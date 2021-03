« Becel cherche à satisfaire l'appétit des Canadiens qui ont des préférences alimentaires en constante évolution », a déclaré Mandy Au, chef de la marque Becel chez Upfield Amérique du Nord. « La consommation d'aliments à base de plantes étant en plein essor, le lait d'avoine est l'une des boissons non laitières qui connaît la plus forte croissance au Canada. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous lançons Becel avec boisson d'avoine, une délicieuse margarine à base de plantes sans produits laitiers qui allie le bon goût de beurre de Becel à la texture riche et crémeuse de la boisson d'avoine, et qui peut être utilisée pour tartiner, cuisiner et pâtisser. »

Une bonne source d'oméga-3, la nouvelle Becel avec boisson d'avoine ne contient pas d'arômes, de colorants ni d'agents de conservation artificiels et est faible en gras saturés. Une portion contient 80 % moins de gras saturés qu'une portion de beurre laitier, qu'elle peut remplacer en proportions égales dans toutes les recettes. Becel avec boisson d'avoine est également cashère, halale et certifiée à base de plantes grâce à un partenariat avec l'organisme Plant-Based Foods of Canada.

Des cœurs forts bienveillants

Au moment où Becel avec boisson d'avoine débarque dans les magasins, un nouveau programme d'achat-don de Becel se poursuit. Par l'intermédiaire du Fonds Les grands cœurs, Becel aide des organismes de bienfaisance à travers le Canada à servir des repas nourrissants aux personnes en situation d'insécurité alimentaire. Pour chaque produit Becel vendu du 1er février au 30 avril 2021, Becel s'engage à verser 1 $ pour financer la distribution, par ces organismes locaux, de repas aux personnes dans le besoin, jusqu'à concurrence de 100 000 $. Cette campagne succède à l'initiative 2020 de la marque, qui lui a permis de verser plus de 40 000 $ à des organismes sans but lucratif et à des personnes qui ont fait œuvre utile dans leur communauté au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19.

Bonne pour vous, bonne pour la planète

Tout comme les briques Becel à base de plantes et autres produits d'Upfield, Becel avec boisson d'avoine aide les consommateurs à adopter une alimentation à base de plantes et à apporter ainsi des changements bénéfiques tant pour leur santé que pour l'environnement. En règle générale, la production d'aliments à base de plantes sollicite moins les sols et les ressources en eau que la production laitière, en plus de libérer moins de carbone dans l'atmosphère. C'est sans compter que le maintien d'une alimentation à base de plantes peut contribuer à réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2.

En vente dans toutes les grandes épiceries du Canada, Becel avec boisson d'avoine est produite dans les installations d'Upfield à Rexdale, en Ontario. La production sera transférée dans les nouvelles installations de l'entreprise à Brantford, en Ontario, qui ouvriront leurs portes à la fin de 2021. Visitez le www.becel.ca pour de plus amples renseignements.

À PROPOS D'UPFIELD

Upfield est le premier producteur de margarines et de tartinades à base de plantes en importance dans le monde. Les consommateurs canadiens connaissent bien ses marques emblématiques Becel®, I Can't Believe It's Not Butter! ® et Imperial®, une gamme enrichie en 2020 par les briques Becel® à base de plantes et le substitut de fromage 100 % végétalien ViolifeMC. En 2022, Upfield B.V. inaugurera un nouveau centre de recherche en sciences agroalimentaires à Wageningen, aux Pays-Bas, qui se spécialisera dans la recherche sur les protéines à base de plantes et les aliments à base de plantes innovants. Upfield ouvre la voie à la création d'un « avenir meilleur grâce aux plantes ». Visitez le www.upfield.com pour de plus amples renseignements.

