Bausch + Lomb et TerraCycle établissent un partenariat pour le lancement du premier et unique programme de recyclage des lentilles cornéennes au Canada

TORONTO et TRENTON, N.J., le 27 janv. 2020 /CNW/ - Bausch + Lomb, le leader mondial de la santé oculaire et une société de Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX: BHC), a annoncé aujourd'hui qu'elle a établi un partenariat avec la société de recyclage internationale TerraCycle afin de lancer le programme de recyclage Chaque lentille compte de Bausch + Lomb au sein de professionnels des soins de la vue sélectionnés partout au Canada. Dans le cadre de cette initiative conjointe, les Canadiens porteurs de lentilles cornéennes ont maintenant un moyen responsable de recycler leurs lentilles jetables et leurs emballages traditionnellement non recyclables.

« Plus de 290 millions de lentilles cornéennes finissent à chaque année dans les sites d'enfouissement canadiens ou dans les voies d'eau, déclare Matt Nowak, directeur, Ventes et Marketing, Bausch + Lomb Canada. Les consommateurs préférant de plus en plus porter des lentilles quotidiennes, ce nombre augmentera considérablement. Nos clients et leurs patients, préoccupés par l'impact environnemental des emballages qui aboutissent dans les sites d'enfouissement, veulent faire leur part pour protéger l'environnement. Avec le lancement du programme de recyclage Chaque lentille compte de Bausch + Lomb, ils vont enfin pouvoir détourner ces déchets des sites d'enfouissement, des lacs, des rivières et des océans. »

Les lentilles cornéennes Bausch + Lomb aident les Canadiens à vivre des moments importants. Grâce au programme de recyclage Chaque lentille compte, les porteurs de lentilles peuvent se sentir encore mieux dans ces moments.

Les lentilles cornéennes et les emballages ne sont pas considérés recyclables par les installations municipales parce qu'ils sont trop petits pour être récupérés par les machines de tri standard. Par le biais du programme de recyclage Chaque lentille compte de Bausch + Lomb, les consommateurs peuvent trouver le professionnel des soins de la vue participant le plus proche sur la carte interactive affichée sur https://www.terracycle.com/fr-CA/brigades/bausch-and-lomb-fr-ca pour recycler à cet endroit toutes les marques de lentilles jetables et d'emballages.

« Les lentilles cornéennes constituent un des flux de déchets oubliés qui sont souvent négligés en raison de leur taille et du fait qu'elles sont monnaie courante dans la société d'aujourd'hui, déclare Tom Szaky, fondateur et PDG, TerraCycle. Des initiatives comme le programme de recyclage Chaque lentille compte de Bausch + Lomb permettent aux professionnels des soins de la vue et aux patients de travailler au sein de leur communauté et de jouer un rôle actif dans la préservation de l'environnement, au-delà de ce que peuvent fournir leurs programmes de recyclage locaux. En créant cette initiative de recyclage, notre but est de fournir une occasion où l'ensemble de la communauté peut reprendre des déchets au moyen d'un réseau national de centres de dépôt publics, et ce, dans le but d'augmenter ensemble le nombre de lentilles cornéennes et d'emballages connexes recyclés, réduisant ainsi leur impact global sur l'environnement. »

Dès que les lentilles cornéennes et les emballages sont recueillis à un site de recyclage Chaque lentille compte, ils sont expédiés à un centre de recyclage de TerraCycle où ils sont triés et nettoyés. Les couches métalliques des emballages sont recyclées séparément, alors que les lentilles cornéennes et les composants en plastique des emballages sont fondus en plastique qui peut être remoulé pour créer de nouveaux produits.

En plus de ce programme au Canada, Bausch + Lomb a des programmes similaires de recyclage des lentilles cornéennes aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Australie. Pour en savoir plus sur le programme de recyclage Chaque lentille compte de Bausch + Lomb et sur la façon de participer, veuillez visiter le site www.chaquelentillecompte.ca.

À propos de TerraCycle

TerraCycle est une entreprise innovante de gestion des déchets dont la mission est d'éliminer la notion de déchetsMD. Opérant à l'échelle nationale dans 21 pays, TerraCycle œuvre en partenariat avec les principales entreprises de produits de consommation, les détaillants, les villes et les installations de recyclage de produits et d'emballages, des couches souillées jusqu'aux mégots de cigarettes, qui autrement aboutiraient dans des sites d'enfouissement ou finiraient par être incinérés. En outre, TerraCycle travaille avec les principales entreprises de produits de consommation pour incorporer des déchets difficiles à recycler, comme le plastique récupéré des océans, dans leurs produits et leurs emballages. Sa nouvelle division, Loop, est le premier système d'achat permettant aux consommateurs de se procurer leurs marques préférées dans des emballages durables et réutilisables. TerraCycle a remporté plus de 200 prix pour la durabilité et a fait don de plus de 44 millions de dollars à des écoles et des organismes de bienfaisance depuis sa fondation il y a plus de 15 ans. TerraCycle été nommé en 10e position des 52 entreprises transformant le monde par le magazine Fortune. Pour en savoir plus sur TerraCycle ou pour vous impliquer dans ses programmes de recyclage, veuillez visiter le site www.terracycle.com/fr-CA.

À propos de Bausch + Lomb

Bausch + Lomb, le leader mondial de la santé oculaire de Bausch Health Companies Inc., se consacre uniquement à aider les gens à mieux voir pour mieux vivre. Ses principaux produits comprennent des produits en vente libre, des suppléments alimentaires, des produits de soins pour les yeux, des produits pharmaceutiques ophtalmiques, des lentilles cornéennes, des produits d'entretien des lentilles et des appareils et instruments chirurgicaux ophtalmiques. Bausch + Lomb développe, fabrique et commercialise l'un des portefeuilles de produits les plus complets de l'industrie offert dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations, visitez le site www.bausch.ca/fr.

