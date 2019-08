Baxter lance Prismax au Canada pour maximiser le traitement dans l'unité des soins intensifs

« Nous sommes ravis de proposer Prismax aux USI canadiennes, où les cliniciens mènent souvent une course contre la montre pour répondre aux besoins uniques de leurs patients gravement malades », a déclaré Victoria Jurincic, chef de l'unité commerciale Néphrologie de Baxter au Canada. « Les fonctionnalités innovantes de ce système aident à simplifier l'administration du traitement et à optimiser son exactitude et son efficacité. Forte de 20 années d'expertise en thérapie de remplacement rénal continue et en technologie de filtration du sang, Baxter est particulièrement bien placée pour mettre cette plateforme sur le marché et aider ses clients à sauver et à préserver des vies. »

S'appuyant sur la technologie de pointe Prismaflex de Baxter actuellement utilisée par les hôpitaux de plus de 90 pays, le système Prismax est utilisé pour traiter les patients présentant une lésion rénale aiguë (LRA) -- complication fréquente dans l'USI associée à un risque accru d'effets indésirables chez les patients gravement malades1 -- et une surcharge liquidienne. Chaque année, environ 25 à 30 % des plus de 400 000 patients admis dans des USI canadiennes développent une LRA au cours de leur hospitalisation - une incidence en hausse tant au Canada que dans le monde2. Selon une étude portant sur les unités de soins intensifs au Canada, les patients atteints de LRA étaient plus susceptibles de mourir que ceux qui n'en étaient pas atteints3.

Baxter a conçu le système Prismax pour optimiser l'exactitude du traitement et les performances du système, tout en le rendant plus simple et plus efficace pour les cliniciens. L'exactitude du traitement est une composante essentielle pour tirer parti des avantages de la thérapie de remplacement rénal continue. Le système utilise une pompe intelligente et des ajustements d'échelle pour s'assurer que les objectifs d'élimination de liquide prescrits par l'équipe clinique du patient sont atteints. Prismax offre également aux cliniciens une flexibilité en matière de gestion des effluents, avec l'option de configurations de drainage auto-effluent ou de drainage de poche effluent. En outre, une étude pilote internationale multicentrique prospective a révélé que Prismax apportait des améliorations significatives dans les domaines qui ont un impact sur l'efficacité et la facilité d'utilisation, notamment le temps nécessaire au changement de poches, le nombre d'alarmes informatives et de défaillance, la fréquence d'arrêt de la pompe à sang, la durée de vie du filtre et les temps d'arrêt de la machine4.

Le réchauffeur de sang TherMax intégré, utilisé exclusivement avec le système Prismax, est un composant important des thérapies extracorporelles pour réchauffer le sang avant qu'il ne soit restitué au corps, ce qui permet de maintenir la température corporelle du patient à un niveau normal. TherMax inclut également plusieurs fonctionnalités avancées de sécurité des patients pour aider à contrôler la température de restitution du sang, à détecter les fuites et à assurer une configuration correcte5.

Baxter a lancé Prismax dans plus de 20 pays à travers l'Europe, les États-Unis et l'Australie, et envisage de demander l'approbation réglementaire de Prismax dans d'autres pays en 2019 et 2020.

À propos de Baxter Canada

Chaque jour, des millions de patients et de soignants comptent sur le portefeuille de produits de soins intensifs, nutritionnels, rénaux, hospitaliers et chirurgicaux de Baxter. Au Canada, nous opérons à l'intersection critique où les innovations qui sauvent et soutiennent des vies rencontrent les fournisseurs de soins de santé qui rendent cela possible depuis 82 ans. Avec des produits, des technologies et des thérapies disponibles dans plus de 100 pays, les employés de Baxter à travers le monde s'appuient désormais sur notre riche héritage de découvertes médicales pour faire progresser la prochaine génération d'innovations en matière de soins de santé transformatifs. Baxter Canada emploie près de 1 000 personnes, principalement à Mississauga, en Ontario, à son siège social et à ses centres de préparation pharmaceutique CIVA et de services techniques, ainsi qu'à Alliston, où Baxter produit des solutions intraveineuses et de dialyse essentielles au maintien de la vie dans la seule usine de fabrication à grande échelle du Canada. Pour en savoir davantage, visitez le www.baxter.ca/fr et suivez-nous sur Twitter , LinkedIn et Facebook

Sur ordonnance seulement. Pour une utilisation sécuritaire et appropriée de ce dispositif, consulter le mode d'emploi dans sa totalité.

Ce communiqué contient des énoncés prévisionnels concernant Prismax et TherMax, y compris les avantages potentiels associés à leur utilisation. Les déclarations sont basées sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants, notamment les suivants, qui pourraient entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux présentés dans les énoncés prévisionnels : satisfaction des exigences réglementaires et autres; les actions des organismes de réglementation et autres autorités gouvernementales; qualité du produit, fabrication ou fourniture, ou problèmes de sécurité des patients; modifications de la législation et de la réglementation; et d'autres risques identifiés dans le plus récent formulaire 10-K et d'autres documents soumis à la SEC, tous disponibles sur le site Web de Baxter. Baxter ne s'engage pas à mettre à jour ses énoncés prévisionnels.

Baxter, Prismax, TherMax, et Prismaflex sont des marques de commerce de Baxter International Inc.

