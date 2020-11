Baxter Canada annonce la première approbation réglementaire de la nouvelle plateforme de perfusion Novum IQ

« Nous sommes ravis de vous présenter Novum IQ , notre nouvelle plateforme de pompe à perfusion conçue pour offrir un traitement personnalisé et aider à prévenir les blessures aux patients », a déclaré Anne-Marie Carli, directrice d'unité commerciale, Administration de médicaments, de Baxter au Canada. « La plateforme intégrée fournit des pompes à perfusion volumétrique et des pousse-seringues qui donnent aux hôpitaux canadiens une autre option pour offrir un traitement par perfusion de haute qualité aux patients. Novum IQ est un ensemble complet offert en français et en anglais. »

Protection accrue des perfusions avec les technologies avancées

L'amélioration de la sécurité et de l'efficacité de l'administration et de la gestion des médicaments est essentielle, car les données continuent de démontrer le fardeau nuisible des erreurs sur la sécurité des patients1,2. En plus d'offrir des pompes à perfusion volumétrique et des pousse-seringues, Novum IQ utilise des technologies intuitives conçues pour protéger les perfusions.

Novum IQ utilise le logiciel de sécurité Dose IQ de Baxter, un système de réduction des erreurs de dose et de bibliothèque de médicaments en ligne personnalisable. Une bibliothèque de médicaments bien gérée est une caractéristique clé de sécurité des pompes à perfusion intelligentes pour aider les cliniciens à réduire la fréquence des erreurs posologiques potentielles. Dose IQ aide les hôpitaux à :

s'assurer que les pompes sont à jour avec les informations posologiques les plus récentes grâce à un accès centralisé aux fichiers de bibliothèque de médicaments;

travailler sur les pompes à perfusion volumétrique et les pousse-seringues avec la capacité de différencier l'administration entérale de la pompe à seringue par des couleurs d'écran désignées;

intégrer la technologie de prévention des erreurs de titrage en fournissant des mesures de sécurité supplémentaires pour les perfusions.

Novum IQ s'intègre entièrement aux dossiers médicaux électroniques (DME) de Baxter grâce à la suite logicielle de connectivité IQ Enterprise - un logiciel qui:

permet d'effectuer des mises à jour à distance de la bibliothèque de médicaments et du logiciel des pompes Novum IQ connectées au réseau d'un hôpital;

connectées au réseau d'un hôpital; fournit des visualisations claires des données de perfusion dans un système hospitalier, permettant une identification efficace des problèmes de sécurité et de processus à tous les niveaux de soins.

En fonction du milieu clinique et des besoins des patients, les hôpitaux bénéficient d'un accès à la fois aux pompes à perfusion volumétrique et aux pousse-seringues. Puisque les pompes à perfusion volumétrique administrent du liquide à partir de sacs i.v. et que les pousse-seringues utilisent une seringue, les pompes à perfusion volumétrique administrent généralement des volumes de liquide plus élevés à des taux plus rapides. Les pousse-seringues sont souvent utilisés pour administrer précisément de petites quantités de liquide à faible débit, souvent dans les établissements pédiatriques, néonataux ou d'anesthésie. La plateforme de perfusion Novum IQ intègre l'expérience utilisateur à l'ensemble de ses pompes à perfusion volumétrique et pousse-seringues, avec des fonctions de sécurité partagées, une connectivité évoluée et une interface cohérente et intuitive.

À propos de Baxter Canada

Chaque jour, des millions de patients et de soignants comptent sur gamme de produits de soins intensifs, nutritionnels, rénaux, hospitaliers et chirurgicaux de pointe de Baxter. Au Canada, nous menons nos activités à l'intersection critique où les innovations qui sauvent et préservent des vies rencontrent les fournisseurs de soins de santé qui rendent cela possible depuis 83 ans. Offrant des produits, des technologies et des traitements dans plus de 100 pays, Baxter permet désormais à ses employées et employés dans le monde entier de s'appuyer sur son riche historique de découvertes médicales pour faire progresser la prochaine génération d'innovations transformatrices en matière de soins de santé. Baxter Canada emploie plus de 1 200 personnes, principalement à Mississauga, en Ontario, à son siège social et à ses centres de préparation pharmaceutique CIVA et de services techniques, ainsi qu'à Alliston, où Baxter produit des solutions intraveineuses et de dialyse essentielles au soutien de la vie dans la seule usine de fabrication à grande échelle du Canada. Pour en savoir plus, consultez le www.baxter.ca et suivez Baxter sur LinkedIn .

Pour utiliser cet appareil de façon sûre et adéquate, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur.

Indications d'emploi :

Pompe à perfusion volumétrique Novum IQ

La pompe à perfusion volumétrique Novum IQ est conçue pour l'administration contrôlée des liquides. Ceux-ci peuvent inclure des médicaments parentéraux, de la nutrition, du sang ou des produits sanguins.

La pompe à perfusion volumétrique Novum IQ est destinée à administrer une perfusion par voie d'administration cliniquement acceptable : intraveineuse, artérielle, sous-cutanée et épidurale.

La pompe à perfusion volumétrique Novum IQ est conçue pour être utilisée conjointement à des dispositifs d'administration par voie intraveineuse et à des médicaments homologués pour la vente compatibles et fournis par l'utilisateur.

La pompe à perfusion volumétrique Novum IQ convient aux soins des patients dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé externes.

La pompe à perfusion volumétrique Novum IQ est destinée à être utilisée chez les adultes, les enfants et les nouveau-nés.

La pompe à perfusion volumétrique Novum IQ est conçue pour aider à réduire l'interaction entre les opérateurs grâce à la programmation guidée, y compris une façon d'automatiser la programmation des paramètres de perfusion et la documentation des traitements par perfusion. Cette automatisation vise à réduire les erreurs de programmation.

La pompe à perfusion volumétrique Novum IQ est conçue pour être utilisée par des professionnels de la santé formés.

Pousse-seringue Novum IQ :

Le pousse-seringue Novum IQ est conçu pour l'administration contrôlée des liquides. Ceux-ci peuvent inclure des médicaments parentéraux, de la nutrition, du sang ou des produits sanguins et de la nutrition entérale.

Le pousse-seringue Novum IQ est destiné à administrer une perfusion par voie d'administration cliniquement acceptable : intraveineuse, artérielle, entérale et sous-cutanée.

Le pousse-seringue Novum IQ est conçu pour être utilisé conjointement à des dispositifs d'administration, à des seringues et à des médicaments homologués pour la vente compatibles et fournis par l'utilisateur.

Le pousse-seringue Novum IQ convient aux soins des patients dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé externes.

Le pousse-seringue Novum IQ est destiné à être utilisé chez les adultes, les enfants et les nouveau-nés.

Le pousse-seringue Novum IQ est conçu pour aider à réduire l'interaction entre les opérateurs grâce à la programmation guidée, y compris une façon d'automatiser la programmation des paramètres de perfusion et la documentation des traitements par perfusion. Cette automatisation vise à réduire les erreurs de programmation.

Le pousse-seringue Novum IQ est conçu pour être utilisé par des professionnels de la santé formés.

Baxter, Novum IQ, Dose IQ et IQ Enterprise sont des marques déposées de Baxter International Inc.





