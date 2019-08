BayWa r.e. acquiert National Solar Distributors, important distributeur solaire canadien, dans le cadre de son expansion nord-américaine

National Solar Distributors, fondé en 2014, dessert toutes les provinces et tous les territoires du Canada en étant grossiste d'équipement pour les marchés résidentiel et commercial raccordés au réseau, ainsi que pour les applications industrielles et les petites applications hors réseau. Depuis sa fondation, la société s'est rapidement développée, devenant une source fiable et respectée, dans tout le Canada, de produits de haute qualité. Ses atouts techniques et son engagement client, en termes de service, s'alignent étroitement sur les valeurs et la philosophie orientée client de BayWa r.e.