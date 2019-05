BDAMEX cherche à devenir l'une des premières places d'échange de cryptoactifs réglementées au monde établies aux Émirats arabes unis

Établie aux Émirats arabes unis, BDAMEX met sur pied l'une des premières places d'échange de cryptoactifs hautement réglementées de la planète en se concentrant sur la clientèle institutionnelle.

NEW YORK et ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 28 mai 2019 /CNW/ -- BDAMEX est heureuse d'annoncer avoir obtenu l'approbation de principe (AP) pour exploiter une place d'échange de cryptoactifs. La licence a été octroyée plus tôt cette année par la FSRA (Autorité réglementaire des services financiers) d'ADGM (Marché mondial d'Abou Dhabi).

Selon les cadres réglementaires mis en place par la FSRA, BDAMEX offrira une plate-forme complète d'échange conforme administrée selon des normes de gouvernance, de supervision et de transparence appropriées visant les activités propres aux cryptoactifs, lesquelles, jusqu'à maintenant, étaient déficitaires au sein du marché.

En raison d'une demande grandissante d'investissement institutionnel dans les cryptoactifs, la place d'échange réglementée de BDAMEX répondra aux besoins de la clientèle intéressée.

En collaboration avec des institutions financières de premier plan, des teneurs de marchés, des places d'échange et des partenaires technologiques de calibre mondial, BDAMEX prévoit mettre sur pied une place d'échange de cryptoactifs réglementée, en se concentrant sur la clientèle institutionnelle, avant la fin de 2019.

Richard Schaeffer, ancien président du NYMEX (New York Mercantile Exchange), qui a été responsable de la transformation du NYMEX en une plate-forme de négociation électronique tout en augmentant sa valeur de plus de 13 milliards USD, lui qui a dirigé l'un des premiers appels publics à l'épargne les plus réussis de l'histoire, s'est joint à BDAMEX à titre de président.

Schaeffer est persuadé que « l'équipe de BDAMEX est en train de mettre sur pied une place d'échange réglementée de calibre mondial où les négociants institutionnels, les particuliers ayant un patrimoine considérable de même que les épargnants peuvent converger pour jouir d'une plate-forme sûre et sécuritaire pour négocier des cryptoactifs ».

BDAMEX est honorée de continuer à aider à concrétiser le leadership visionnaire du père fondateur des Émirats arabes unis, feu Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, pour établir les assises du succès de ce pays.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Richard Schaeffer, président, 917-658-2348, 917-781-1961, contact@BDAMEX.com; OU, Jaclyn Finger, relations publiques, Jfinger@sawtoothgroup.com, 732-945-1060