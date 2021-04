BAVENCIO reçoit une recommandation de remboursement par le PPEA et l'INESSS pour le traitement d'entretien des patients atteints d'un cancer de la vessie avancé

MISSISSAUGA, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - EMD Serono Canada, la division biopharmaceutique aux États-Unis et au Canada de Merck KGaA (basée à Darmstadt, en Allemagne), et Pfizer Canada SRI sont heureuses d'annoncer que PrBAVENCIOMD (avélumab pour injection) a reçu une recommandation de remboursement, sous réserve de critères cliniques ou de conditions, par le Programme pancanadien d'évaluation des anticancéreux (PPEA) et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Santé Canada a approuvé BAVENCIO pour le traitement d'entretien des patients atteints d'un carcinome urothélial non résécable localement avancé ou métastatique, un type avancé de cancer de la vessie, dont la maladie n'a pas progressé après une chimiothérapie à base de platine de première intention.

« Il est encourageant de voir que BAVENCIO, un traitement dont les patients ont bien besoin, a reçu cette recommandation positive », se réjouit le Dr Normand Blais, hématologue, oncologue médical et professeur de clinique à l'Université de Montréal. « C'est une étape importante pour laquelle les patients et les oncologues seront reconnaissants au moment d'explorer les options thérapeutiques. »

« Les patients qui reçoivent un diagnostic de carcinome urothélial au stade métastatique ont un taux de survie sur 5 ans de 5 %; ce dont ils ont urgemment besoin, c'est d'avoir accès à des options thérapeutiques présentant le moins de défis possible », explique Ferg Devins, survivant d'un cancer de la vessie sans envahissement musculaire et président bénévole du conseil d'administration de Cancer de la vessie Canada. « Les patients et leurs proches accueillent de telles recommandations comme une façon de les aider à faire face aux défis que pose cette maladie difficile. »

« À la suite de l'approbation par Santé Canada en 2020, nous nous réjouissons de l'étape importante que représente la recommandation de remboursement de BAVENCIO par le PPEA et l'INESSS », affirme Manuel Zafra, directeur général d'EMD Serono. « Nous sommes fiers de ce que le partenariat entre EMD Serono et Pfizer Canada peut réaliser pour les patients canadiens atteints d'un carcinome urothélial. »

« La recommandation par le PPEA et l'INESSS favorise l'engagement continu de l'Alliance envers les patients », déclare Cynthia Di Lullo, leader - Oncologie, Pfizer Canada SRI. « Nous avons hâte de travailler avec les provinces participantes partout au Canada afin d'accroître l'accès à BAVENCIO pour le traitement du carcinome urothélial métastatique. »

La recommandation complète peut être obtenue sur les sites CADTH.ca et INESSS.qc.ca; les négociations pour BAVENCIO avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) sont en cours.

À propos du cancer de la vessie au Canada

Le cancer de la vessie se classe au 5e rang des cancers les plus répandus au Canada1. En 2020, environ 12 200 personnes ont reçu un diagnostic de cancer de la vessie, et on estime que 2600 personnes en sont décédées1. Le cancer de la vessie a un taux de récurrence de 60 à 70 %2.

À propos de BAVENCIOMD (avélumab pour injection)

BAVENCIO est un anticorps humain dirigé contre le ligand 1 de mort programmée (PD-L1) et un médicament d'immunothérapie faisant partie de la classe des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire. BAVENCIO, découvert par Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, est mis au point et commercialisé conjointement par EMD Serono, la division biopharmaceutique de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, présente aux États-Unis et au Canada, et par Pfizer Canada SRI. BAVENCIO est également indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de carcinome à cellules de Merkel (CCM) métastatique, et des patients atteints d'un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique ayant progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine ou dans les 12 mois suivant une chimiothérapie néoadjuvante ou adjuvante à base de platine3.

À propos d'EMD Serono, Canada

EMD Serono Canada, la filiale canadienne de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, met de l'avant des travaux scientifiques de pointe, des produits et dispositifs novateurs, ainsi que des programmes d'accès et de soutien aux patients à la fine pointe de l'industrie. EMD Serono, Canada détient une expertise approfondie en neurologie, en fertilité et en endocrinologie, et elle possède une solide gamme de traitements en développement dans les domaines de la neurologie, de l'oncologie, de l'immunologie et de l'immuno-oncologie. EMD Serono, Canada, dont le siège social est à Mississauga (Ontario), compte aujourd'hui plus de 100 employés dans l'ensemble du Canada.

À propos de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne

Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, est un chef de file de la science et de la technologie appliquées aux soins de santé, aux sciences de la vie et aux appareils électroniques. Environ 58 000 employés travaillent afin d'avoir chaque jour des répercussions positives sur la vie de millions de personnes en créant des façons plus joyeuses et soutenables de vivre. Des progrès en matière de technologies d'édition génique à la découverte de façons uniques de traiter les maladies les plus difficiles, en passant par l'activation de l'intelligence des dispositifs - l'entreprise est partout. En 2020, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, a généré des ventes de 17,5 milliards d'euros dans 66 pays.

L'entreprise détient les droits sur le nom et la marque « Merck » à l'échelle mondiale, sauf aux États-Unis et au Canada où elle est établie sous les noms d'EMD Serono dans le secteur des soins de santé, Millipore Sigma dans le secteur des sciences de la vie et EMD Electronics. Depuis sa fondation en 1668, l'exploration scientifique et l'entrepreneuriat responsable sont essentiels aux avancées technologiques et scientifiques de l'entreprise. À ce jour, la famille qui l'a fondée est encore actionnaire majoritaire de la société qui est cotée en bourse.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons - qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

