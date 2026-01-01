Cet appareil de nouvelle génération allie clarté visuelle sans précédent et sécurité accrue pour un bien-être familial proactif

NEW YORK, 1er janvier 2026 /CNW/ - Innovateur mondial dans le domaine des soins personnels intelligents, Bebird annonce aujourd'hui le lancement d'EarSight Ultra X, un dispositif phare conçu pour les parents perspicaces qui s'attachent à offrir à leurs enfants et à toute la famille une meilleure qualité de vie fondée sur la santé proactive. Cette nouveauté propose à domicile un nettoyage auriculaire professionnel, sur la base de trois piliers fondamentaux : connectabilité 5G, clarté visuelle exceptionnelle et sécurité familiale globale.

EarSight Ultra X de Bebird Caractéristiques de l’EarSight Ultra X de Bebird

Une précision alimentée par la 5G pour une confiance en temps réel

L'appareil est doté en son cœur d'une puce 5G intégrée qui génère sans décalage une vidéo en temps réel parfaitement fluide. Les parents peuvent ainsi surveiller le processus avec une réactivité impeccable qui favorise un nettoyage sécuritaire, contrôlé et sans stress pour les enfants et les adultes.

Une clarté de niveau médical pour un nettoyage en toute transparence

Le système EarSight Ultra X de Bebird intègre un endoscope 4P breveté qui fournit des images 4K ultraclaires. Cette clarté visuelle professionnelle, qui permet aux parents de voir exactement ce qu'ils font, débarrasse le nettoyage des oreilles de tout caractère approximatif pour le transformer en un geste doux et sûr.

Un écosystème entièrement centré sur la sécurité

La sécurité est primordiale pour les familles. Comprenant un collet de butée réglable en profondeur pour éviter une insertion trop profonde et un gyroscope de stabilisation multiaxe pour la navigation contrôlée, l'appareil entre en contact avec la peau à l'agréable température constante de 36 °C (97 °F). Ses cinq trousses individuelles de cure-oreilles 6 en 1 pour prévenir la contamination croisée et son applicateur de gouttes auriculaires pour un traitement ciblé en font une solution complète au service de la santé des oreilles de toute la famille.

Conçu pour les ménages modernes

Comprenant que les parents d'aujourd'hui accordent la priorité à des mesures de santé préventives éclairées, le système EarSight Ultra X de Bebird fait bénéficier les familles d'une technologie de qualité professionnelle. « Nous avons conçu cet appareil pour les parents soucieux de la clarté, du contrôle et de la fiabilité des habitudes d'hygiène de toute la famille », a déclaré un porte-parole de Bebird. « Le nettoyage des oreilles cesse ainsi d'être un jeu de devinettes pour devenir une pratique transparente, précise et sans danger, à chaque âge. »

Gestion de l'accumulation de cérumen dans les oreilles des enfants, eau piégée dans les oreilles des nageurs, hygiène des oreilles des adultes liée aux écouteurs : l'EarSight Ultra X de Bebird est l'outil polyvalent pour les familles modernes qui souhaitent préserver proactivement leur bien-être.

Disponible dès maintenant pour les familles qui investissent dans des soins de qualité

De couleur orange lever de soleil, l'EarSight Ultra X de Bebird peut désormais être acheté en exclusivité dans la boutique en ligne officielle de Bebird. Cet appareil témoigne des sept années d'engagement de Bebird en faveur de la santé auriculaire et de son attachement à faire entrer des technologies sécuritaires, avancées et accessibles dans les foyers du monde entier.

À propos de Bebird :

Fondée en 2018, Bebird est une marque mondiale de premier plan qui entend révolutionner l'hygiène personnelle grâce à des solutions de pointe intelligentes et axées sur les utilisateurs pour le nettoyage et le soin des oreilles. La mission de l'entreprise est de renforcer la sécurité, l'efficacité et l'accessibilité des soins auriculaires pour tous.

Site internet : www.bebird.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852180/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852181/Features_of_Bebird_EarSight_Ultra_X.jpg

