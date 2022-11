Béatrice Launay se joint à Nautisme Québec à titre de Directrice partenariats et développement nautique

LONGUEUIL, QC , le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Nautisme Québec / L'Alliance de l'industrie nautique du Québec est heureuse d'accueillir Béatrice Launay, Ph.D, au sein de son équipe. Mme Launay occupera le poste de Directrice des partenariats et du développement nautique.

Béatrice Launay, Ph.D., Directrice, partenariats et développement nautique, Nautisme Québec (Groupe CNW/Alliance de l'industrie nautique du Québec)

En appui à la direction générale et aux orientations stratégiques de l'organisation, Mme Launay sera responsable du déploiement du programme Suivez la vague en matière de sécurité nautique; du soutien aux marinas; et du soutien au développement nautiques des régions. Elle facilitera la communication, le partage des expertises, les partenariats et la concertation des divers intervenants du milieu nautique, de manière à mettre en valeur le nautisme au Québec dans un souci de développement durable.

Active dans le milieu maritime et nautique depuis plus de quinze années, Mme Launay avait mise sur pied de 2008 à 2013 le réseau provincial Québec Stations Nautiques à l'Association Maritime du Québec (devenue Nautisme Québec en 2018). Au fil de son parcours professionnel, elle est intervenue à titre de consultante auprès d'organisations publiques et privées sur des projets de gouvernance et de développement maritime, nautique et en rives. Elle a participé à la description et la structuration des ressources nautiques, identifié les enjeux et contribué au développement économique et touristique des plans d'eau du Québec, pour ensuite se joindre à Parcs Canada (2017-2021) au sein des voies navigables au Québec à titre d'agente de partenariats, engagement et communication. Sociologue de formation, elle est titulaire d'une thèse de doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal et en sciences sociales de l'Université Paris 5.

« Je suis heureuse et honorée de rejoindre Nautisme Québec dans ce contexte très dynamique de changement. Je suis fière de poursuivre ma mission auprès des intervenants concernés par le nautisme. J'ai hâte de pouvoir travailler avec l'ensemble des communautés locales, régionales et les différents paliers gouvernementaux, de développer des partenariats innovants et de contribuer à vos côtés à l'avenir d'un nautisme responsable et durable pour ce bien commun : les plans d'eau », affirme Béatrice.

« Toute l'équipe de Nautisme Québec se réjouit de pouvoir travailler avec Béatrice à la valorisation du nautisme au Québec. Il y a de nombreux enjeux sur nos cours d'eau, et un besoin criant de rassembler les efforts et expertises des diverses parties prenantes pour un meilleur résultat. Son expérience, ses connaissances et ses habiletés professionnelles sont des atouts pour contribuer à cette mission », Souligne Josée Côté, Directrice générale.

À propos de Nautisme Québec - L'Alliance de l'industrie nautique du Québec

Nautisme Québec est un organisme à but non lucratif qui représente l'industrie du nautisme au Québec. Elle soutient et défend ses membres dans les différentes sphères de la sécurité nautique, du tourisme nautique et du développement durable. Reconnue comme association touristique sectorielle par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, elle est aussi le promoteur de plusieurs évènements tels que la Fête du nautisme, Bateau à flot de Québec, Bateau à flot de Montréal, Salon international du bateau de Montréal 2023.

Nautisme Québec - l'Alliance de l'industrie nautique du Québec, c'est :

26 années d'expérience au service de l'industrie du nautisme;

250 entreprises membres réparties dans les différents secteurs de l'industrie nautique ;

24 000 plaisanciers abonnés à notre infolettre

SOURCE Alliance de l'industrie nautique du Québec

Renseignements: Josée Côté, [email protected], 514-249-3699