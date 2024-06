BB Recrutement International : un service de recrutement international qui mise sur des immigrants francophones

QUÉBEC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Un nouveau service de recrutement international misant sur l'embauche d'employés francophones est maintenant offert aux PME du Québec. Nouvellement établie sur le marché, BB Recrutement vient répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent se tourner vers la francophonie internationale pour combler leurs postes, sans toutefois avoir à gérer le processus de recrutement, d'immigration et d'intégration des travailleurs.

Grâce à une quinzaine de professionnels multidisciplinaires du domaine de l'immigration et du recrutement international, l'entreprise est en mesure d'offrir un service 360 degrés qui inclut le processus de recherche, d'embauche, d'immigration et d'intégration des talents en sol canadien.

Bien que BB Recrutement offre des services de recrutement pour tous les types de postes, l'entreprise mise principalement sur les emplois les plus en demande au Québec, soit dans les domaines suivants:

fabrication et manufacturier;

transformation industrielle;

informatique;

restauration;

hôtellerie;

santé.

« L'embauche à l'international apparaît complexe et pénible pour la plupart des employeurs. C'est pour cela que nous avons développé une approche différente qui est davantage adaptée aux besoins des PME et qui simplifie le processus de recrutement international pour les employeurs tout en favorisant la rétention des candidats. » - Me Martin Goulet, directeur général de BB Recrutement.

Les entreprises qui ne parviennent pas à combler leurs postes via des candidats québécois peuvent obtenir plus de détails en visitant le site Web de BB Recrutement pour découvrir l'approche de l'entreprise ainsi que les avantages de l'embauche de travailleurs étrangers francophones.

Une approche différente de l'embauche à l'internationale

BB Recrutement fournit un service clé en main qui va au-delà de ce qu'offrent la plupart des entreprises de recrutement international. Cela est rendu possible grâce à une synergie entre les trois divisions de l'entreprise: BB Recrutement, BB Immigration et Bernier Beaudry Avocats et notaires d'affaires.

Les dix ans d'expérience de la filiale de l'entreprise BB Immigration ont démontré que l'intégration des candidats ne constitue pas le seul élément pour la réussite et la fidélisation des candidats. L'équipe d'expérience de BB Recrutement valorise ainsi une approche atypique de l'embauche à l'international et pousse plus loin ses services en gérant, pour ses clients, tous les aspects inhérents à l'embauche de travailleurs étrangers:

Évaluation du projet d'immigration du candidat, de leur famille et de leurs aspirations futures au Québec

le transport et l'accueil des nouveaux arrivants;

les mesures d'intégration culturelle, financière, professionnelle (pour l'employeur et les employés);

le soutien dans les recherches de logement, l'obtention d'une carte d'assurance maladie, d'assurance sociale, l'ouverture d'un compte de banque, etc.;

Banque de candidats disponibles

BB Recrutement dispose d'une banque de candidats francophones qualifiés et motivés actuellement à la recherche d'un emploi au Québec.

Les entreprises qui aimeraient profiter de cette banque de travailleurs étrangers pour combler leurs postes vacants peuvent en apprendre davantage en visitant le site Web de BB Recrutement .

À propos de BB Recrutement International

Division de BB Immigration et de Bernier Beaudry Avocats et Notaires, BB Recrutement est une agence de recrutement canadienne accréditée qui accompagne conjointement les employeurs et les candidats. L'entreprise assure une prise en charge complète en gérant chacune des étapes du recrutement à l'international afin de rendre le processus simple et le plus rapide possible pour les employeurs.

SOURCE BB-Recrutement International

Source: Me Martin Goulet, Directeur général, 418-652-1700, poste 298, [email protected]