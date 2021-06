BCI Marine devient le distributeur canadien officiel de X Shore, un fabricant de bateaux électriques exceptionnels et respectueux de l'environnement

Fondée par Patrick Hardy, BCI Marine est une société familiale ayant pour objectif de révolutionner la plaisance au Canada en se concentrant sur des produits innovants et uniques, comme ceux de X Shore.

« En à peine une année, BCI Marine a donné libre cours à sa vision : distribuer au Canada des bateaux nouveaux et innovants. Nous tenons à améliorer l'image du secteur et réinventer le plaisir illimité des activités nautiques dans une version respectueuse de l'environnement. À cet égard, c'est un grand honneur pour nous d'offrir aux Canadiens les exceptionnels bateaux X Shore qui leur permettront de naviguer sur les nombreux lacs du pays dans le respect de la nature, sans pollution et sans bruit », a ajouté Patrick Hardy.

« Nous sommes ravis de collaborer avec BCI Marine pour notre première entente de distribution nord-américaine, ayant pour objectif d'aider le secteur de la plaisance à changer et de favoriser un environnement plus propre », a ajouté Jenny Keisu, la chef de la direction de X Shore. « Sachant que le Canada compte 20 % des réserves d'eau douce de la planète, nous entrevoyons un immense potentiel de croissance dans ce pays, en particulier avec le développement durable comme priorité nationale. »

CARACTÉRISTIQUES D'EELEX 8000

L'Eelex 8000 a fait l'objet d'améliorations ciblées pour le confort de tous les utilisateurs. Le bateau intelligent peut ainsi être déverrouillé et démarré à distance grâce à l'application mobile ou à la montre intelligente exclusive X Shore, tandis que des diagnostics et des détections à distance offrent une sécurité renforcée. Les propriétaires d'un X Shore auront même la possibilité d'actionner le pilotage automatique et ainsi profiter de la nature qui les entoure, en silence.

L'innovant Eelex 8000 est un croiseur performant de 26 pieds équipé d'un moteur électrique de 300 CV ainsi que d'une batterie de 120 kWh qui lui permettent de filer jusqu'à 35 nœuds, avec une vitesse de croisière de 25 nœuds.

Résolument moderne, l'Eelex 8000 contient une aide à la navigation et des commandes de toute dernière génération entièrement connectées qui permettent aux plaisanciers de tirer le meilleur parti des données et ainsi vivre une expérience inégalée en matière de sécurité, de performance, de facilité d'utilisation et de plaisir sur les étendues d'eau canadiennes, en toute quiétude.

Voici quelques caractéristiques de l'Eelex 8000 :

Réglage de différents modes, dont un d'endurance pour une durée de navigation maximale

Cartes de haute qualité préinstallées

Planification et synchronisation de la navigation avec Garmin ActiveCaptain sur votre tablette ou votre téléphone

Panneau de commande unique à côté de votre carte pour la sonorisation, les lumières, la pompe et la température

Assistance électrique ou hydraulique pour la plupart des commandes à la barre

Garmin Watch | Détection à distance : Eelex 8000 s'arrête dans les 10 secondes qui suivent le moment auquel le porteur d'une montre se trouve éloigné de plus de 10 m de l'embarcation ou passe sous l'eau, et peut être démarré ou arrêté par Bluetooth dans un rayon de 10 m

de l'embarcation ou passe sous l'eau, et peut être démarré ou arrêté par Bluetooth dans un rayon de Application mobile : contrôle du niveau de charge, de la localisation et de l'état général

Suivi des erreurs et de la performance

Alerte à bord avec envoi complémentaire aux applications mobiles dans les cas les plus graves

Systèmes conçus avec les dernières technologies dans l'intention de pouvoir les mettre à jour (sans fil) pendant de nombreuses années

VIDÉO DU PRODUIT : https://bit.ly/2PXbWX4

PRIX ET DISPONIBILITÉ

Pour en savoir plus sur l'Eelex 8000 de X Shore et planifier un essai de navigation, veuillez communiquer avec BCI MARINE

L'Eelex 8000 peut être commandé dès maintenant au prix de départ de 395 000,00 $. Trois choix de couleurs existent : vert mousse, sable et café

À propos de Patrick Hardy

Passionné de navigation de plaisance depuis toujours, Patrick apporte à BCI Marine ses 20 années d'expérience en vente et marketing dans le secteur des télécommunications et de la technologie. Entrepreneur dans l'âme, Patrick a possédé sa propre entreprise en solutions marketing qu'il décide de vendre pour acquérir BCI Distribution. Patrick y voit l'occasion de mettre son talent et ses connaissances au service des acteurs de l'industrie afin de dynamiser le secteur et d'y ajouter une offre unique. C'est ainsi que BCI Marine est née.

À propos de BCI Marine

BCI Marine offre aux concessionnaires d'embarcations nautiques des solutions simplifiées clés en main concernant la distribution et la vente des marques qu'elle représente. De l'adaptation des bateaux aux normes nord-américaines en passant par la logistique de transport et de dédouanement et au financement d'inventaire des concessionnaires, BCI Marine prend en main les opérations de toute la chaîne entre le fabricant et le détaillant. BCI Marine accompagne aussi les détaillants dans leurs opérations marketing en déployant des solutions intégrées afin de stimuler la demande des consommateurs au niveau des marques qu'elle distribue.

À propos de X Shore

X Shore est une société technologique suédoise du secteur de la navigation de plaisance fondée en 2016 qui façonne l'avenir de la navigation électrique. Ses embarcations totalement propulsées à l'électricité s'inscrivent dans une longue tradition maritime, mais évitent le dommageable recours par défaut aux combustibles fossiles. X Shore s'est fixé un cap en matière de développement durable dont nous pouvons tous être fiers, grâce de nouvelles technologies, des recherches, une conception intelligente et des matériaux pérennes, afin que les utilisateurs de ses bateaux puissent explorer les océans et les lacs sans l'effet néfaste du bruit et des émissions des moteurs à combustibles fossiles.

SOURCE BCI Marine

Renseignements: Photos, entrevues ou renseignements: Natalie Bibeau | 514-803-1471 | [email protected]; mélie Poirier | 418-944-2366 | [email protected]