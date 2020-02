Beanfield Technologies étend sa zone de couverture optique à Montréal en faisant l'acquisition d'Openface

TORONTO, le 3 févr. 2020 /CNW/ - Beanfield Technologies Inc. (« Beanfield »), fournisseur indépendant d'infrastructures de télécommunications qui dessert les marchés des grandes sociétés, des télécommunicateurs et des immeubles à logements multiples au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Openface Inc. (« Openface »), fournisseur de premier plan qui offre des services de télécommunications sur fibre optique principalement aux PME, de même qu'aux grandes sociétés. Les modalités financières de l'opération privée n'ont pas été divulguées.

Openface sert une clientèle très diversifiée partout à Montréal avec sa gamme de services comprenant un réseau optique de 100 kilomètres lui appartenant et plus de 200 immeubles intraréseau et de 3 000 immeubles périréseau. L'entreprise, qui compte sur sa propre équipe de construction et d'installation, est reconnue à juste titre pour son expertise dans la construction de réseaux optiques et pour sa grande connaissance de la métropole québécoise et de ses immeubles. Dans le cadre de la transition, Openface demeurera dans les bureaux qu'elle occupe actuellement à Montréal, et ses employés intégreront l'équipe de Beanfield, qui jouira ainsi d'une présence accrue dans la ville.

« Nous sommes heureux d'unir nos forces à celles d'Openface et d'étendre notre présence à Montréal, affirme Dan Armstrong, chef de la direction de Beanfield. Cette acquisition nous permettra de répondre aux besoins grandissants de nos clients en matière de connectivité à un moment où la fiabilité des données et leur vitesse de transmission revêtent un caractère de plus en plus essentiel pour les activités commerciales. J'ajoute que les clients des deux plus grands marchés du Canada auront dorénavant accès aux solutions optiques de premier ordre de notre entreprise élargie. »

« Beanfield partage quelques-unes de nos valeurs fondamentales, souligne Andrew Lassner, président-directeur général d'Openface, de même que la croyance selon laquelle les relations avec la clientèle et l'engagement des employés forment la clé de voûte de l'organisation, ce qui fait de cette transition la prochaine étape idéale pour notre expansion. Je tire une immense fierté de la croissance qu'a connue Openface jusqu'à maintenant et suis ravi de pouvoir suivre l'entreprise dans son évolution à venir. »

Le financement de l'acquisition repose sur un engagement de capitaux propres venant de Digital Colony Partners, qui a réalisé un investissement substantiel dans Beanfield en octobre 2019. Digital Colony Partners est dirigée par une société affiliée de Digital Colony Management, LLC, la plateforme d'investissement mondiale en infrastructures numériques de Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY) et un investisseur, propriétaire et exploitant de premier plan qui s'intéresse aux entreprises optimisant la prochaine génération de services de connectivité mobile et Internet.

« À Digital Colony, nous cherchons à favoriser la connectivité à l'échelle mondiale par l'entremise de notre portefeuille d'entreprises spécialisées dans les infrastructures numériques, précise Steven Sonnenstein, directeur général de Digital Colony. L'acquisition d'Openface par Beanfield élargit immédiatement son champ d'activité à Montréal. » Sadiq Malik, directeur de la société ajoute : « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'épauler Beanfield au cours de cette importante opération et de collaborer avec elle alors qu'elle entame un nouveau chapitre de son parcours. »

Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en tant que conseiller juridique de Beanfield et Valeurs mobilières TD en a dirigé le financement par emprunt, alors que Spiegel Sohmer a agi à titre de conseiller juridique d'Openface et Richter, à titre de son conseiller financier.

À propos de Beanfield Technologies Inc.

Beanfield installe, possède et exploite le plus grand réseau optique indépendant à Toronto et offre une gamme complète de services de télécommunications à plus de 700 immeubles commerciaux et résidentiels. Fondée en 1988, Beanfield est fière d'offrir une vitesse exceptionnelle et un service à la clientèle incomparable. L'entreprise, qui exploite également quatre centres de données et possède ses propres installations, conserve et dirige ses équipes de construction et d'entretien des réseaux optiques à l'interne. Beanfield est une société faisant partie du portefeuille de Digital Colony, la plateforme d'investissement mondiale en infrastructures numériques de Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY) et un investisseur, propriétaire et exploitant de premier plan qui s'intéresse aux entreprises optimisant la prochaine génération de services de connectivité mobile et Internet. Pour en savoir plus, consultez www.beanfield.com.

À propos d'Openface Inc.

Openface Inc. (« Openface ») est une entreprise de télécommunications qui possède et exploite un réseau de fibre optique et un service sans fil point à point dans le grand Montréal. Elle se spécialise dans les réseaux privés et aide les entreprises à connecter tous leurs points de service au Canada. Fondée en 1996, Openface a acquis une réputation enviable auprès des responsables de l'information et des technologies en raison de la performance de son réseau et de l'agilité avec laquelle elle déploie ses systèmes et connecte les entreprises. Pour en savoir plus, consultez www.openface.com.

À propos de Digital Colony Management, LLC

Digital Colony Management, LLC (« Digital Colony ») est la plateforme d'investissement mondiale en infrastructures numériques de Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY) et un investisseur, propriétaire et exploitant de premier plan qui s'intéresse aux entreprises optimisant la prochaine génération de services de connectivité mobile et Internet. Lancé en 2018 par Digital Bridge Holdings, LLC et Colony Capital, ce véhicule a pour objectif d'étendre l'expertise sectorielle, opérationnelle et financière à titre d'investisseur de Digital Bridge au secteur des télécommunications en misant sur la portée mondiale, la plateforme d'exploitation et l'accès aux marchés des capitaux de Colony Capital. Pour en savoir plus, consultez www.digitalcolony.com.

