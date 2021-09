Bécancour - Mise en service du nouveau pont situé au-dessus de la rivière Godefroy, sur la route 132

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le nouveau pont situé au-dessus de la rivière Godefroy, sur la route 132, à Bécancour, sera ouvert à la circulation en début de soirée aujourd'hui. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, sont heureux d'en faire l'annonce aujourd'hui.

Rappelons que la structure a fait l'objet d'une reconstruction complète au cours de la dernière année.

Citations

« La réouverture d'un lien routier est toujours accueillie très positivement. Votre gouvernement a déployé tous les efforts afin d'offrir une nouvelle structure sécuritaire aux usagers de la route, et ce, en respectant le milieu naturel, particulièrement riche, situé aux alentours. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La route 132 est un axe important pour le Centre-du-Québec. C'est un secteur particulièrement touristique, et je suis heureux que la nouvelle structure ait été élargie afin d'assurer la sécurité des cyclistes et des piétons qui l'emprunteront pour découvrir notre région. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Votre gouvernement a collaboré avec le milieu afin d'atténuer les répercussions de la fermeture de la 132 et je veux remercier tous mes concitoyens et concitoyennes pour la patience et la compréhension dont ils ont fait preuve depuis le lancement de ces travaux. L'ouverture de ce nouveau pont est une excellente nouvelle pour tous les résidents et commerçants des secteurs avoisinants. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Malgré les embûches, les travaux ont été réalisés dans les délais annoncés, dans un souci de préservation de l'environnement et dans le respect des demandes d'accès à la rivière Godefroy. Nous nous réjouissons de la collaboration du ministère des Transports durant toute la tenue de ce chantier majeur. »

Jean-Guy Dubois, maire de Bécancour

Faits saillants

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région du Centre-du-Québec.

La reconstruction de ce pont représente un investissement de près de 5,6 M$.

Le nouveau pont, d'une longueur de 78,5 mètres, est une structure à poutres en béton préfabriquées présentant une seule pile en rivière afin de réduire l'empreinte sur le cours d'eau.

La largeur de la nouvelle structure a été augmentée à 10,6 mètres, ce qui a permis l'aménagement de deux accotements d'une largeur de 2 mètres chacun afin de favoriser un transport actif sécuritaire.

Des travaux préparatoires comprenant l'élargissement de la chaussée, la mise en place d'une voie de virage à gauche ainsi que l'implantation de feux de signalisation temporaires avaient été effectués en 2019 à l'intersection de l'avenue des Jasmins et de l'autoroute 30, à Bécancour, puisqu'il avait été déterminé que cette intersection servirait de chemin de détour lors des travaux de reconstruction du pont.

Le pont est situé dans le bassin versant de la rivière Godefroy, un site exceptionnel qui se distingue par la présence de milieux humides et d'une zone inondable.

