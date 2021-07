Baxter Canada publie son rapport d'impact de troisième année pour le programme de dons d'entreprise « Bien chez soi » avec la Croix-Rouge canadienne

« Baxter Canada est extrêmement fière du soutien qu'elle a pu apporter aux Canadiens pendant cette période sans précédent, avec des programmes critiques qui fournissent des services et des équipements essentiels pour prendre soin des communautés les plus vulnérables », déclare James Teaff, président et directeur général de Baxter Canada. « Alors que nous continuons à évaluer les besoins des Canadiens à travers le pays en raison de la pandémie, notre partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, ainsi que l'engagement indéfectible de nos employés, nous offre l'occasion unique d'améliorer nos programmes et de faire une différence importante dans la vie des autres. »

Avec des initiatives telles que le programme « No Place Like Home », les employés de Baxter ont donné de leur temps pour avoir un impact positif en envoyant plus de 400 cartes personnalisées à des personnes âgées isolées en 2020 et en faisant du bénévolat avec la Croix-Rouge canadienne pour mettre en œuvre des programmes tels que la banque alimentaire ambulante. Ces efforts ont permis de répandre l'espoir et la joie à de nombreux Canadiens pendant une période difficile.

Le rapport souligne les contributions de Baxter grâce à son programme « Bien chez soi » :

Le programme de prêt d'équipement médical (Health Equipment Loan Program, HELP) permet aux Canadiens de la Colombie-Britannique et du Yukon de bénéficier de prêts d'équipement de santé essentiels à court et à long terme, un service qui n'a fait que gagner en importance durant la pandémie alors que l'accès traditionnel à la santé et aux soins a été perturbé.

Le soutien de Baxter a permis d'obtenir les résultats suivants :

Servir 28 424 clients en Colombie-Britannique et prêter 57 179 pièces d'équipement médical





Recruter 479 bénévoles, une augmentation de 90 personnes par rapport à 2019





L'embauche d'un employé à temps plein qui se consacrera au recrutement des bénévoles du programme HELP dans la région du Lower Mainland de la Colombie-Britannique.

Le programme Assistance prioritaire aux personnes en transition à la maison (Priority Assistance to Transition Home, PATH) permet aux personnes âgées de se sentir soutenues et prises en charge lors de la transition entre l'hôpital et la maison. Cette année, ce modèle a été adapté à un modèle avec distanciation physique, avec des ajustements innovants au programme régulier, tels qu'une épicerie virtuelle, un transport avec distanciation physique, des visites à domicile avec utilisation d'EPI, des appels téléphoniques amicaux et des vérifications du bien-être pour garder le moral.

Grâce à ce programme, le soutien de Baxter en Ontario a fourni :

532 transitions sécuritaires de l'hôpital au domicile à 1 810 clients PATH;





6 011 heures de service après leur première transition à la maison;





619 aiguillages de clients vers les ressources communautaires;

La banque alimentaire ambulante est un service qui distribue des paniers de nourriture aux personnes de la région du Grand Toronto qui ne peuvent pas avoir accès à une banque alimentaire traditionnelle. En réponse à la pandémie, la Croix-Rouge canadienne a adapté ce service pour créer le programme de livraison de nourriture à Toronto, soutenu par la ville de Toronto et la Daily Bread Food Bank afin d'aider les personnes particulièrement vulnérables à la COVID-19 et incapables de quitter leur domicile en raison de problèmes de santé sous-jacents.

Livraison de 52 371 boîtes de nourriture à 4 161 personnes supplémentaires dans le cadre du programme de livraison de nourriture de Toronto .

Le soutien de Baxter en Ontario a permis d'obtenir les résultats suivants :

573 clients par mois servis par l'entremise de la banque alimentaire ambulante





93 heures de bénévolat effectuées par 31 employés de Baxter

Prix Partenaires dans l'humanité 2020 de la Croix-Rouge canadienne

En tant que chef de file de l'innovation dans les soins de santé, Baxter Canada a reçu le prix Partenaires dans l'humanité de la Croix-Rouge canadienne pour l'année 2020. L'entreprise a soutenu la Croix-Rouge canadienne pendant la crise de la COVID-19 en adaptant et en élaborant de nouvelles solutions aux problèmes de santé uniques auxquels les Canadiens étaient confrontés. Le prix Partenaires dans l'humanité reconnaît les partenaires commerciaux qui ont un impact à l'échelle nationale ou internationale, qui mobilisent des bénévoles, qui améliorent la portée de la Croix-Rouge canadienne et qui font la promotion des Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Baxter Canada et la Croix-Rouge canadienne entrent dans la quatrième année de leur partenariat, avec l'engagement de développer et d'étendre les programmes qui en ont besoin. Pour l'avenir, le soutien de Baxter se concentrera sur l'extension du programme PATH à des marchés clés, en continuant à s'appuyer sur les efforts de sensibilisation de la communauté dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique pour recruter et former de nouveaux bénévoles HELP. En plus du soutien apporté aux programmes HELP et PATH, Baxter Canada et la Croix-Rouge canadienne travailleront ensemble sur une nouvelle initiative, le programme autochtone visant à comprendre les besoins des communautés et à créer des environnements plus sécuritaires, qui sont enracinés dans la culture et les pratiques autochtones du nord de l'Ontario.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de soutenir la Croix-Rouge canadienne, visitez le site https://www.croixrouge.ca . Pour découvrir comment le programme « Bien chez soi » aide les personnes vivant dans des communautés mal desservies, consultez le rapport d'impact de la troisième année, et #BaxterGivesBack sur les médias sociaux.

À propos de Baxter Canada

Chaque jour, des millions de patients et de soignants comptent sur la gamme de produits de soins intensifs, nutritionnels, rénaux, hospitaliers et chirurgicaux de pointe de Baxter. Au Canada, nous menons nos activités à l'intersection critique où les innovations qui sauvent et préservent des vies rencontrent les fournisseurs de soins de santé qui rendent cela possible depuis 83 ans. Offrant des produits, des technologies et des traitements dans plus de 100 pays, Baxter permet désormais à ses employées et employés dans le monde entier de s'appuyer sur son riche historique de découvertes médicales pour faire progresser la prochaine génération d'innovations transformatrices en matière de soins de santé. Baxter Canada emploie plus de 1 200 personnes, principalement à Mississauga, en Ontario, à son siège social et à ses centres de préparation pharmaceutique CIVA et de services techniques, ainsi qu'à Alliston, où Baxter produit des solutions intraveineuses et de dialyse essentielles au soutien de la vie dans la seule usine de fabrication à grande échelle du Canada. Pour en savoir plus, visitez www.baxter.ca/fr et suivez Baxter sur LinkedIn .

Baxter est une marque déposée de Baxter International Inc.

