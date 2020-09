Bâtirente dévoile un important engagement pour le climat

MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Conscient de l'urgence d'agir, Bâtirente dévoile aujourd'hui un engagement ambitieux pour le climat. Depuis plus de 15 ans, Bâtirente déploie avec force et conviction ses efforts en faveur d'une finance responsable, faisant de lui un leader reconnu et respecté.

Aujourd'hui plus que jamais, il y consensus sur le lien entre activités humaines et réchauffement climatique, sur l'influence de ce dernier sur l'économie et l'investissement et sur la nécessité d'une réponse concertée. Daniel Simard, directeur général, souligne que « les causes et conséquences des changements climatiques sont multiples et demandent des approches différenciées. Avoir une contribution positive à la transition vers une économie alignée aux objectifs de l'Accord de Paris nécessite une approche multidimensionnelle. Il faut à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), faciliter le financement des solutions et de la résilience et convaincre les entreprises de s'engager à accroître leur efficacité énergétique, à migrer vers les énergies renouvelables, voire même à transformer leur modèle d'affaires ».

C'est pourquoi, d'ici 2025, nous :

Réduirons progressivement de 50 % notre exposition au risque climatique par une diminution de nos placements dans les entreprises émettrices de GES et donc, de l'empreinte carbone de nos portefeuilles;

par une diminution de nos placements dans les entreprises émettrices de GES et donc, de l'empreinte carbone de nos portefeuilles; Investirons dans la transition en doublant notre allocation de capitaux aux investissements d'impact - actuellement de 13 % de nos actifs sous gestion - afin d'activement contribuer aux solutions environnementales, incluant celles qui favorisent la transition énergétique juste, les énergies propres, l'innovation et la création d'emplois dans ces secteurs d'avenir, et de participer au financement des infrastructures résilientes aux changements climatiques;

en doublant notre allocation de capitaux aux investissements d'impact - actuellement de 13 % de nos actifs sous gestion - afin d'activement contribuer aux solutions environnementales, incluant celles qui favorisent la transition énergétique juste, les énergies propres, l'innovation et la création d'emplois dans ces secteurs d'avenir, et de participer au financement des infrastructures résilientes aux changements climatiques; Ciblerons notre engagement actionnarial pour améliorer la performance climatique des entreprises et les inciter à prendre dès aujourd'hui, les décisions pour respecter les engagements actuels et futurs des gouvernements en regard de la crise climatique et environnementale et plus généralement, pour inscrire leur stratégie d'affaires sur la voie du développement durable;

pour améliorer la performance climatique des entreprises et les inciter à prendre dès aujourd'hui, les décisions pour respecter les engagements actuels et futurs des gouvernements en regard de la crise climatique et environnementale et plus généralement, pour inscrire leur stratégie d'affaires sur la voie du développement durable; Collaborerons avec nos partenaires engagés dans la mobilisation de tous les secteurs de la société en faveur de la transition vers une économie sobre en carbone;

engagés dans la mobilisation de tous les secteurs de la société en faveur de la transition vers une économie sobre en carbone; Rendrons compte régulièrement de nos progrès et réalisations pour chacun de ces objectifs.

« Il est important pour Bâtirente de s'acquitter de sa responsabilité fiduciaire en prenant les moyens pour allouer de façon optimale les capitaux qui nous sont confiés », mentionne Pierre Patry, trésorier de la CSN et président du conseil d'administration de Bâtirente. « Notre engagement vise à la fois à atténuer la cause du réchauffement par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à mitiger ses conséquences par la construction de la résilience. »

Le changement climatique constitue l'un des thèmes prédominants ayant jalonné l'action de Bâtirente en investissement durable au fil du temps. Son leadership s'est notamment exprimé dans la mesure de l'empreinte carbone, les obligations vertes, l'engagement actionnarial et l'introduction de stratégies d'impact en actions et en immobilier.

Selon Pierre Patry : « Notre engagement est ambitieux. Il exprime notre volonté de s'inscrire dans un effort global et concerté. C'est avec grande fierté que, plus que jamais dans son histoire, Bâtirente engage au nom de ses membres, un dialogue fort en faveur du climat auprès des compagnies, auprès des gestionnaires de fonds ainsi qu'auprès de toute la communauté. »

À propos de Bâtirente

Bâtirente est un système de retraite collectif mis sur pied en 1987 à l'initiative de la CSN. Il permet à 23 000 travailleurs, regroupés au sein de 300 syndicats, de profiter de régimes de retraite adaptés à leurs besoins en s'appuyant sur la mise en commun de leur épargne. Au 31 juillet 2020, l'actif sous gestion s'élevait à 766,3 M$.

Pionnier dans le domaine de l'investissement responsable au Québec, Bâtirente croit qu'une gestion active des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des entreprises représentées dans ses portefeuilles contribue à la saine capitalisation de la retraite ainsi qu'au développement économique et social à long terme, lesquels sont requis pour une performance financière durable.

