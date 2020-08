Nommée sur la liste 2020 des Best Workplaces™ pour avoir redonné à la communauté

MISSISSAUGA, ON, le 25 août 2020 /CNW/ - Baxter Canada, une entreprise de produits médicaux de premier plan, a été certifiée Great Place To Work® (GPTW) pour la deuxième année consécutive par le Great Place to Work® Institute, une autorité mondiale en matière de culture de confiance et de haute performance sur le lieu de travail. Le sondage de la GPTW auprès des employés a été réalisé pendant la pandémie mondiale de la COVID-19 et a montré que la confiance des employés en l'entreprise a augmenté depuis 2019. Les employés ont attribué à Baxter une note encore plus élevée que l'année dernière dans chacune des cinq dimensions mesurées, soit la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

Baxter figure également sur la liste de Best Workplaces™ de 2020 pour avoir redonné à la communauté sur la base du score global de l'indice d'investissement communautaire des employés, ainsi que sur la gamme et la qualité des programmes qui encouragent l'investissement communautaire sur le lieu de travail. Pour pouvoir figurer sur cette liste, au moins 90 % des employés doivent être satisfaits de la façon dont leur entreprise contribue à la communauté.

« Cette reconnaissance témoigne des efforts déployés par nos dirigeants et nos comités d'employés qui continuent de soutenir les employés et leurs communautés alors que nous faisons face aux impacts et aux incertitudes de la pandémie mondiale », explique Stephen Thompson, président-directeur général de Baxter Canada. « Baxter Canada continue de bâtir un environnement qui favorise la confiance, le développement de carrière et l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle tout en priorisant la santé et la sécurité de notre équipe. Nous sommes reconnaissants envers nos employés non seulement pour leur travail, mais aussi pour leur engagement à redonner à la communauté et à contribuer à faire une différence. »

Baxter Canada prend des mesures pour soutenir ses employés en fournissant des ressources pour gérer la nouvelle normalité. À titre d'exemple, citons l'offre de cours de conditionnement physique virtuels ainsi que des sessions sur des sujets tels que la manière de travailler intelligemment à domicile ou la sécurité et le bien-être des employés. Simultanément, l'entreprise a également donné à ses employés la possibilité de continuer à redonner à leur communauté en soutenant le Fonds de secours : urgences au Canada et intervention face à la COVID-19 de la Croix-Rouge canadienne.

Une enquête interne auprès des employés de Baxter a fourni des commentaires extrêmement positifs sur la réponse de l'entreprise à la COVID-19. L'enquête a révélé que les employés sont satisfaits des efforts de Baxter pour maintenir un environnement sécuritaire, qu'ils estiment que leurs gestionnaires se soucient réellement de leur bien-être et qu'ils ont accès aux outils et aux ressources nécessaires pour travailler efficacement à domicile.

« La culture est la meilleure façon de faciliter la transition vers le travail à distance, de s'adapter aux nouvelles normes, de maintenir la confiance et de bâtir pour l'avenir », explique Rehana Doobay, directrice des Ressources humaines, Baxter Canada. « Je le vois et l'entends dans mes interactions quotidiennes avec les employés : la réponse rapide de Baxter Canada contre la COVID-19 a été essentielle non seulement pour conserver notre culture, mais aussi la confiance et la fierté croissantes de nos employés. »

À propos de Great Place to Work® :

Great Place to Work® (www.greatplacetowork.ca) est l'autorité mondiale en matière de cultures de grande confiance et de haute performance sur le lieu de travail. Grâce à des outils d'évaluation brevetés, des services-conseils et des programmes de certifications, Great Place to Work® reconnaît les entreprises offrant les meilleures conditions de travail (Best Workplaces™) à travers le monde à l'aide d'une série de listes nationales, y compris celles publiées par Fortune Magazine (É.-U.) et The Globe & Mail (Canada). Great Place to Work® fournit les critères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures organisationnelles exceptionnelles.

L'analyse indépendante est menée par Great Place to Work® Institute Canada et la certification est fondée sur la rétroaction directe des employés dans le cadre d'un sondage approfondi et anonyme sur l'expérience en milieu de travail.

Suivez Great Place to Work® sur www.greatplacetowork.ca et sur Twitter à @GPTW_Canada.

À propos de Baxter Canada

Chaque jour, des millions de patients et de soignants comptent sur la gamme de produits de soins intensifs, nutritionnels, rénaux, hospitaliers et chirurgicaux de pointe de Baxter. Au Canada, nous menons nos activités à l'intersection critique où les innovations qui sauvent et préservent des vies rencontrent les fournisseurs de soins de santé qui rendent cela possible depuis 83 ans. Offrant des produits, des technologies et des traitements dans plus de 100 pays, Baxter permet désormais à ses employées et employés dans le monde entier de s'appuyer sur son riche historique de découvertes médicales pour faire progresser la prochaine génération d'innovations transformatrices en matière de soins de santé. Baxter Canada emploie plus de 1 221 personnes, principalement à Mississauga, en Ontario, à son siège social et à ses centres de préparation pharmaceutique CIVA et de services techniques, ainsi qu'à Alliston, où Baxter produit des solutions intraveineuses et de dialyse essentielles au soutien de la vie dans la seule usine de fabrication à grande échelle du Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.baxter.ca et suivez Baxter sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

Baxter est une marque déposée de Baxter International Inc.

