ACTON VALE, QC, le 15 août 2024 /CNW/ - Beaulieu Canada, manufacturier canadien majeur de tapis et distributeur de surfaces dures, est fier d'annoncer l'expansion de ses activités sur le territoire des États-Unis.

Opérant actuellement sur le territoire américain sous la marque Peerless Flooring, nous unifions désormais notre présence sous le nom réputé de Beaulieu. Afin d'assurer une transition en douceur, la marque Peerless sera progressivement abandonnée au profit de la marque Beaulieu. Cette étape importante permet non seulement de renforcer notre offre, mais aussi de consolider notre identité. L'unification des deux marques symbolise notre engagement envers l'excellence et notre vision d'une présence cohérente et accrue sur le marché.

Chez Beaulieu Canada, nous nous engageons à offrir un service à la clientèle incomparable et des solutions de couvre-planchers de première qualité qui incarnent le parfait mariage entre la couleur, le design, la qualité et la durabilité. Cette expansion représente une occasion unique pour l'entreprise de proposer sa vaste sélection de produits en Amérique du Nord, dont des tapis de qualité, des laminés standards et résistants à l'eau, ainsi que du vinyle de luxe, et ce, avec le même engagement indéfectible envers l'excellence qui nous définit depuis 70 ans.

Beaulieu Canada demeure déterminé à favoriser le développement de partenariats fructueux avec les détaillants, les distributeurs et les professionnels de l'industrie, afin d'assurer un accès constant à notre gamme de produits et un service à la clientèle inégalé. Pour soutenir cette approche, des représentants locaux de Beaulieu seront sur le terrain, prêts à fournir un appui constant et offrir les ressources nécessaires pour permettre à nos partenaires de maximiser leur succès et de stimuler la croissance dans leur région.

Dans le cadre de notre expansion stratégique, nous tiendrons un inventaire de produits de surfaces dures en Géorgie, afin de garantir une distribution efficace, rapide et un meilleur accès à nos produits de première qualité. Ce partenariat significatif souligne notre engagement à offrir un service hors-pair à nos partenaires dans la région.

Nous sommes enchantés de desservir les États-Unis à travers de nombreux points de vente avec le même niveau d'excellence qui a défini Beaulieu Canada depuis des années. Notre engagement envers nos clients demeure toujours le même alors que nous continuons à croître et à offrir des produits de qualité conçus spécifiquement pour les résidences et le style de vie des Américains.

À propos de Beaulieu Canada

Avec plus de 70 ans d'expérience, Beaulieu Canada est l'un des principaux fabricants canadiens de tapis et distributeurs de surfaces dures. Répondant aux besoins des distributeurs et des détaillants, Beaulieu Canada s'engage à satisfaire les attentes de ses clients en matière de style, de service et de coût. Son offre de produits comprend une vaste sélection de tapis, de carreaux de tapis, de bois d'ingénierie, de laminés, de vinyle de luxe d'ingénierie, de vinyle de luxe et de vinyle en feuille. Couvrant les segments résidentiels et professionnels, y compris la gestion immobilière, les entrepreneurs, les résidences pour personnes âgées, l'hôtellerie et les espaces de travail, Beaulieu Canada garantit la solution de couvre-plancher idéale pour tout projet.

SOURCE Beaulieu Canada

Contact : Jean Deslandes, Directeur sénior, Marketing et produits, [email protected]