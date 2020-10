Cette nouvelle thérapie arrive à point nommé en cette période de changement constant et d'incertitude. Depuis le début de la pandémie, qui bouleverse la vie quotidienne des Canadiens, près de la moitié des personnes qui s'adressent à BEACON ® pour entreprendre une thérapie ont signalé l'anxiété comme leur principal problème de santé mentale (46 %), une hausse de 12 pour cent par rapport aux statistiques d'avant mars 2020. Cette nouvelle thérapie de gestion du stress aidera les individus à développer des techniques personnalisées probantes pour gérer efficacement leur stress et minimiser le risque de développer des problèmes plus graves comme l'anxiété, la dépression, la consommation de substances psychoactives et autres.

« Durant la pandémie, nous avons constaté que les techniques habituelles de gestion du stress ne suffisaient plus, et que les Canadiens avaient besoin de stratégies plus robustes pour composer avec les nombreux facteurs de stress intense auxquels ils étaient confrontés », a déclaré le Dr Peter Farvolden, conseiller scientifique en chef chez MindBeacon. « Cette nouvelle thérapie BEACON offre aux Canadiens les conseils personnalisés d'un thérapeute agréé pour apprendre des stratégies utiles et retrouver l'équilibre nécessaire pour protéger leur bien-être mental. »

La thérapie de gestion du stress a été lancée dans le cadre des services actuels de BEACON visant à traiter divers problèmes qui affectent le bien-être mental, entre autres la dépression, l'anxiété, l'insomnie et le stress post-traumatique. Elle est offerte à tous ceux qui souhaitent entreprendre une thérapie BEACON, que ce soit par l'entremise de leur employeur ou de fournisseurs de soins de santé, ou encore en tant que dépense remboursable par la plupart des régimes d'avantages sociaux au Canada. La thérapie numérique guidée BEACON est également offerte gratuitement aux résidents de l'Ontario durant la pandémie de COVID-19 grâce à une subvention du gouvernement de l'Ontario.

Comme pour toutes les thérapies de BEACON, chaque personne est assistée par un thérapeute dédié qui établit une relation de confiance avec elle dans le cadre d'un échange de messages numériques sécurisés. L'expérience est entièrement numérique et comprend un programme adapté de lectures et d'activités que les participants peuvent effectuer en tout temps, à l'endroit où ils se sentent le plus à l'aise, pour acquérir de nouvelles compétences et protéger leur bien-être mental.

En septembre, BEACON a également lancé une nouvelle thérapie pour la gestion de la douleur chronique. Ce problème touche environ 48 pour cent des employés au Canada, et son impact négatif sur leur capacité à fonctionner normalement au travail et dans leur vie quotidienne est reconnu. Cette thérapie de gestion de la douleur chronique propose une approche psychologique pour apprendre des stratégies d'autogestion et elle peut être suivie seule, ou pour compléter un traitement médical. Comme pour la gestion du stress, la thérapie sera offerte à tous ceux qui souhaitent entreprendre une thérapie BEACON, que ce soit par l'entremise de leur employeur ou de fournisseurs de soins de santé, ou encore en tant que dépense remboursable par la plupart des régimes d'avantages sociaux au Canada. La thérapie numérique de BEACON est également disponible gratuitement pour les résidents de l'Ontario pendant la COVID-19, puisqu'elle est financée par le gouvernement de l'Ontario.

