à l'automne 2026. L'entreprise prévoit y investir jusqu'à 125 M$ US, dans le cadre d'un fonds visant à réunir 500 M$ US.

Logo de Vistara Growth

L'annonce d'aujourd'hui repose sur une amitié qui a pris naissance il y a 35 ans. Ryan Beedie, président de Beedie, et Randy Garg, fondateur de Vistara Growth, se sont liés d'amitié alors qu'ils étudiaient au MBA de l'Université de la Colombie-Britannique, où ils ont obtenu leur diplôme en 1993. En 2010, ils ont uni leurs efforts pour lancer Beedie Capital afin de structurer officiellement les activités d'investissement non immobilières de Beedie, avec un accent particulier sur les entreprises technologiques.

En 2015, Randy Garg a fondé Vistara Growth après avoir quitté Beedie Capital. Beedie Capital a alors joué un rôle clé en devenant l'un des premiers investisseurs commanditaires de l'entreprise. Depuis sa création, Vistara Growth a levé plus de 700 M$ US au moyen de plusieurs fonds d'investissement. Tout au long de cette croissance, Beedie Capital a compté parmi les principaux investisseurs commanditaires de référence de ses cinq fonds. Vistara Growth s'est affirmée comme l'un des principaux partenaires financiers des entreprises technologiques en croissance, grâce à son offre flexible de financement par dette et par capitaux propres. Ses trois derniers fonds se sont tous hissés dans le top 10 mondial des fonds de crédit privé de moins de 500 M$ US, selon PitchBook 2025 Benchmarks.

En offrant une alternative flexible entre le financement bancaire conventionnel et les investissements traditionnels en capital de risque ou en capital de croissance, Vistara Growth s'est taillé une place de choix sur le marché. Le lancement de son nouveau fonds devrait lui permettre de poursuivre cette trajectoire de croissance et d'innovation. « Compte tenu de la perturbation actuelle du marché du financement des entreprises technologiques, causée notamment par l'incertitude entourant les répercussions de l'intelligence artificielle et d'autres facteurs de marché, nous croyons que le moment est idéal pour lancer notre nouveau fonds phare à capital variable perpétuel en partenariat avec Beedie », a déclaré Randy Garg.

Au cours de la même période, Beedie Capital est devenue l'une des principales plateformes d'investissement non traditionnel à stratégies multiples du Canada. Son portefeuille s'articule autour d'investissements directs dans les technologies et les ressources minières, complétés par une stratégie dynamique d'investissement dans des fonds et de prise de participations stratégiques dans des gestionnaires de fonds. La société a atteint une taille de plusieurs milliards de dollars d'actifs et poursuit ses activités d'investissement partout en Amérique du Nord sous l'égide de Beedie, l'un des plus importants groupes immobiliers privés du Canada.

« J'ai vu Randy transformer Vistara en l'une des plateformes de capital de croissance axées sur la technologie les plus solides en Amérique du Nord, a déclaré Ryan Beedie, président de Beedie. Notre investissement repose sur la confiance que nous accordons à Randy et à son équipe, sur leur solide feuille de route et sur les occasions qui se dessinent sur le marché aujourd'hui. Nous croyons fermement que Vistara est appelée à atteindre de nouveaux sommets. »

« Beedie Capital a soutenu chacun de nos fonds depuis le début, et cet investissement marque une nouvelle étape dans l'évolution de notre partenariat, a déclaré M. Garg. L'association de la plateforme spécialisée de Vistara, de son historique de rendement éprouvé et des ressources de Beedie Capital, y compris son capital permanent, son réseau et ses capacités d'investissement complémentaires, nous place dans une position idéale pour créer davantage de valeur pour nos investisseurs et les sociétés de notre portefeuille au moyen de notre nouveau fonds phare. »

Bien que la transaction renforce la relation, les deux entreprises continueront d'exercer leurs activités et de demeurer des entités distinctes.

« Ce partenariat démontre tout ce qui peut être réalisé lorsque deux entreprises sont unies par une vision commune et un profond respect mutuel, a ajouté M. Beedie. Nous avons une confiance énorme dans l'avenir de Vistara, et nous sommes fiers de bâtir cet avenir ensemble. »

À propos de Beedie Capital

Beedie Capital est la plateforme d'investissement alternatif de Beedie, qui met en œuvre plusieurs stratégies de placement. Beedie figure parmi les plus importantes sociétés immobilières privées au Canada. Au moyen de titres de créance, d'actions et de placements hybrides, Beedie Capital adopte une approche évolutive et sans restrictions en ce qui concerne la durée, la structure et la taille des placements. La plateforme combine les capacités stratégiques d'un investisseur institutionnel à l'état d'esprit entrepreneurial d'une entreprise privée. Elle investit dans tous les secteurs au Canada et aux États-Unis, en mettant l'accent sur la technologie et l'exploitation minière. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.beediecapital.com.

À propos de Vistara Growth

Vistara Growth fournit des solutions de financement de croissance hautement flexibles, tant en dette qu'en capitaux propres, à des sociétés technologiques de premier plan partout en Amérique du Nord. Fondée, dirigée et financée par des professionnels expérimentés du financement et de l'exploitation d'entreprises technologiques, Vistara, qui signifie « expansion » en sanskrit, est résolument axée sur l'accompagnement de la croissance des entrepreneurs ambitieux qu'elle soutient, ainsi que de ses investisseurs et de ses talents.. Pour en savoir plus, consultez le vistaragrowth.com.

SOURCE Beedie Capital

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