BCACC soutient le premier centre de santé communautaire Francophone en Colombie-Britannique lancé par RésoSanté

Les RCC Francophones peuvent désormais offrir des services de santé mentale à la communauté Francophone de la C.-B. grâce au centre de santé Santé Ouest.

VICTORIA, BC, le 16 sept. 2025 /CNW/ - L'Association des conseiller•ères cliniques de la Colombie-Britannique (BCACC) poursuit sa collaboration avec RésoSanté Colombie-Britannique afin d'élargir l'accès aux services de santé mentale pour la communauté Francophone de la Colombie-Britannique. À l'automne 2024, RésoSanté a inauguré Santé Ouest à Vancouver, le premier centre de santé communautaire Francophone en C.-B., dans le but de favoriser l'équité d'accès aux soins de santé en français en réduisant les barrières linguistiques auxquelles font face les populations Francophones.

BCACC a travaillé de concert avec RésoSanté pour établir et valider une liste de conseiller•ères cliniques agréé•es (RCC) Francophones, en mesure d'offrir des services aux patient•es Francophones du centre de santé. RésoSanté peut désormais orienter les patient•es vers des RCC qui non seulement parlent français, mais sont aussi membres en règle, ayant satisfait aux normes rigoureuses d'admission à la pratique de BCACC. Grâce à cette collaboration, RésoSanté et BCACC disposent maintenant d'une liste publique de professionnel•les Francophones en santé mentale.

Près de 330 000 personnes parlent français en Colombie-Britannique. Avec le centre de santé Santé Ouest qui offre des services bilingues, l'accès aux soins de santé s'élargit non seulement aux Francophones, mais aussi à l'ensemble de la population de la province.

Nour Enayeh, directrice générale de RésoSanté et Santé Ouest déclare :

« Notre partenariat avec BCACC marquent un tournant pour la communauté Francophone en Colombie-Britannique. Les Francophones peuvent désormais accéder à des services de santé mentale dans leur langue, offerts par des professionnel•les qualifié•es qui comprennent leurs réalités culturelles et linguistiques. »

Michael Radano, directeur général de BCACC, déclare :

« Je félicite RésoSanté pour l'exploit remarquable qu'est l'ouverture du premier centre de santé communautaire destinée aux Francophones en C.-B. La langue ne devrait jamais être un obstacle à l'accès aux services de santé mentale. Notre collaboration reflète pleinement notre vision d'un meilleur accès pour toutes et tous. Nous sommes impatients de soutenir la communauté Francophone grâce à nos RCC. »

À propos de BCACC

L'Association des conseillers(ères) cliniques de la Colombie-Britannique (BCACC) est une association professionnelle provinciale à but non lucratif fondée en 1988, qui regroupe plus de 10 000 membres. BCACC milite en faveur de la profession de conseil clinique/psychothérapie et de l'accès du public aux services de santé mentale. Ses 8000+ RCC sont soumis à des normes professionnelles strictes et à un code de déontologie rigoureux, dans l'intérêt et pour la protection du public, avec un processus robuste de traitement des plaintes, d'enquête et de mesures correctives.

À propos de RésoSanté

RésoSanté Colombie-Britannique est un organisme provincial à but non lucratif qui facilite les liens entre tous les acteurs de la santé pour mieux desservir les Francophones de la province. Il soutient la communauté Francophone de la C.-B. et plaide en sa faveur auprès du ministère provincial de la Santé. Sa vision : que les Francophones aient accès à des services de santé et de mieux-être de qualité, en français, et adaptés à leurs besoins.

