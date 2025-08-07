La collaboration stratégique soutient la recherche translationnelle de pointe, combinant des tests en laboratoire de qualité réglementaire et des renseignements cliniques pour améliorer les résultats pour les patients.

WHEAT RIDGE, Colorado et VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 7 août 2025 /CNW/ - BDC Laboratories , un chef de file des solutions de test de dispositifs cardiovasculaires, a récemment annoncé un partenariat stratégique avec le nouveau Dilawri Cardiovascular Institute (DCI). Ensemble, les entreprises visent à améliorer le développement et la validation clinique des dispositifs médicaux cardiovasculaires.

BDC Laboratories dote le Dilawri Cardiovascular Institute de son doubleur d’impulsions HDTi-6000 à haut rendement, une plateforme de test reproductible et adaptable conçue pour simuler des conditions cliniques réelles.

Le DCI comprend 16 centres de base qui relient la recherche à tous les domaines de la pratique des soins cardiovasculaires. Cette collaboration coïncide avec le lancement du Center for Cardiovascular Translational Science du DCI. DCI ouvrira la voie en matière d'innovation cardiovasculaire, de recherche et de soins cliniques. Ses cliniciens et chercheurs de renommée mondiale utilisent la meilleure technologie et la meilleure infrastructure pour remettre en question les dogmes établis en médecine et sauver des vies.

Le Center for Cardiovascular Translational Science servira de plaque tournante pour mener des initiatives dans le domaine des tests de dispositifs et de la stimulation afin de servir des partenaires universitaires, cliniques et industriels, des entreprises en démarrage aux fabricants de dispositifs bien établis, en mettant particulièrement l'accent sur les technologies de réparation de valvule cardiaque transcathéter. BDC Laboratories et DCI collaborent pour évaluer les prothèses de valvules cardiaques en laboratoire tout en tenant compte de l'évolution des conditions cliniques qui se traduisent par des résultats plus significatifs et fondés sur des données probantes pour les patients.

Combler le fossé entre la recherche et la réalité clinique

Le Center for Cardiovascular Translational Science se consacre à l'évaluation des dispositifs de nouvelle génération. Sa mission est de combler l'écart entre le banc d'essai et le chevet du patient en mettant l'accent sur le développement de nouveaux dispositifs et d'indications élargies pour les dispositifs existants. Cela comprend des efforts comme l'évaluation du rendement des valves bioprothétiques ou des techniques liées aux nouvelles interventions.

« Nous intégrons des composants biologiques et d'ingénierie pour construire des modèles plus représentatifs sur le plan clinique qui reflètent les défis réels auxquels nos collègues dans les domaines cliniques sont confrontés chaque jour », a déclaré Stephanie Sellers, PhD, directrice du Center for Cardiovascular Translational Science. « Notre objectif est d'aider nos partenaires à mettre au point d'excellents dispositifs. Si nos modèles peuvent faire avancer les choses, ne serait-ce qu'une amélioration des résultats cliniques de 1 %, ce sera une grande victoire. »

Obtenir de meilleurs résultats cliniques grâce à une collaboration stratégique

Pour soutenir ce travail, BDC Laboratories équipera d'abord le centre de son doubleur d'impulsions à haut rendement HDTi-6000 , une plateforme de test reproductible et adaptable conçue pour simuler des conditions cliniques réelles avec une précision de qualité réglementaire.

Le groupe de recherche et développement de BDC Laboratories s'engage à harmoniser les systèmes de test avec les réalités changeantes des soins cardiovasculaires. L'entreprise travaille activement avec des acteurs des domaines cliniques, réglementaires et industriels pour peaufiner continuellement ses solutions et aider les concepteurs à fournir des dispositifs sûrs et efficaces. Ce partenariat est un prolongement de cet engagement, permettant aux deux entreprises de prévoir et de relever les défis émergents dans le paysage médical, comme les scénarios de tests à triple valve et le recours à différentes anatomies de racines artificielles.

« L'innovation dans ce domaine évolue souvent plus rapidement que les documents d'orientation réglementaires utilisés pour l'évaluation », a déclaré Craig Weinberg, PhD, chef de la technologie de BDC Laboratories. « Notre groupe de recherche et développement travaille en étroite collaboration avec des experts cliniques, comme l'équipe de Stephanie, ainsi qu'avec des chefs de file de l'industrie et de la réglementation, pour s'assurer que nos solutions de tests illustrent l'orientation du domaine tout en maintenant l'harmonisation avec les exigences actuelles. Que l'utilisateur final souhaite soumettre une demande aux organismes de réglementation, explorer de nouveaux concepts d'appareils ou mener des recherches universitaires, nous nous efforçons de stimuler une innovation qui est à la fois pertinente sur le plan clinique et conforme à la réglementation. »

À propos de BDC Laboratories

BDC Laboratories offre des services de tests et des produits qui aident à l'évaluation mécanique et fonctionnelle des technologies de dispositifs médicaux de classe II et de classe III aux fins de soumission réglementaire. Des tests à l'équipement de valves bioprothétiques aux modèles vasculaires en silicone, BDC soutient l'innovation depuis les premières étapes de la recherche et du développement jusqu'à la mise en marché.

À propos du Dilawri Cardiovascular Institute

Le Dilawri Cardiovascular Institute est une technologie médicale de pointe qui redéfinit la façon dont les problèmes cardiaques sont détectés, traités et gérés. Qu'il s'agisse d'un patient à la recherche de meilleurs résultats, d'un clinicien à la recherche d'outils plus précis, d'un chercheur explorant l'avenir de la médecine ou d'un chef de file de l'industrie qui favorise le changement, le DCI accomplit un travail qui vous tient à cœur en faisant appel à la science, à la technologie et à la compassion.

